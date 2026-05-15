Gratka dla fanów Star Wars. Tylko 500 takich kart graficznych MSI trafi do Europy

GeForce RTX 5080 w stylistyce Mandalorianina i Grogu

MSI GeForce RTX 5080 16G The Mandalorian and Grogu Edition OC wyróżnia się przede wszystkim wyglądem inspirowanym uniwersum Star Wars. Całość została utrzymana w stylistyce Mandalorianina, ale nie zabrakło też elementów związanych z Grogu. Sama obudowa karty wykorzystuje motyw szczotkowanego metalu, który nawiązuje do zbroi Dina Djarina.

Szczególnie podoba się fakt, że w zestawie znajduje się dodatkowo podpórka karty graficznej z figurką Grogu. Pełni ona akurat funkcję praktyczną, bo wspiera ciężką kartę graficzną po zamontowaniu w komputerze, ale jednocześnie jest częścią kolekcjonerskiego charakteru całego wydania. Takie coś uwielbiam i na tym nawet wyjątkowość karty się nie kończy.

MSI GeForce RTX 5080 16G The Mandalorian and Grogu Edition OC otrzymała również magnetyczny backplate z wymiennymi panelami. Efekt? Użytkownik może wybrać jeden z czterech motywów – hełm Mandalorianina, Grogu, godło Nowej Republiki albo emblemat pozostałości Imperium. Dzięki temu wygląd karty można dopasować do własnego zestawu lub ulubionego motywu z sagi, a podkreśla go dynamiczne podświetlenie RGB, uzupełniające stylistykę inspirowaną Star Wars.

Nie tylko sprzęt kolekcjonerski. To ciągle potężna karta

MSI GeForce RTX 5080 16G The Mandalorian and Grogu Edition OC to nie “kolekcjonerski sprzęt dla sprzętu”. Ten model oferuje pełną potęgę kart NVIDIA nowej generacji i jest tylko jeden stopień “poniżej flagowca”. Został więc wyposażony nie tylko w potężny rdzeń graficzny, ale też w 16 GB pamięci, przez co jest przeznaczony przede wszystkim do grania w wysokich rozdzielczościach, obsługi ray tracingu, streamowania oraz pracy z wymagającymi aplikacjami graficznymi. Naturalnie możecie też liczyć na pełne wsparcie najnowszych technik graficznych pokroju DLSS 4.5 czy ray-tracingu.

Za odprowadzanie ciepła w tym unikalnym sprzęcie odpowiada system chłodzenia TRIO FROZR 4. MSI w tej iteracji systemu wykorzystuje wentylatory STORMFORCE z charakterystycznym profilem łopatek, niklowaną miedzianą podstawę oraz rozwiązania poprawiające przepływ powietrza, w tym Wave Curved 4.0 i Air Antegrade Fin 2.0. Innymi słowy, o temperatury i hałas nie musicie się martwić, choć z dnia na dzień robi się coraz goręcej, bo przecież ta edycja karty została powiązana z premierującym wkrótce filmem “Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu”. Produkcja ma kontynuować historię Dina Djarina i Grogu po wydarzeniach znanych z serialu “The Mandalorian”.

Według opisu fabularnego Imperium zostało pokonane, ale jego dawni dowódcy nadal stanowią zagrożenie, ukrywając się w różnych częściach galaktyki. Nowa Republika zwraca się więc o pomoc do Mandalorianina i jego młodego ucznia.

Gratka dla kolekcjonerów. Tylko 500 egzemplarzy dla całej Europy

Karta graficzna MSI GeForce RTX 5080 16G The Mandalorian and Grogu Edition OC będzie dostępna w bardzo ograniczonym nakładzie. Do sprzedaży w całej Europie trafi bowiem jedynie 500 egzemplarzy, co od razu robi z tego modelu sprzęt bardziej kolekcjonerski niż standardową wersję z byle dodatkiem W Polsce karta ma być dostępna w Media Expert oraz oficjalnym sklepie MSI.

Źródła: MSI