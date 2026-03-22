Ten mały silnik robi coś, czego najpotężniejsze pociski taktyczne zwykle nie potrafią

W świecie nowoczesnych pocisków łatwo skupić się na głowicach, sensorach i systemach naprowadzania, a przegapić element, który często rozstrzyga o wszystkim, czyli sam napęd. To właśnie on dyktuje, czy efekt danego pocisku można powtórzyć przy seryjnej produkcji, czy da się nim sterować w locie i czy w ogóle ma sens w realiach, gdzie liczy się nie tylko zasięg, ale też tempo reakcji i odporność na improwizację przeciwnika. Jeszcze ciekawiej robi się wtedy, gdy ktoś próbuje wcisnąć do typowego taktycznego formatu cechy kojarzone dotąd raczej z większymi systemami: kontrolę ciągu, możliwość restartu i elastyczność profilu lotu. Patrząc po dziele firmy Ursa Major, wygląda jednak na to, że jest to możliwe.

Ważny test ARMD z silnikiem Draper

Air Force Research Laboratory (AFRL) i firma Ursa Major przeprowadziły lot demonstratora Affordable Rapid Missile Demonstrator (ARMD), napędzanego ciekłym silnikiem Draper. Miał on powstać w niewiarygodnym wręcz czasie, bo w ciągu ledwie ośmiu miesięcy, a przed lotem wykonano pełne odpalenie statyczne ARMD, co objęło cały cykl misji oraz dwuskładnikowy układ pracy. Miało to miejsce nieco ponad sześć miesięcy po przyznaniu kontraktu AFRL.

Podczas lotu ARMD miał osiągnąć prędkość ponaddźwiękową i wykazać sobą koncepcje użycia, a przy okazji podbić poziom gotowości technologicznej (TRL) samego napędu. Taka prędkość oznacza wynik powyżej Mach 1, czyli prędkości dźwięku, której dokładna wysokość zależy od warunków atmosferycznych. W praktyce mówimy o czymś rzędu około 1060-1235 km/h (niżej w chłodniejszych warstwach atmosfery, wyżej przy standardowych warunkach na poziomie morza).

Sam fakt osiągnięcia prędkości powyżej Mach 1+ nie czyni jeszcze z demonstratora broni hipersonicznej, ale w tej historii nie chodzi o rekord prędkości. Chodzi o to, jak dokładnie zachowuje się układ napędowy w locie, a więc wtedy, gdy przestaje być tylko “rurą z paliwem” testowaną na naziemnych stanowiskach.

Draper w świecie wszechobecnego paliwa stałego

Zdecydowana większość taktycznych pocisków wykorzystuje silniki na paliwo stałe, bo jest ono proste logistycznie i zapewnia długą gotowość do odpalenia. Problem w tym, że taka prostota ma cenę – profil ciągu jest w dużej mierze zaszyty w konstrukcji, a sterowanie energią w locie odbywa się bardziej “dookoła” napędu niż w samym napędzie. Draper uderza dokładnie w ten problem, bo ma działać zupełnie inaczej. Wszystko to dzięki stawianiu na ciekłe paliwo, ale w taki sposób, że samo jego przechowywanie w gotowości przez dłuższy czas nie będzie bolączką. Ma przy tym oferować odpowiednie dławienie ciągu i opcję restartu bezpośrednio na poziomie systemu napędowego.

Ursa Major opisała Drapera już wcześniej jako silnik o ciągu prawie 17800 niutonów (17,8 kN), który pracuje w zamkniętym cyklu i spala nadtlenek wodoru oraz naftę. W jego projekcie największy nacisk położono na możliwość jego magazynowania w temperaturze pokojowej i na bezpieczeństwo w porównaniu z klasycznymi, toksycznymi układami opartymi o hydrazynę. Wprawdzie sam poziom ciągu nie odpowiada typowej rakiecie nośnej, ale w konkretnych zastosowaniach obronnych liczy się nie tyle maksymalna liczba, ile możliwość sterowania energią w czasie. Jeśli napęd można dusić, wznawiać i dopasowywać do manewru, to pojawia się przestrzeń na profile lotu, których paliwo stałe zwykle nie lubi. Zwłaszcza gdy mówimy o systemach symulujących cele, testujących obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową.

Draper ma być też tani, choć nie wiemy, ile dokładnie miałby kosztować jeden taki silnik, to samo zamówienie na jego rozwój i produkcję kosztowało amerykański budżet 35 mln dolarów, czyli około 130,5 mln zł. W takich programach te pieniądze idą też w stanowiska testowe, kwalifikację procesu, dokumentację, telemetrię i iteracje prototypów, więc w tym sensie “tanie” może oznaczać raczej “tańsze w skalowaniu niż alternatywy” niż “tanie w sklepie”. Około dwie trzecie komponentów Drapera mają jednak powstawać w technologii addytywnej, czyli z użyciem (zwykle tańszego) druku 3D, co akurat świetnie pasuje do szybkich iteracji i krótszych łańcuchów dostaw, ale jednocześnie przesuwa ciężar wyzwań w stronę kontroli jakości, powtarzalności partii i tego, jak taki proces zachowuje się w dużym wolumenie, a nie w serii demonstratorów.

Jeżeli założenia programu się obronią, to silnik Draper i podobne napędy mogą dać amerykańskim programom dwa narzędzia naraz. Pierwszym jest elastyczność, bo możliwość zmiany ciągu i restartu silnika w locie to inny zestaw opcji w manewrowaniu energią, co ma znaczenie zarówno w roli celu, jak i w roli efektora. Drugim jest logistyka, bo nadtlenek wodoru i nafta nie wymagają kriogeniki, a producent wprost opisuje magazynowanie w temperaturze pokojowej przez lata. Jednocześnie to nadal nie jest “magiczny skrót”, jako że nadtlenek wodoru w wysokich stężeniach pozostaje substancją reaktywną i wymagającą odpowiedniej uwagi.

Źródła: AFRL, Ursa Major