Samsung prezentuje narzędzie, które uratuje mobilnych graczy. To koniec klatkowania na Androidzie?

Do tego dochodzi fakt, że chociaż Android w teorii jest taki sam dla każdego telefonu, to każdy z nich ma inny procesor, inne sterowniki, nakładki i kulturę pracy. Dlatego ciężko o jedno, uniwersalne rozwiązanie tych problemów. Wygląda jednak na to, że Samsung je znalazł. Gigant zaprezentował bowiem Sokatoa – zaawansowane narzędzie, które ma pomóc deweloperom wycisnąć z mobilnych układów graficznych absolutne maksimum, bez doprowadzania ich do wrzenia.

Jak Samsung chce uzdrowić grafikę w grach?

Narzędzie Sokatoa (nazwa brzmi egzotycznie, ale cele ma bardzo konkretne) to owoc pracy inżynierów z ośrodka badawczego Samsunga w Austin (SARC) oraz Advanced Computing Lab (ACL). To zespoły, które na co dzień projektują architekturę układów graficznych, więc wiedzą najlepiej, co „piszczy” w krzemie. Problem z Androidem polega na tym, że programiści często poruszają się po omacku. Standardowe narzędzia diagnostyczne pokazują ogólny obraz, ale rzadko potrafią wskazać palcem: „tutaj tekstura jest za ciężka”, albo „ten konkretny shader powoduje błąd”.

Sokatoa zmienia zasady gry, oferując wieloklatkowe profilowanie GPU. Zamiast analizować każdą klatkę obrazu z osobna, deweloperzy mogą teraz przejrzeć aktywność układu graficznego na przestrzeni dłuższego czasu. To kluczowe, bo wiele problemów z wydajnością nie pojawia się nagle w jednej klatce, ale narasta stopniowo. Dzięki temu można błyskawicznie wyłapać moment, w którym GPU zaczyna się dusić, i zrozumieć, czy winny jest skok obciążenia, czy może systemowe ograniczenie wydajności ze względu na temperaturę (tzw. thermal throttling).

Czytaj też: Android nabiera prędkości. Google wyciąga asa z rękawa

Drugim „asem w rękawie” tego oprogramowania jest funkcja edycji shaderów w czasie rzeczywistym. Brzmi to skomplikowanie, ale w praktyce oznacza ogromną oszczędność czasu. Inżynierowie grafiki mogą zmieniać kod odpowiedzialny za efekty wizualne i natychmiast sprawdzać rezultat na urządzeniu, bez konieczności ponownego budowania i instalowania całej aplikacji. To jak malowanie obrazu, gdzie każdą pociągniętą kreskę można poprawić i od razu zobaczyć, czy pasuje do reszty.

Nie tylko dla wybranych – Samsung gra zespołowo

I tu przechodzimy do najważniejszej kwestii dla nas, jako użytkowników. Choć Sokatoa powstawała z myślą o autorskich układach graficznych Samsung Xclipse, gigant z Korei nie zamierza zamykać się we własnym ogródku. Taekhyun Kim, wiceprezes ds. oprogramowania GPU w SARC/ACL, potwierdził, że narzędzie wspiera również inne popularne układy graficzne, w tym jednostki od Qualcomm (Adreno) oraz ARM (Mali). To świetna wiadomość dla całego ekosystemu Androida, bo lepsze gry na jednym telefonie oznaczają presję na lepszą optymalizację u wszystkich.

Czytaj też: Mała wielka zmiana w Microsoft Edge. Na tę funkcję czekaliśmy latami

Co więcej, Samsung nie dokonał tego sam. Sokatoa powstała przy współpracy z Google oraz firmą LunarG, co gwarantuje pełną zgodność z nowoczesnymi standardami, takimi jak biblioteki Vulkan. Dzięki nowoczesnemu interfejsowi i czytelnym wizualizacjom danych, deweloperzy nie muszą już przekopywać się przez ściany niezrozumiałych cyfr – zamiast tego dostają konkretne wykresy pokazujące wąskie gardła ich produkcji.

Czytaj też: Mapy Google przechodzą największą rewolucję od lat. Szykujcie się na zmiany

Na tym nie koniec, bo mam jeszcze jedną, najlepszą wiadomość. Zwykle, kiedy piszę o podobnych, rewolucyjnych rozwiązaniach, muszę na końcu dodawać, typowe – nie wiadomo, kiedy rozwiązanie trafi do użytkowników. W tym wypadku nie ma konieczności pisania takich rzeczy, no narzędzie jest już dostępne do pobrania całkowicie za darmo. Samsung idzie jednak o krok dalej i zapowiada, że jeszcze w tym roku Sokatoa stanie się projektem open source. Uwolnienie kodu źródłowego pozwoli społeczności programistów na jeszcze szybszy rozwój tego narzędzia i dostosowanie go do najbardziej specyficznych potrzeb mobilnego rynku gier.

Źródło: Samsung