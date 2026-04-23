Niemcy chcą dokonać przewrotu w lotnictwie. Podstawa samolotów trafi do muzeum?

Ostatnio te najgłośniejsze rewolucje w lotnictwie zwykle kojarzą się z silnikami i paliwem. Wiecie – większa prędkość, niższe spalanie i emisje, a wreszcie mniejsza potrzeba konserwacji. Jednak jedna z ciekawszych zmian może rozgrywać się tam, gdzie pasażer patrzy rzadko i najczęściej bez większego namysłu, bo na tylnej krawędzi skrzydła. Właśnie tam od dekad znajdują się tradycyjne zawiasy, klapy, lotki i wszystkie te elementy, które pozwalają samolotowi nie tylko lecieć, ale też reagować na polecenia pilota i warunki w powietrzu. Problem w tym, że te klasyczne rozwiązania są sprawdzone, ale nie idealne.

Ruchome powierzchnie sterowe wprowadzają szczeliny, lokalne zaburzenia przepływu i mechaniczne komplikacje, a w lotnictwie każda taka niedoskonałość ma znaczenie dla oporu, zużycia energii, masy i nawet samej niezawodności. Nic więc dziwnego, że inżynierowie od lat próbują wymyślić skrzydło, które nie tyle porusza oddzielnymi elementami, co płynnie zmienia własny kształt. Właśnie taki kierunek postanowili sprawdzić Niemcy w realnym locie.

Niemcy wznieśli w powietrze skrzydło, które wygina się zamiast “kłapać klapami”

Niemieckie DLR, czyli German Aerospace Center, poinformowało w kwietniu 2026 roku o udanych testach projektu morphAIR. W ich ramach bezzałogowy demonstrator PROTEUS latał zarówno z klasycznym zestawem skrzydeł, jak i z nowym wariantem o zmiennej geometrii. Same próby miały przede wszystkim potwierdzić podstawową zdatność do lotu i integrację całego systemu, a więc nie mówimy jeszcze o gotowej technologii dla lotnictwa pasażerskiego, tylko o bardzo ważnym, ale nadal wczesnym etapie. Zespół tym samym pokazał, że nową architekturę w ogóle można zintegrować z platformą testową i utrzymać w powietrzu w warunkach rzeczywistego lotu.

Czytaj też: Miniaturyzacja znów trafiła na ścianę. Mikroskopijna szczelina zepsuła plany na procesory nowej ery

Sercem całego pomysłu jest system HyTEM, czyli Hyperelastic Trailing Edge Morphing. Oznacza to tyle, że w skrzydle zamiast klasycznych klap i lotek producent zastosował zestaw małych aktuatorów rozłożonych wzdłuż skrzydła. Taki układ pozwala regulować profil skrzydła w dziesięciu punktach, bez tworzenia szczelin między segmentami. W teorii daje to kilka korzyści naraz: mniejszy opór profilowy, precyzyjniejsze sterowanie siłą nośną i oporem indukowanym oraz większą swobodę w samym sterowaniu samolotem.

W klasycznym samolocie lotki przy końcach skrzydeł odpowiadają za przechył maszyny, a klapy bliżej kadłuba pomagają przy starcie i lądowaniu, zwiększając tym samym siłę nośną. Każdy z tych elementów działa jednak jako osobna, ruchoma część. Skrzydło ma zachowywać się bardziej jak jedna ciągła powierzchnia, która lokalnie się wygina, zamiast otwierać kolejne “drzwiczki” w strudze powietrza. Takie podejście jest aerodynamicznie eleganckie, bo gładka powierzchnia zwykle wygrywa z powierzchnią pełną przerw, zawiasów i krawędzi.

Czytaj też: Klimatyzacja może dostać nowego rywala. Wystarczy rozciągać odpowiedni metal, aby chłodzić

Właśnie tutaj pojawia się jednak problem, bo skrzydło, które ma stale zmieniać kształt, nie może być tylko sprytne aerodynamicznie. Musi jeszcze znosić drgania, zmęczenie materiału, zmiany temperatury, deszcz, turbulencje i tysiące cykli pracy bez rozjechania tolerancji. W demonstratorze badawczym to wyzwanie, a w samolocie certyfikowanym do codziennej eksploatacji wyzwanie wielokrotnie większe.

Sztuczna inteligencja w roli skrzydłowego dyrygenta

Drugim filarem projektu jest adaptacyjny układ sterowania lotem wspierany przez sztuczną inteligencję. DLR tłumaczy, że algorytm śledzi sytuacje, w których zachowanie samolotu zaczyna odbiegać od wcześniej wyuczonego modelu, a następnie na bieżąco aktualizuje swoje modele wewnętrzne. Co ważne, podczas jej treningu inżynierowie zasymulowali również scenariusze uszkodzeń i awarii części powierzchni sterowych. Dzięki temu system ma uczyć się, jak utrzymać możliwie stabilny lot nawet wtedy, gdy część możliwości sterowania znika.

Sztuczna inteligencja nie jest więc tutaj byle modnym dodatkiem, a narzędziem do ogarnięcia problemu, który sam człowiek miałby znacznie trudniej rozwiązać w czasie rzeczywistym. Jeśli masz na skrzydle wiele małych aktuatorów zamiast kilku dużych elementów, to liczba możliwych kombinacji gwałtownie rośnie. Trzeba nimi zarządzać błyskawicznie i z uwzględnieniem aktualnej aerodynamiki. Właśnie dlatego DLR dorzuciło jeszcze metodę odtwarzania rozkładu ciśnienia na powierzchni skrzydła z niewielkiej liczby danych pomiarowych. Innymi słowy, maszyna ma nie tylko poruszać skrzydłem, ale też możliwie szybko “czuć”, co dzieje się z opływem.

Czytaj też: Ten materiał nie jest ani cieczą, ani ciałem stałym. Naukowcy stworzyli ciekły metal z Terminatora 2

Oczywiście tego typu system może poprawić odporność na zakłócenia i awarie, ale nie oznacza automatycznie, że lotnictwo nagle stanie się prostsze. Wręcz przeciwnie. Mechaniczne uproszczenie powierzchni skrzydła może oznaczać cyfrowe skomplikowanie całej reszty. Z perspektywy inżyniera to uczciwy kompromis, a z perspektywy użytkownika końcowego coś, co będzie musiało zostać udowodnione latami testów. Dziś jednak nadal daleka jest droga do wprowadzenia tej technologii na samoloty.

Lotnictwo szuka dziś nowych skrzydeł

Lotnictwo aktualnie rozwija się w najlepsze, a Niemcy nie są jedynymi, którzy grzebią w rozwiązaniach sprawdzonych przez ostatnie dekady.Obok roślinnie inspirowanych skrzydeł o zmiennej geometrii, pojawiają się też koncepcje pokroju X-65 sterowanego bez klasycznych lotek czy projekty NASA i Boeinga badające ekstremalnie wydłużone, aeroelastyczne skrzydła. Ich wspólny mianownik jest prosty – samolot przyszłości ma być bardziej gładki, bardziej elastyczny i znacznie mocniej uzależniony od oprogramowania niż konstrukcje, do których przyzwyczaił nas XX wiek, co akurat ma sens. Przez dekady lotnictwo optymalizowało silniki, materiały i awionikę, ale geometria skrzydła w praktyce wciąż opierała się na dość konserwatywnym zestawie kompromisów. Niemcy są jednak na dobrej drodze do wprowadzenia realnych zmian, bo wyszli już ze swoim pomysłem do rzeczywistych samolotów i testów w praktyce.

Źródła: DLR