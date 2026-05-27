Tam robotów przypominających ludzi nie zabraknie. Produkują jednego co piętnaście minut i mogą stworzyć całą armię

Nowy zakład zajmuje powierzchnię około 12 tysięcy metrów kwadratowych. Fabrykę zaprojektowano tak, by działała jako w pełni zintegrowany system produkcyjny obejmujący kontrolę jakości komponentów, montaż, testy końcowe, logistykę i serwis posprzedażowy. Według ENGINEAI taka organizacja pracy ma pozwolić na masową produkcję humanoidalnych maszyn przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej jakości.

Firma podkreśla, że każdy robot przed opuszczeniem linii produkcyjnej przechodzi 79 kontroli jakości i 46 testów symulacyjnych. Mają one sprawdzać między innymi stabilność ruchu, wytrzymałość podzespołów i zachowanie maszyny w różnych scenariuszach pracy. Dopiero po zakończeniu całego procesu robot trafia do klienta.

ENGINEAI powstała w Shenzhen w 2023 roku i w bardzo krótkim czasie stała się jedną z najgłośniejszych chińskich firm rozwijających humanoidalne roboty. Startup koncentruje się zarówno na konstrukcjach ogólnego zastosowania, jak i rozwiązaniach dla przemysłu. W portfolio spółki znajdują się chociażby pełnowymiarowy humanoid T800, kompaktowy PM01, robot towarzyszący SA02 oraz czworonożny JS01. Cóż, imponujące tempo rozwoju i szeroka oferta, jak na trzy lata istnienia.

ENGINEAI to chiński producent, który zapewnia o możliwości wytwarzania humanoidalnych robotów w ciągu 15 minut

Największe zainteresowanie wzbudza obecnie model T800. Robot mierzy około 173 centymetrów wzrostu, waży 75 kilogramów i został wyposażony w 29 stopni swobody ruchu. Konstrukcja wykorzystuje lekki stop magnezowo-aluminiowy stosowany między innymi w przemyśle lotniczym. Według producenta humanoid może poruszać się z prędkością do 3 metrów na sekundę i wykonywać dynamiczne ruchy, które jeszcze kilka lat temu były trudne do osiągnięcia dla tego typu maszyn.

Firma zdobyła rozpoznawalność dzięki nagraniom prezentującym niezwykle płynny ruch robotów. Szczególną uwagę przyciągnął model PM01, którego pokazano podczas biegu w Shenzhen Talent Park. Nagranie szybko stało się viralem w mediach społecznościowych, ponieważ humanoid poruszał się znacznie bardziej naturalnie niż wcześniejsze konstrukcje konkurencji.

Czy Chińczycy prowadzą w wyścigu związanym z wprowadzaniem robotów do codziennego życia? Moim zdaniem tak. Przewagą Państwa Środka jest dziś rozbudowany łańcuch dostaw oraz możliwość szybkiego skalowania produkcji. Dzięki temu koszty budowy humanoidalnych robotów mają systematycznie spadać. ENGINEAI deklaruje, że nowa fabryka ma być początkiem przejścia do produkcji na poziomie 10 tysięcy sztuk rocznie. Równolegle firma rozwija kolejne centrum produkcyjne w Zhengzhou w prowincji Henan, które ma pełnić rolę globalnej centrali produkcyjnej.

Źródło: EngineAI