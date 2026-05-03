Jeden kierowca, a tirów pięć. Chiny maksymalizują transport

Na całym świecie firmy logistyczne zmagają się z tym samym problemem: towaru jest coraz więcej, a ludzi chętnych do wielodniowych tras coraz mniej. Puste miejsca pracy w transporcie ciężkim łata się wyższymi stawkami, optymalizacją tras i lepszym sprzętem, ale wszyscy wiedzą, że to tylko odsuwanie nieuniknionego. Prawdziwą zmianę może przynieść dopiero sytuacja, w której ciężarówka przestaje być zależna od tego, czy znajdzie się ktoś gotów usiąść za jej kierownicą. Na tym tle ogłoszenie chińskiego koncernu SANY i firmy Pony.ai brzmi jak wyraźny sygnał, że ta zmiana zbliża się szybciej, niż wielu się spodziewało.

Jeden kierowca może prowadzić konwój pięciu ciężarówek

Branża transportowa od lat czeka na moment, w którym autonomiczne ciężarówki przestaną być futurystyczną wizją, a staną się codziennością na naszych drogach. Wygląda na to, że chiński gigant przemysłowy SANY właśnie ten moment przybliża, ogłaszając gotowość do masowej produkcji. Wspólnie z firmą Pony.ai przekroczył granicę między prototypem a realnym produktem, co może oznaczać poważną zmianę w logistyce. Kluczowa informacja dotyczy czwartej generacji autonomicznych ciężarówek, której pierwsza partia ma trafić na drogi już w 2026 roku. Nie chodzi tutaj o kolejną zapowiedź, ale o etap gotowości produkcyjnej, co jest znaczącym krokiem naprzód. Dla sektora zmagającego się z wysokimi kosztami i deficytem kierowców, taki rozwój wydarzeń jest niezwykle istotny, choć realne korzyści poznamy dopiero w praktyce.

Najciekawszym, a zarazem bardzo pragmatycznym rozwiązaniem jest tak zwany system konwojowania 1+4. W jego ramach jeden kierowca prowadzi pojazd prowadzący, za którym podążają cztery w pełni autonomiczne jednostki. Jest to sprytne podejście, które niejako omija obecne bariery prawne, ponieważ wiele krajów wciąż nie zezwala na poruszanie się po drogach publicznych całkowicie bezzałogowych samochodów ciężarowych. Testy tego systemu konwojowego potwierdziły jego potencjalną efektywność ekonomiczną. Według danych, koszt przejazdu na kilometr może spaść nawet o 29 procent, a zysk operacyjny ma szansę wzrosnąć o imponujące 195 procent. System był projektowany głównie z myślą o powtarzalnych trasach, takich jak transport portowy czy przewozy na krótkich dystansach, gdzie automatyzacja znajduje najbardziej naturalne zastosowanie.

Najciekawsze w całym projekcie jest to, że SANY i Pony.ai nie próbują przeskoczyć od razu do wizji w pełni bezzałogowych autostrad, tylko budują pomost między dzisiejszymi regulacjami a jutrzejszą technologią. System 1+4 zmienia rolę kierowcy z osoby fizycznie prowadzącej jeden pojazd w operatora nadzorującego pracę całego minikonwoju. Z perspektywy firmy transportowej oznacza to przesunięcie kosztów pracy z pięciu etatów na jeden, a to wszystko przy jednoczesnym utrzymaniu elementu ludzkiej kontroli tam, gdzie przepisy wciąż jej wymagają.

Pod maską tirów SANY czwartej generacji kryje się zaawansowana technologia

Sama konstrukcja tych ciężarówek to przykład inżynieryjnej precyzji. Pojazdy opierają się na w pełni redundantnym podwoziu drive-by-wire, co oznacza, że kluczowe systemy (kierowania, hamowania, komunikacji, zasilania, obliczeń i czujników) mają swoje zapasowe kopie. W praktyce, jeśli jeden z nich ulegnie awarii, to jego rolę natychmiast przejmuje inny. To fundamentalne dla bezpieczeństwa rozwiązanie potwierdzono rygorystycznymi testami, a w tym próbami kompatybilności elektromagnetycznej i sprawdzeniem działania w ekstremalnych temperaturach. Każdy pojazd wyposażono też w wymienny akumulator o pojemności przekraczającej 400 kWh, którego zasięg wspomaga hamowanie rekuperacyjne. Pełną świadomość sytuacyjną zapewnia zestaw kamer i radarów, pozwalający na reagowanie na warunki drogowe w czasie rzeczywistym.

Poza oczywistymi korzyściami ekonomicznymi, przejście na flotę elektryczną niesie ze sobą znaczący efekt ekologiczny. Szacuje się, że każdy taki pojazd może redukować roczną emisję dwutlenku węgla o około 60 ton. W skali całej floty daje to wymierny wpływ na zmniejszenie śladu węglowego branży transportowej. SANY otwarcie wskazuje, że dekarbonizacja, obok cyfryzacji i automatyzacji, jest jednym z filarów całego projektu. Współpraca z firmą Sinotrans, a więc z największym zintegrowanym dostawcą usług logistycznych w Chinach, pozwoliła dopasować technologię do konkretnych scenariuszy użytkowania, co zwiększa szanse na jej praktyczny sukces.

Chiny wyraźnie przyspieszają w wyścigu o autonomię.

Współpraca SANY z Pony.ai, zapoczątkowana w 2022 roku, wydaje się przynosić konkretne owoce. Połączenie sił w zakresie projektowania podwozi i zaawansowanej technologii jazdy autonomicznej stawia Chiny w czołówce globalnego wyścigu o autonomię w transporcie towarowym. Ten dynamiczny postęp tworzy wyraźny kontrast z sytuacją w resztach części świata, bo np. pod koniec 2025 roku sąd w Kalifornii orzekł, że system Full Self-Driving (FSD) Tesli wprowadzał klientów w błąd, uznając go za formę zwodniczego marketingu. FSD wciąż kwalifikuje się jedynie jako poziom 2 autonomii w pięciostopniowej skali, przez co jest daleko od pełnej samodzielności poziomu 5. Innymi słowy, podczas gdy amerykańskie firmy mierzą się z wyzwaniami regulacyjnymi i pytaniami o bezpieczeństwo, chińscy producenci zbliżają się do etapu masowej produkcji.

Nadchodzące lata będą sprawdzianem nie tylko dla samych ciężarówek, ale dla całego modelu myślenia o transporcie. Jeżeli konwoje 1+4 rzeczywiście potwierdzą zapowiadane redukcje kosztów i wzrost zyskowności, to chińscy operatorzy flot zyskają bardzo mocny argument konkurencyjny wobec firm działających w bardziej zachowawczych jurysdykcjach. Przewoźnik, który jest w stanie przewieźć ten sam ładunek taniej i przy mniejszym zużyciu ludzi oraz paliwa, z czasem zaczyna wyznaczać poziom cen na rynku i to niezależnie od tego, po której stronie globu operuje. Z europejskiej perspektywy projekt SANY i Pony.ai warto traktować jak rodzaj zapowiedzi tego, co może nas czekać za kilka czy kilkanaście lat.