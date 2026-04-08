Taka stal nie powinna istnieć. Naukowcy połączyli cechy, które zwykle się wykluczają

Sztuczna inteligencja wzięła się za stopy metali…

Badanie, opublikowane 31 marca 2026 roku w International Journal of Extreme Manufacturing, opisuje stal zaprojektowaną z użyciem podejścia, w którym model nie tylko wskazuje wynik, ale pozwala też zrozumieć, które cechy miały największe znaczenie. Zespół nakarmił algorytm 81 fizykochemicznymi właściwościami pierwiastków, takimi jak promień atomowy, zachowanie elektronów czy prędkość propagacji dźwięku w materiale. Następnie na tej podstawie wytypował skład stopu oparty na żelazie i chromie, z dodatkami m.in. niklu, manganu, miedzi, krzemu, aluminium i węgla.

Czytaj też: Korzystasz z tego? Jeśli tak, to siedzisz w pułapce i nawet o tym nie wiesz

Sama stal nie ograniczyła się jednak wyłącznie do ekranu komputera. Została bowiem wydrukowana metodą laser directed energy deposition, co obejmuje proces, w którym dysza podaje materiał, a skupiona wiązka energii, na przykład laser, topi go warstwa po warstwie, budując tym samym gotowy element. Tego typu technika jest już rozpoznanym segmentem metalowego wytwarzania addytywnego i znajduje zastosowania m.in. w lotnictwie, produkcji części do sprzętów wojskowych czy niskoseryjnej produkcji części. Czym więc finalnie zaowocowała praca specjalistów? Tutaj robi się ciekawie… i to bardzo.

… i wyszło to zaskakująco dobrze

Uzyskany w ten sposób materiał/stop metalu odznaczył się wyjątkową wytrzymałością na rozciąganie, bo rzędu 1713 MPa, czyli 1,713 GPa, a do tego doszło też 15,5% wydłużenia przed pęknięciem. W praktyce oznacza to coś, z czym metalurgia od dawna ma problem, bo w tym oto stopie udało się połączyć bardzo wysoką wytrzymałość z plastycznością, zamiast tradycyjnie poświęcać jedno dla drugiego. Co ważne, po wydruku takiego materiału nie trzeba było go specjalnie przygotowywać, bo zamiast kaskady czasochłonnych obróbek cieplnych, wystarczył tylko jeden etap w temperaturze 480°C przez sześć godzin, aby zwiększyć wytrzymałość o 30% i podwoić plastyczność materiału.

Czytaj też: Czarna skrzynka AI właśnie pękła. Naukowcy pokazali bardzo niewygodny scenariusz

Za tym wynikiem nie stoi żadna magia, tylko wyjątkowa mikrostruktura. Krótka obróbka cieplna doprowadziła do powstania gęstej sieci nanocząstek, a w tym bogatych w miedź oraz nikiel z aluminium. Tego typu drobne struktury utrudniają rozchodzenie się defektów struktury pod obciążeniem. Równocześnie obecność bardziej miękkich obszarów austenitu działa jak wewnętrzny amortyzator, który pochłania część energii i ogranicza gwałtowne pękanie. Właśnie taki układ sprawia, że nowa stal nie kończy jako materiał piekielnie twardy, ale kapryśny i kruchy.

Zdjęcie poglądowe

Czytaj też: Ratunek nadszedł? Sztuczna inteligencja oświecona kagankiem ekologiczności

Równie ciekawy jest drugi front tej historii, czyli odporność korozyjna. W wielu wysokowytrzymałych stalach chrom z czasem “wiąże się” w węglikach, przez co w otaczającej osnowie powstają strefy uboższe w ten pierwiastek. Z kolei sam chrom jest jednym z filarów odporności na korozję, więc taki lokalny deficyt szybko zaczyna być problemem, ale oto w nowym stopie nanocząstki miedzi pomagają utrzymać chrom bardziej równomiernie rozłożony w materiale. W testach w środowisku słonowodnym nowy materiał degradował z szybkością 0,105 mm rocznie, czyli około 105 mikrometrów na rok. Według opisu badania taki wynik okazał się lepszy niż w przypadku komercyjnej stali nierdzewnej AISI 420.

Do rewolucji materiałowej jeszcze i tak daleko

Chociaż sam wynik wygląda bardzo mocno, to samo w sobie nie oznacza jeszcze, że przemysł lotniczy czy energetyczny jutro przerzuci się na nową stal. Badanie pokazuje bardzo obiecujący materiał i sensowną metodę jego projektowania, ale nadal mówimy o etapie, na którym trzeba sprawdzić skalowalność, powtarzalność, stabilność długoterminową i zachowanie w rzeczywistych komponentach, a nie tylko w próbkach testowych. Drugi problem jest bardziej przyziemny. Autorzy sami zaznaczają, że ta metodologia jest mocno związana z konkretną techniką wytwarzania.

Najważniejsza część tej historii może więc leżeć gdzie indziej. Od miesięcy coraz częściej wraca temat materiałów projektowanych pod sam druk 3D, a nie adaptowanych po fakcie z odlewania czy kucia. Widać to zarówno w doniesieniach o aluminium do wytwarzania addytywnego, jak i w pracach nad “atomową” kontrolą wzrostu struktur w druku metali czy nad nitinolem, który po wydruku ma zachowywać pamięć kształtu. Obok tego pojawiają się też bardziej przyziemne zastosowania, takie jak ograniczanie strat drogich materiałów narzędziowych. Innymi słowy, na naszych oczach druk 3D metali dojrzewa, ale zamiast na jedną wielką rewolucję, musimy spoglądać na cały zestaw mniejszych i większych osiągnięć w jego zakresie.

Źródła: International Journal of Extreme Manufacturing