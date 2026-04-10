Test Asus GeForce RTX 5070 Prime OC White

Jak wygląda i co oferuje Asus GeForce RTX 5070 Prime OC White?

Wśród dodatków znajdziemy przejściówkę zasilania na 2x 8-pin oraz pasek ASUS na rzep. Szkoda, że nie ma dołączonej podpórki, która mogłaby się przydać.

Seria Prime nie ma żadnego podświetlenia, ale prezentuje się świetnie, również w wersji białej. W szczególności zaokrąglony bok z napisem Prime naprawdę może się podobać. Poza tym nie mamy zbędnych napisów, całość jest prosta, ale moim zdaniem zasługuje to na docenienie. Jakość wykonania też jest dobra. Mamy metalowy backplate, poszczególne elementy są dobrze spasowane i solidne.

Czytaj też: Test płyty głównej Asus ROG Strix B860-F Gaming WiFi

Wymiary Asus GeForce RTX 5070 Prime OC White to 304 x 126 x 50 mm, a waży ona ok. 1 kg. Nie jest to ciężki model, ale wymaga pojemniejszej obudowy, choć też bardzo długa nie jest. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory Axial-tech, z których środkowy obraca się w przeciwnym kierunku od pozostałych. Działają one półpasywnie, więc przy niskich obciążeniach nie powinny w ogóle pracować. Na backplate jest też wycięcie umożliwiające przepływ powietrza. Nie zapominajmy też o konstrukcji MaxContact. Zasilanie odbywa się ze złącza 12V-2×6, ale jest dołączona przejściówka. Złącze jest na wcięciu w karcie i z częścią wtyczek kątowych mogą być problemy. Sugerowany zasilacz powinien mieć 750 W mocy. Złącza obrazu niczym nie zaskakują: Asus GeForce RTX 5070 Prime OC White.

Karta ma podwójny BIOS, a na obu taktowanie boost wynosi 2557 MHz. Przełącznik BIOS znajduje się z boku i w razie potrzeby łatwo go użyjecie. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowałem średnio 2753 MHz. Jak zawsze warto pamiętać o wsparciu dla DLSS 4, w skład którego wchodzi generator wielu klatek robiący robotę w grach.

Specyfikacja Asus GeForce RTX 5070 Prime OC White

Sterowniki:

Nvidia GeForce RTX 4000, GeForce RTX 5000: Game Ready 576.15

Nvidia GeForce RTX 5060: Game Ready 576.52

Nvidia GeForce RTX 5090: Game Ready 576.80

Nvidia GeForce RTX 5050: Game Ready 576.88

AMD Radeon RX 7000, RX 9070, RX 9070 XT: Adrenalin 25.4.1

AMD Radeon RX 9060 XT: Adrenalin 25.10.09.01

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,3 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Płyta główna X870E Aorus Master Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL28 Dysk Goodram IRDM Pro Gen 5 2 TB Zasilacz MSI MEG Ai1600T PCIE5 Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W 1920 x 1080 jedynie w Black Myth: Wukong jest poniżej 60 fps średnio – w pozostałych są wyższe wyniki.

2560 x 1440

W kolejnej są już trzy gry z niższym wynikiem – trochę to rozczarowuje, ale każda RTX 5070 notuje takie wyniki.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości w każdej grze zanotowałem średnio poniżej 60 fps.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W 1920 x 1080 w grach z RT już w 3 grach mamy poniżej 60 fps.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 już tylko w Metrze mamy średnio powyżej 60 fps.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 widać, że karta sobie nie radzi i potrzebne jest obniżenie detali, albo sytuację może uratować DLSS.

Testy w grze z path tracingiem

W przypadku path tracingu sami widzicie, że nawet w 1920 x 1080 mamy niski wynik.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

DLSS poprawia sytuację i nawet przy path tracingu przy samym ustawieniu Jakość mamy średnio powyżej 60 fps, przy generatorze klatek jest tylko lepiej.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 przyda się generator klatek x2 w obu grach – tylko wtedy osiągniecie średnio powyżej 60 fps.

3840 x 2160

W Cyberpunku dopiero przy generatorze w trybie x4 mamy średnio powyżej 60 fps, ale 1% jest dosyć niski. W drugiej z gier wystarczy tryb x3.

Testy w zastosowaniach profesjonalnych

W zastosowaniach profesjonalnych nie ma zaskoczenia i wyniki są podobne do innych modeli RTX 5070.

Temperatury

Karta ma podwójny BIOS i widać różnice po temperaturach. W trybie P jest naprawdę chłodno, a w Q znacznie cieplej.

Głośność

W spoczynku wentylatory nie pracują, więc mamy idealną ciszę. W trybie P jest cicho, ale jeśli przełączycie się na Q to będziecie mieli praktycznie idealną ciszę i w ogóle nie usłyszycie karty podczas pracy.

Pobór mocy

Pobór mocy jest na podobnym poziomie co pozostałe RTX 5070. Mamy też wynik bliski RX 7800 XT czy RX 9070.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonaliśmy wykorzystując program MSI Afterburner (z modem podnoszącym maksymalny zegar pamięci). Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Karta wypada blisko modelu KFA2, więc pod tym względem nie mam żadnych uwag. Natomiast warto pamiętać, że są to wyniki tylko trochę lepsze od RTX 4070 SUPER, więc zdecydowanie po całej serii RTX 5070 można było oczekiwać więcej. Warto też zwrócić uwagę, że RX 9070 to po prostu wydajniejsza karta.

Gry z ray tracingiem

W grach z ray tracingiem jest podobnie. Tutaj wręcz RTX 4070 SUPER wypada minimalnie lepiej. Trzeba też zauważyć, że RX 9070 nadal wypada średnio lepiej, choć większa strata w 3840 x 2160 wynika z fatalnego wyniku w Alan Wake 2.

Czytaj też: Test Asus ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo. Płyta główna gotowa na przyszłe procesory

Test Asus GeForce RTX 5070 Prime OC White – podsumowanie

Asus GeForce RTX 5070 Prime OC White na ten moment kosztuje ok. 3000 zł. Wyższa cena wynika z sytuacji na rynku i patrząc na ceny wszystkich RTX 5070 to nie jest ona wysoka. natomiast tak jak napisałem w jednym ze wcześniejszych testów RTX 5070 – żaden model z tej serii nie otrzyma ode mnie rekomendacji.

Chodzi oczywiście o samą wydajność RTX 5070, która jest rozczarowująca. W rasteryzacji nieznacznie przekracza wydajność oferowaną przez RTX 4070 SUPER, a w grach z RT minimalnie z nią przegrywa. Co więcej przegrywa ona z RX 9070, również w grach z ray tracingiem. Jest to po prostu słabe i przy premierze liczyłem na znacznie lepsze wyniki. Sytuację poprawia DLSS 4 z generatorem wielu klatek. Dzięki niemu naprawdę możecie zyskać na płynności gry, ale to nie zmienia faktu, że czysta wydajność grafiki powinna być wyższa.

Samo wykonanie Asusa jest naprawdę dobre. Karta zdecydowanie może się podobać, jest dobrze zbudowana. Mamy fabryczne OC i podwójny BIOS. W trybie P karta jest cicha i chłodna, a w Q cieplejsza, ale praktycznie niesłyszalna. Pobór mocy nie zaskakuje i wypada trochę powyżej RTX 4070 SUPER. Grafikę możecie też trochę podkręcić i dzięki temu zyskać na fps. Jeśli zdecydujecie się na zakup RTX 5070 (choć tak jak pisałem, nie jest to udana seria Nvidii) to wybór modelu Asus Prime będzie bardzo dobry i będziecie z tego wykonania zadowoleni.