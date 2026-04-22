Klimatyzacja może dostać nowego rywala. Wystarczy rozciągać odpowiedni metal, aby chłodzić

Chłód staje się luksusem, na który świat będzie wydawał coraz więcej

Chłodzenie przez lata było tłem nowoczesnego życia. Chłód jest kluczowy w lodówce, klimatyzacji, aucie, hali produkcyjnej, serwerowni i transporcie leków, ale rzadko myślimy o nim jak o technologii, która lada moment może stanąć pod ścianą. Problem jest dziś prosty – świat potrzebuje coraz więcej chłodu, a obecne systemy wciąż opierają się głównie na rozwiązaniach, które jednocześnie zużywają mnóstwo energii i na dodatek wykorzystują czynniki chłodnicze stanowiące poważny problem dla klimatu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna od lat ostrzega, że bez poprawy efektywności zapotrzebowanie na energię dla chłodzenia pomieszczeń może do 2050 roku wzrosnąć ponad trzykrotnie. Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska z kolei wskazuje, że emisje z sektora chłodzenia mogą do połowy wieku ponad się podwoić.

Właśnie dlatego każda technologia, która obiecuje chłodzenie bez klasycznego obiegu sprężarkowego i bez problematycznych gazów, przestaje być ot byle ciekawostką. Zwłaszcza kiedy słyszymy o niej nie z publikacji naukowych, a prosto z targów, bo tak się składa, że na Hannover Messe 2026 zespół z Saarland University pokazał rozwiązanie, które intryguje swoim potencjałem. Na pierwszy rzut oka nie wygląda ono jak element klimatyzacji przyszłości, ale jak metalowy obiekt dekoracyjny z galerii wzornictwa. W praktyce chodzi jednak o coś znacznie poważniejszego, bo trójwymiarowe struktury ze stopu niklu i tytanu, wydrukowane warstwowo w drukarce 3D, które mają poprawić sprawność chłodzenia i ogrzewania opartego na zjawisku elastokalorycznym.

Nie gaz, tylko naprężenie. O to właśnie naprawdę chodzi

Cała idea jest zaskakująco prosta, choć stoi za nią zaawansowana inżynieria materiałowa. Zamiast sprężać i rozprężać czynnik chłodniczy, badacze wykorzystują stop niklu i tytanu z pamięcią kształtu. Kiedy materiał jest rozciągany albo ściskany, to oddaje ciepło do otoczenia. Kiedy z kolei obciążenie znika, chłodzi się i może pochłaniać ciepło z powrotem. Innymi słowy, źródłem efektu chłodzącego nie jest tu obieg gazu, ale kontrolowana przemiana fazowa wewnątrz metalu. Sam materiał może też jednocześnie pełnić funkcję czujnika, bo jego opór elektryczny zmienia się wraz z deformacją.

Tego typu sprzęt jest ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, z układu znikają czynniki chłodnicze, których wycieki mają wysoki potencjał ocieplający. Po drugie, cały proces można zasilać wyłącznie energią elektryczną, więc końcowy ślad środowiskowy zależy przede wszystkim od tego, z jakiego źródła pochodzi prąd. Właśnie ta kombinacja sprawiła, że elastokaloryka trafiła do zestawienia “Top 10 Emerging Technologies” przygotowanego przez World Economic Forum, a w unijnych materiałach pojawia się jako jedna z najbardziej obiecujących alternatyw dla klasycznego chłodzenia.

Druk 3D nie jest tu dodatkiem. On rozwiązuje jeden z głównych problemów

Najciekawsze w nowej prezentacji nie jest to, że metal można rozciągać i uzyskać spadek temperatury, bo to wiadomo już od dawna. Zespół Motzkiego pracuje nad elastokaloryką od ponad 15 lat, a w 2024 roku pokazał nawet małą lodówkę wykorzystującą “sztuczne mięśnie” z nitinolu. Tym razem akcent przesunął się jednak na geometrię, bo to ona może zdecydować, czy technologia zostanie w laboratorium, czy wyjdzie poza prototypy.

Klasyczny problem takich układów sprowadza się do wymiany ciepła. Sam materiał może reagować świetnie, ale jeśli nie odda i nie odbierze energii odpowiednio szybko, to cały system z miejsca traci sens. Dlatego badacze zaczęli projektować porowate, przestrzenne struktury, przez które może przepływać powietrze albo woda. Im większa powierzchnia kontaktu z medium roboczym, tym wyższa sprawność całego układu. I właśnie tutaj druk 3D metali okazuje się kluczowy, bo pozwala tworzyć bardzo złożone kształty, których tradycyjną obróbką zwyczajnie nie dałoby się wykonać sensownie albo opłacalnie.

Jest to zresztą ten sam kierunek, który coraz częściej przewija się szerzej w technologiach energetycznych i materiałowych. Nie chodzi już wyłącznie o znalezienie “lepszego materiału”, ale o takie ukształtowanie go w przestrzeni, by pracował wydajniej jako cały element funkcjonalny. W podobnym czasie uwagę przyciągały też koncepcje pasywnego chłodzenia budynków, rekordowej chłodziarki z efektem elastokalorycznym i bezemisyjnej zamrażarki. To pokazuje, że branża szuka dziś nie jednego cudu, ale kilku równoległych ścieżek wyjścia z pułapki energochłonnego chłodzenia.

Brzmi świetnie, ale to jeszcze nie jest technologia bez rys

Nowe struktury z drukarki 3D nadal są częścią badań podstawowych. Naukowcy sami otwarcie mówią, że pracują dopiero nad dopasowaniem geometrii, trwałością materiału i łatwością serwisowania. Pada nawet bardzo konkretny cel: w konstrukcjach opartych na wiązkach drutów chcą przekroczyć milion cykli pracy. Jednocześnie od razu zakładają, że materiał będzie się z czasem męczył i dlatego projektują elementy w taki sposób, aby można je było stosunkowo łatwo wymieniać. Brzmi to jak warunek konieczny, jeśli taki system ma kiedyś trafić do lodówki, samochodu czy instalacji budynkowej.

Jest też pytanie o koszt. Druk 3D metali nie jest tani, a niklowo-tytanowe stopy z pamięcią kształtu nie należą do materiałów, które kupuje się hurtowo za grosze. Jeżeli więc ktoś spodziewa się, że za dwa lata markety zaleją elastokaloryczne klimatyzatory, to zdecydowanie nie ma co liczyć na taki scenariusz. Bardziej prawdopodobne jest, że najpierw ta technologia obejmie niszowe zastosowania, gdzie liczy się efektywność, masa, brak klasycznych czynników chłodniczych albo specjalne wymagania serwisowe. Dopiero później można myśleć o skali masowej.

Mimo tych ograniczeń trudno zbyć tę technologię wzruszeniem ramion. Dzisiejsze chłodzenie to bowiem nie tylko komfort podczas upału. Jest to także odporność miast na fale gorąca, stabilność sieci elektroenergetycznych, bezpieczeństwo żywności, transport leków, klimatyzacja aut elektrycznych i ogromne rachunki za energię.

Źródła: IEA, UNEP, EurekaAlert!, World Economic Forum