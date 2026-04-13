Aparat może przestać być tylko okiem. Jedna dioda chce dorzucić mu pamięć i obliczenia

Jeden element wykrywa sygnał, inny go zapisuje, jeszcze inny przetwarza, a gdzieś znacznie dalej siedzi główny procesor, który spina to wszystko w całość. Taki właśnie tradycyjny model działa, ale ma też swoją cenę, bo im więcej danych zbierają nasze urządzenia, tym bardziej rośnie znaczenie nie tylko samej mocy obliczeniowej, ale też dystansu pomiędzy miejscem, w którym sygnał powstaje, a miejscem, w którym zaczyna się z niego robić użytek. Przekłada się to na większe zużycie energii, wielkość układów na samym laminacie oraz naturalnie opóźnienia całego procesu, choć te ostatnie liczone są w częściach sekundy.

Dlatego najciekawsze premiery w świecie półprzewodników coraz częściej nie polegają na prostym “więcej i szybciej”, ale na przesuwaniu obliczeń bliżej źródła danych. Widać to już zarówno w laptopach z lokalnym SI obsługiwanym przez NPU, jak i w systemach, które filtrują dane z czujników jeszcze przed ich wysłaniem dalej. Teraz ten sam kierunek dotarł do elementu, który wydawał się zbyt prosty, by jeszcze czymkolwiek zaskoczyć – do klasycznej diody p-n.

Nie lepsza dioda, a zmiana sposobu budowania sensorów obrazu

Zespół z University of Science and Technology of China oraz McGill University opisał w czasopiśmie Nature Electronics element, który w jednej strukturze łączy trzy funkcje: wykrywanie światła, pamięć i podstawowe przetwarzanie. Sam artykuł ukazał się 20 marca 2026 roku i stawia sprawę jasno, że celem nie było poprawienie pojedynczego parametru starej konstrukcji, ale złamanie ograniczenia, według którego dwu-końcówkowa dioda musi być urządzeniem jednofunkcyjnym. To ważna różnica, bo w typowej elektronice obrazowej dodatkowe funkcje zwykle oznaczają dokładanie kolejnych tranzystorów, logiki albo osobnych bloków pamięci. Taki układ jest skuteczny, ale równocześnie zwiększa złożoność, powierzchnię i pobór energii. Autorzy tej pracy próbują ominąć ten problem nie przez rozbudowę układu, ale przez takie ułożenie materiałów, by jedna dioda mogła pracować w kilku trybach zależnie od przyłożonego napięcia.

Jak działa ten układ i co osiągnęli badacze?

Nowa konstrukcja opiera się na pionowo rosnących nanodrutach p-GaN/n-AlGaN/n-GaN osadzonych na krzemowym podłożu. Klucz tkwi zaś w warstwie n-AlGaN, czyli materiale o większej przerwie energetycznej niż sąsiednie segmenty. To właśnie ona tworzy wewnątrz złącza coś w rodzaju rezerwuaru elektronów, co stanowi zresztą centralny mechanizm całego pomysłu, bo pozwala kontrolować pułapkowanie i uwalnianie ładunku znacznie precyzyjniej niż w typowej diodzie p-n. W praktyce oznacza to, że urządzenie może zmieniać charakter pracy bez zmiany własnej budowy. Przy zerowym napięciu układ działa jak fotodetektor, przy stałym napięciu wykazuje zachowanie fotosynaptyczne, a przy napięciu impulsowym przechodzi w tryb fotopamięci. Ten przełączalny charakter robi tu największą robotę, bo zamiast trzech osobnych bloków dostajemy jeden element, którego funkcja zależy od sposobu sterowania.

Czytaj też: Problematyczne Wi-Fi dostało rywala do zadań specjalnych

Na poziomie parametrów autorzy podają responsywność 10,45 mA/W w trybie wykrywania światła, współczynnik efekt ułatwienia wywołanego impulsami sparowanymi dochodzący do 122% w trybie fotosynaptycznym oraz osiem liniowych stanów pamięci w trybie fotopamięci. Same liczby są istotne, ale jeszcze ciekawsze jest to, że nie opisują trzech osobnych urządzeń, tylko trzy zachowania tej samej struktury. Zespół poszedł o krok dalej i zbudował demonstracyjną macierz 10 x 10 złożoną z takich elementów. Układ potrafił przeprowadzić cały ciąg pracy od rejestracji obrazu, przez odszumianie, aż po klasyfikację. Wykorzystując ją, naukowcy odnotowali poprawienie skuteczności rozpoznawania z poziomu poniżej 60% przed odszumianiem do ponad 95% po sprzętowej obróbce sygnału.

Czy to kamera jutra?

Oczywiście takie osiągnięcie nie oznacza, że już teraz mamy do czynienia z gotowym zamiennikiem dla dzisiejszych matryc CMOS w telefonach, kamerach czy bezlusterkowcach. Demonstracja dotyczy małej macierzy i bardzo konkretnego scenariusza badawczego. Między laboratoryjnym układem, który pokazuje zasadę działania, a tanim i masowo produkowanym sensorem do elektroniki użytkowej droga jest jeszcze długa. Sama publikacja pokazuje kierunek, ale nie rozwiązuje automatycznie kwestii skali, kosztu, uzysku produkcyjnego czy integracji z istniejącymi łańcuchami dostaw.

Czytaj też: Czym zastąpić benzynę? Trzech gigantów zmierzy się z paliwem jutra

Jest też druga strona medalu. Im bardziej zbliżamy obliczenia do sensora, tym bardziej rośnie znaczenie tego, jakie decyzje sprzęt zaczyna podejmować sam. W niektórych zastosowaniach to zbawienie, bo ogranicza ilość przesyłanych danych i przyspiesza reakcję. W innych może stać się nowym punktem spornym, bo sprzęt zaczyna nie tylko “widzieć”, ale też wybierać, co jest szumem, a co sygnałem. Dlatego ten typ badań ma znaczenie nie tylko inżynierskie, ale też projektowe, bo bezpośrednio dotyka granicy między sensorem a procesorem.

Czytaj też: Cały świat patrzy na fiński eksperyment z odpadami jądrowymi. Stawka jest gigantyczna

Jeśli ta koncepcja rzeczywiście dojrzeje, to jej największe znaczenie może wcale nie dotyczyć smartfonów. Znacznie lepiej pasuje do kamer przemysłowych, systemów autonomicznych, czujników pracujących na skraju sieci, elektroniki o bardzo ograniczonym budżecie energetycznym czy wszędzie tam, gdzie liczy się szybkie odrzucenie śmieciowych danych jeszcze przed uruchomieniem cięższych bloków obliczeniowych. Właśnie tam uproszczenie architektury i ograniczenie ruchu danych może dawać największy zysk.

Źródła: Nature, EurekAlert!