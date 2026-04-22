Koniec złudzeń. Producenci smartfonów nie chcą inwestować w małe ekrany

Joanna Marteklas
22.04.2026|4 min
W ostatnim roku trochę przybyło nam kompaktowych flagowców. Co prawda wciąż ich brakuje segmencie średniaków czy budżetowców, ale mieliśmy nadzieję, że to się zmieni. Niestety, producenci są innego zdania. Podczas gdy klienci głośno wyrażają swoje potrzeby, oni mają swoją chłodną kalkulację biznesową. A z niej jasno wynika, że małe ekrany są przeżytkiem.
Dlaczego nikt nie chce już robić małych smartfonów?

Tu oczywiście trzeba wyjaśnić pewną kwestię. Małe ekrany w tym kontekście to te, o przekątnej około 6”, których na rynku nie widzieliśmy od bardzo dawna. Znany informator Digital Chat Station postanowił zasięgnąć języka u źródła i zapytał czołową piątkę chińskich producentów (prawdopodobnie Xiaomi, OPPO, vivo, HUAWEI i HONOR), dlaczego w ich portfolio brakuje urządzeń o takiej przekątnej. Odpowiedzi, choć logiczne z biznesowego punktu widzenia, są dla entuzjastów kompaktów wyjątkowo gorzkie. Producenci wskazują na dwa główne powody, które skutecznie blokują powrót mniejszych form.

Po pierwsze, chodzi o efektywność wyświetlania treści. Żyjemy w środowisku przesyconym informacjami. Według ankiet przeprowadzanych przez producentów, ekran o przekątnej 6 cali jest po prostu zbyt mały, by komfortowo konsumować treści w dzisiejszym standardzie. Optymalnym balansem między ergonomią a czytelnością okazało się 6,5 cala. To właśnie ten rozmiar dominuje w statystykach sprzedaży. Co gorsza dla fanów małych urządzeń, trend idzie w drugą stronę – telefony uchodzące dziś za „kompaktowe” (ok. 6,3 cala) mają do końca roku urosnąć do co najmniej 6,4 cala.

Czytaj też: Ależ to będzie rozczarowanie! Galaxy Z Flip 8 nie dostanie wyczekiwanych ulepszeń

Drugim argumentem są problemy konstrukcyjne. Dzisiejszy użytkownik nie akceptuje kompromisów. Chce flagowej wydajności, profesjonalnych aparatów i baterii, która wytrzyma cały dzień. W obudowie 6-calowej po prostu nie ma miejsca na te wszystkie podzespoły. Sprawę pogarszają… zaokrąglone krawędzie obudowy. Choć wyglądają nowocześnie i poprawiają chwyt, drastycznie ograniczają przestrzeń wewnątrz urządzenia, zmuszając inżynierów do stosowania mniejszych ogniw. W efekcie stworzenie 6-calowego flagowca, który nie rozładuje się po kilku godzinach, jest obecnie niemal niemożliwe przy zachowaniu akceptowalnej ceny.

Czy 6,4” to „nowe 5 cali”?

Warto jednak zauważyć, że producenci nieco „naginają” rzeczywistość, by usprawiedliwić brak inwestycji w małe matryce. Ostatnie dwa lata pokazały, że da się stworzyć imponujący sprzęt w nieco większym, ale wciąż relatywnie poręcznym rozmiarze 6,3 cala. Modele takie jak Xiaomi 17 czy vivo X300 udowodniły, że można w takiej obudowie zmieścić potężne baterie krzemowo-węglowe o pojemnościach od 5360 mAh do nawet 7500 mAh. Te telefony oferują kompletne systemy trzech aparatów i topowe procesory, nie ustępując większym braciom.

Czytaj też: Samsung SmartThings z dużą aktualizacją. Inteligentny dom, który naprawdę opiekuje się rodziną

Mimo to, granica 6 cali pozostaje nieprzekraczalna. Nawet Samsung wprost sugeruje fanom małych ekranów przesiadkę na serię Galaxy Z Flip, twierdząc, że większość nowoczesnych zastosowań smartfona po prostu wymaga dużej powierzchni roboczej. Apple, który jako jedyny podjęło realną próbę z modelem iPhone Mini, również wycofał się z tego projektu z powodu niezadowalających wyników sprzedaży. Wygląda na to, że jeśli szukacie nowego telefonu, „kompaktowym” wyborem będzie od teraz Pixel 10 czy Galaxy S26 – oba z ekranami 6,3”.

Czytaj też: Nowa era w Cupertino. Tim Cook oddaje stery Apple’a w ręce Johna Ternusa

Niestety, z odpowiedzi udzielonych informatorowi wynika też, że długo się tymi rozmiarami nie pocieszymy. Oczywiście 6,4” to nadal lepsze niż 6,9”, zwłaszcza dla osób z niewielkimi dłońmi, więc nie musimy się aż tak martwić. Dodatkowo należy pamiętać, że rozmiar rozmiarowi nierówny – urządzenia o tej samej przekątnej ekranu mogą mieć różne wymiary, a to przez cieńsze ramki. Im są one smuklejsze, tym mniej dodatkowych milimetrów ma telefon.

Mimo wszystko, niezależnie od naszych preferencji, musimy pogodzić się z faktem, że telefon to dzisiaj przede wszystkim okno na świat, a to okno – zdaniem inżynierów – musi być odpowiednio duże.

Źródło: Digital Chat Station

Zajmuję się tematyką nowych technologii i ich wpływu na codzienne życie. Piszę o cyfrowej kulturze, innowacjach oraz trendach zmieniających sposób, w jaki pracujemy i komunikujemy się ze sobą. Szczególnie interesuje mnie relacja między rozwojem technologii a współczesną popkulturą. W wolnych chwilach zakopuję się w książkach i komiksach — najczęściej w fantastyce i wuxia.
