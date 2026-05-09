Nowy sposób zwiększenia potęgi wojska mnie zaskoczył. Nie trzeba było nowych silników, wystarczyła chemia

W przypadku maszyn z silnikami spalinowymi to od paliwa zależy to, czy maszyna doleci do celu, czy pocisk zachowa zapas energii, czy dron będzie mógł krążyć wystarczająco długo, żeby trafić na właściwy moment do ataku. Dlatego osiągnięcie amerykańskiego CycloKinetics przykuło moją uwagę, bo skupiło się na paliwie, które samo w sobie może zwiększyć zasięg samolotów, rakiet i pocisków bez projektowania nowych silników oraz bez przebudowy całych platform.

CycloKinetics chce poprawić zasięg bez wymiany maszyn

CycloKinetics oficjalnie wystartowało 4 maja 2026 roku. Jest to firma skoncentrowana na zaawansowanych paliwach dla lotnictwa, kosmosu i obronności, ale tym razem nie był to start spółki, która dopiero szuka pierwszego klienta i próbuje zainteresować wojsko obietnicą z odległej przyszłości. Przedstawiciele tej firmy podkreślają wcześniejszą, aż 15-letnią współpracę z amerykańskim Departamentem Wojny, działającą produkcję w Salt Lake City i obecność swoich produktów w operacjach obejmujących Armię USA, Marynarkę Wojenną USA oraz Siły Powietrzne USA. Dlatego też sam start CycloKinetics nie był początkiem samej technologii, lecz raczej momentem formalnego wydzielenia jej pod nowy, mocniej wojskowy szyld.

Czytaj też: Nie uwierzysz, jak ważna jest ta technologia. Wiem o tym po latach pisania o wojnach

Co z kolei przygotował ten producent na wielki start? W skrócie chodzi o lepsze paliwo, które ma wejść w miejsce dotychczasowego, a to wszystko bez przebudowy silnika, układu paliwowego i infrastruktury. Jest to o tyle ważne, że wymiana silnika w samolocie, pocisku albo rakiecie przekłada się zwykle na całe lata testów, certyfikacji, zmian w obsłudze, kosztów i ryzyka. Sama wymiana paliwa, o ile rzeczywiście zachowuje kompatybilność, jest znacznie prostszą drogą do poprawy osiągów. Właśnie dlatego uważam, że w tej historii nie chodzi o jakieś tam “magiczne paliwo”, które rozwiąże wszystkie problemy amerykańskiego wojska, a o skrót modernizacyjny. Taki, który może pozwolić wycisnąć więcej z już istniejących maszyn, zamiast czekać na kolejną generację platform bojowych.

Trzy paliwa i trzy różne obszary wojny

CycloKinetics pokazał dokładnie trzy produkty. CycloJP ma zastępować paliwa lotnicze Jet A, JP-5, JP-8 i JPTS, więc dotyczy samolotów załogowych oraz bezzałogowych. CycloRP celuje w rakiety jako zamiennik RP-1 i RP-2, czyli paliw stosowanych w napędach rakietowych. CK-10 ma zastępować JP-10 w pociskach i systemach rakietowych dalekiego zasięgu. Wszystkie trzy mają być rozwiązaniami w pełni kompatybilnymi z istniejącymi systemami napędowymi.

Wspólną cechą tych paliw jest bazowanie na węglowodorach cykloparafinowych i odznaczanie się do nawet 32 procent wyższą gęstością energii względem istniejących paliw. Padają też sugestie o ponad 30-procentowym wzroście zasięgu w testach bezzałogowca i bardzo dużym wpływie na udźwig rakiet. Tutaj jednak zachowałbym ostrożność, bo bez publicznie dostępnego, szerokiego zestawu niezależnych wyników testów nadal mówimy o danych prezentowanych przez firmę, której zależy na jak najlepszym marketingu.

Czytaj też: USA usłyszało brutalną prawdę. Generał piechoty morskiej nie szczędził słów o Chinach

Potencjał tego rozwiązania najłatwiej zrozumieć na przykładzie CycloJP, bo jeśli samolot lub dron może zabrać do zbiornika paliwo o większej gęstości energii, to nie trzeba od razu zmieniać jego konstrukcji, żeby zwiększyć czas lotu albo zasięg. W lotnictwie wojskowym taka różnica jest kluczowa, bo dłuższy lot oznacza większy obszar patrolowania, mniej tankowania w powietrzu, mniejsze uzależnienie od wysuniętych baz i większą swobodę planowania misji.

CycloRP jest ciekawy z innego powodu, bo w rakietach każdy kilogram i każdy litr objętości są częścią prostego rachunku “coś za coś”. Jeśli więc paliwo ma większą gęstość energii, to może zostawić więcej miejsca na ładunek wybuchowy, wydłużyć profil misji albo poprawić opłacalność startu. Firma twierdzi też, że czystsze spalanie i mniejsza ilość sadzy mogą wspierać trwałość oraz ponowne użycie silników, co szczególnie pasuje do dzisiejszego kierunku rozwoju sektora kosmicznego.

CK-10 wygląda z kolei jak najbardziej bezpośrednio wojskowa część tej układanki. JP-10 jest bowiem paliwem wykorzystywanym w zaawansowanych zastosowaniach pocisków, więc każdy wzrost energii i poprawa spalania mogą przekładać się na większy zasięg rażenia albo większy margines projektowy. W praktyce może to oznaczać, że pocisk nie musi wyglądać inaczej, żeby być groźniejszy.

Diabeł tkwi w szczegółach. Paliwo to nie taki prosty element wojska

Nie chciałbym jednak, żeby ten tekst zabrzmiał jak pochwała technologii, która z definicji musi się udać. W paliwach wojskowych nie ma prostego “wlewamy i działa”. Nawet jeżeli produkt jest projektowany jako kompatybilny zamiennik, to nadal trzeba go sprawdzić w różnych temperaturach, po długim przechowywaniu, w kontakcie z uszczelnieniami, pompami, przewodami, zbiornikami i procedurami obsługi. Trzeba też zbadać spalanie, osady, bezpieczeństwo, zachowanie w awarii i wpływ na konserwację. W przypadku lotnictwa takie testy są szczególnie bezlitosne, bo paliwo nie może być “prawie kompatybilne”. Musi działać wzorcowo. Jeszcze trudniej robi się przy pociskach i rakietach, bo tam paliwo jest częścią bardzo dokładnie zaprojektowanego układu.

Czytaj też: Przepis na zbrojeniową rewolucję. Jak zrobić coś potężnego z czegoś “głupiego”?

Największe zagrożenie widzę w tym, że choć zmiana parametrów spalania może dać korzyści, to może też wymusić korekty w modelach pracy silnika, chłodzenia czy sterowania lotem. Dlatego właśnie nie kupuję bezkrytycznie opowieści, że oto samo paliwo natychmiast odmieni wszystkie amerykańskie samoloty, rakiety i pociski. Bardziej przekonuje mnie coś innego: że w epoce, w której nowe platformy są coraz droższe i coraz wolniej wchodzą do służby, chemia może stać się jednym z najrozsądniejszych sposobów wydłużenia życia oraz zwiększenia wartości sprzętu, który już istnieje.

Źródła: GlobeNewswire, CycloKinetics