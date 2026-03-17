Skrzynia biegów, o jakiej marzyłeś? Gigant motoryzacyjny nada samochodom nowy charakter

Świat motoryzacji od lat obiecuje kierowcom, że mimo elektryfikacji, wszechobecnej elektroniki i coraz większej liczby warstw między człowiekiem a maszyną, “frajda z jazdy” nigdzie się nie wybiera. Problem w tym, że takie hasło brzmi dobrze dopóty, dopóki nie spojrzymy na rynek chłodnym okiem. Coraz mniej samochodów ma trzy pedały, coraz więcej skrzyń biegów działa szybciej od człowieka, a producenci już dawno zauważyli, że większość klientów woli wygodę niż bezpośredni wpływ na to, jak kręci się silnik. Właśnie dlatego nowy patent Porsche jest tak ciekawy. Nie dlatego, że nagle cofnie branżę do czasów, gdy sportowe auto bez lewarka i sprzęgła wydawało się czymś niepełnym, ale dlatego, że pokazuje zupełnie inny kierunek.

Nowa skrzynia biegów Porsche połączy dwa światy

Zamiast bronić klasycznego manuala za wszelką cenę, Porsche najwyraźniej rozważa, czy da się uratować samo wrażenie obcowania z manualną skrzynią, nawet jeśli pod spodem pracuje już zupełnie inna technika. Tak przynamniej wynika z opisu opublikowanego po zgłoszeniu w niemieckim urzędzie patentowym, gdzie Porsche złożyło wniosek w sierpniu 2024 roku, a publikacja pojawiła się dopiero na początku marca 2026 roku. Sam pomysł dotyczy elektronicznego selektora biegów typu shift-by-wire, który może działać zarówno jak klasyczny automat, jak i imitować układ manualnej skrzyni z prowadzeniem w schemacie H.

Ruchy lewarka mają być śledzone przez czujniki, a sprężyny oraz silniki elektryczne mają odtwarzać opór i wrażenie zmiany przełożeń. Czy takie dodatki zdołają zimitować wrzucenie wstecznego biegu przy prędkości kilkudziesięciu kilometrów albo zredukowaniu biegu w najmniej odpowiednim na to momencie? Oczywiście nie, bo mówimy tu nie o mechanicznej skrzyni ręcznej w tradycyjnym sensie, ale bardziej o interfejsie. Kierowca miałby nadal wykonywać znajome ruchy dłonią, ale sam wybór biegu nie wynikałby z fizycznego przesunięcia wodzików i zazębienia konkretnych kół zębatych. To komputer interpretowałby polecenie, a elektronika starałaby się przekonać użytkownika, że nadal uczestniczy w czymś bardziej namacalnym niż zwykłe przełączanie trybów jazdy.

Brzmi to sprytnie, ale też trochę przewrotnie. Porsche nie patentuje bowiem sposobu na ocalenie manualnej skrzyni jako konstrukcji mechanicznej. Patentuje sposób na zachowanie jej teatralności. Dla jednych będzie to świetna wiadomość, bo lepiej dostać namiastkę angażującej zmiany biegów niż kolejny bezduszny przełącznik jazdy. Dla innych zapewne takie podejście to niemal herezja, bo cały sens manuala bierze się właśnie z tego, że między dłonią, sprzęgłem, silnikiem i przekładnią istnieje fizyczna zależność, a nie starannie zaprogramowana iluzja.

Porsche dobrze wie, że manualna skrzynia biegów już dziś jest niszą

Cała sprawa nie wzięła się znikąd. Porsche nadal ma w ofercie auta, które otwarcie celebrują ręczną zmianę biegów. Oficjalne strony modelowe 911 Carrera T i 911 GT3 wprost podkreślają obecność manualnych skrzyń biegów, a w przypadku GT3 producent nadal zestawia je obok przekładni PDK jako pełnoprawny wybór dla kierowcy. Porsche przypomina też, że Carrera T została pomyślana jako bardziej purystyczna odmiana 911, w której manual nie jest dodatkiem, ale częścią tożsamości auta.

Jednocześnie sam rynek mówi coś zupełnie innego. Z najnowszego raportu EPA wynika, że manualne skrzynie biegów odpowiadały za niemal 35% produkcji nowych aut jeszcze w roku modelowym 1980, ale od roku modelowego 2021 pozostają poniżej 1% całej produkcji. Ten sam raport wskazuje też, że jedną z przyczyn spadku jest fakt, iż współczesne automaty są zazwyczaj wydajniejsze i potrafią zapewniać lepsze osiągi niż manuale.

To jest zresztą sedno całego problemu. Manual długo był broniony nie tylko emocjami, ale też prostotą, ceną i poczuciem większej kontroli. Dziś wiele z tych argumentów osłabło. Dwusprzęgłowe automaty zmieniają biegi szybciej niż człowiek, klasyczne automaty nie są już ospałymi konstrukcjami z dawnych lat, a dla ogromnej części klientów ręczna zmiana biegów stała się bardziej egzotyczną ciekawostką niż wymarzoną cechą auta.

Źródła: Motor1, EPA 2025