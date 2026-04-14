Kubeł zimnej wody na “darmowy prąd”. Hiszpanie przejęli 9 farm fotowoltaicznych w Polsce

Takie transakcje jak najnowszy zakup dziewięciu farm fotowoltaicznych przez hiszpański fundusz nie mogą dziś być czytane wyłącznie jako kolejny byle ruch na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE). Jest to raczej znak, że polska energetyka weszła w etap, w którym liczy się już nie tylko skala, ale też elastyczność i odporność całego modelu biznesowego. Za kulisami są bowiem ciągle ujemne ceny energii, redukcje generacji nakazywane przez operatora i rosnąca presja, aby każdą dużą farmę słoneczną projektować od razu razem z odpowiednim magazynem energii. To właśnie tam kryje się sedno tej transakcji.

Dziewięć działających farm i 376 MW. Skala robi wrażenie, ale nie to jest tu najciekawsze

Działająca w Polsce od 2020 roku firma Qualitas Energy przejęła portfel dziewięciu działających elektrowni fotowoltaicznych w naszym kraju o łącznej mocy 376 MWp. Aktywa te zostały kupione od duńskiej spółki joint venture stworzonej przez Better Energy Holding A/S oraz Industriens Pension. W grę wchodzą instalacje, które osiągnęły gotowość komercyjną w latach 2021-2024, są rozrzucone po kraju i pracują w obszarze trzech operatorów dystrybucyjnych, bo Taurona, Energi i Enei. Portfel ma produkować ponad 400 GWh energii rocznie, a sam zakup jest pierwszą inwestycją funduszu Qualitas Energy Fund VI, uruchomionego pod koniec 2025 roku.

Co więc wynika z samej zmiany właściciela? Przede wszystkim to, że gotowe farmy fotowoltaiczne w Polsce są dziś postrzegane jako aktywa warte dużych pieniędzy nawet mimo coraz trudniejszego otoczenia rynkowego. Musimy pamiętać, że Polska dołożyła w całym 2025 roku około 3,6 GW nowej fotowoltaiki, co oznacza, że przejęty właśnie portfel odpowiada wielkością za ponad 10% tego, co kraj dorzucił przez cały poprzedni rok. Skala jest więc duża, ale jeszcze ważniejsze jest to, że inwestor nie wszedł w projekt na etapie marzeń i pozwoleń, tylko sięgnął po farmy, które już działają, zarabiają i tym samym dają się wpiąć w bardziej złożoną układankę z kontraktami i magazynami energii.

Same farmy już nie wystarczą i dlatego w tle od razu pojawia się BESS

Najciekawszy fragment tej historii pojawia się tam, gdzie kończą się klasyczne zachwyty nad fotowoltaiką. Qualitas Energy podkreśla, że portfel opiera się na zróżnicowanym modelu przychodowym, który łączy kontrakty różnicowe CfD z umowami PPA podpisanymi z odbiorcami przemysłowymi i partnerami o mocnej wiarygodności kredytowej. Jednocześnie spółka wprost zapowiada dołożenie do tych aktywów systemów magazynowania energii BESS w najbliższych miesiącach. Jest to akurat odpowiedź na bardzo konkretny problem rynku, bo PSE jeszcze w marcu i kwietniu 2026 roku publikowały kolejne komunikaty o poleceniach zaniżenia wytwarzania w instalacjach fotowoltaicznych. Mówimy więc o rynku, na którym przy dobrej pogodzie nie zawsze da się po prostu “wypchnąć” całą produkcję do systemu. Jeśli więc ktoś kupuje dziś duży portfel PV i nie myśli równocześnie o elastyczności, to kupuje aktywo coraz trudniejsze do obrony w dłuższym terminie.

Już wcześniej analitycy rynku pokazywali, jak mocno ten problem narasta. Według Pexapark w samym kwietniu 2025 roku w Polsce odnotowano 75 godzin z cenami energii na poziomie zerowym lub poniżej zera, a 27 proc. produkcji słonecznej było wystawione na negatywne ceny. W tym samym miesiącu nierynkowe redukcje generacji PV sięgnęły 223 GWh, a w pierwszych czterech miesiącach 2025 roku skumulowane redukcje dobiły do 400 GWh. W takim świecie sam magazyn energii staje się próbą uratowania całego sensu ekonomicznego instalacji fotowoltaicznych w godzinach południowej nadpodaży.

Nieprzypadkowo temat magazynowania energii wraca dziś z różnych stron rynku. Widać to zarówno w tekstach o domowych magazynach energii i ich opłacalności, jak i w szerszych materiałach o osiedlach budowanych wokół miksu PV, wiatru i pomp ciepła. Rynek zaczyna rozumieć, że samo “mieć panele” to już za mało. Trzeba jeszcze umieć sensownie przesunąć energię w czasie albo spożytkować ją lokalnie.

Polska jest atrakcyjna, ale nie dlatego, że wszystko działa idealnie

Polska nadal przyciąga duży kapitał do OZE nie dlatego, że jest rynkiem łatwym czy nawet specjalnie przewidywalnym, ale dlatego, że pozostaje rynkiem o ogromnej skali, wysokim tempie rozwoju i ciągle dużej przestrzeni do przebudowy systemu. Inwestorzy widzą więc nie tylko same farmy, ale też to, co da się z nimi zrobić po dołożeniu magazynów, lepszych kontraktów i większej kontroli nad profilem sprzedaży energii. Innymi słowy, kupują nie tylko produkcję, ale też możliwość poprawienia modelu, który bez elastyczności zaczyna się coraz częściej zacinać. Dlatego ta transakcja jest istotna nie tylko dla samego Qualitas Energy. Jest ważna także jako sygnał ostrzegawczy i zarazem podpowiedź dla całego rynku, bo kto dziś inwestuje w duże instalacje fotowoltaiczne w Polsce, ten kupuje już nie tylko zieloną energię, ale też ryzyko redukcji, presję na magazynowanie i konieczność budowania znacznie sprytniejszego modelu niż kilka lat temu.

Źródła: Qualitas Energy, PSE, Pexapark