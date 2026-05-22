Nowe wentylatory komputerowe przeczą logice, ale za to właśnie je pokochacie

W wentylatorach Dynamic 3 producent stawia przede wszystkim na połączenie kontroli PWM, dobrze poprowadzone okablowanie oraz warianty dopasowane do różnych konfiguracji przepływu powietrza. Wiemy, że te nowe wentylatory będą dostępne w rozmiarach 120 mm i 140 mm, w kolorze czarnym i białym, a dodatkowo w ramach odmian RGB z podświetleniem ARGB Gen 2. Fractal Design przewidział również wersje ze standardowym oraz odwróconym przepływem powietrza, co właśnie szczególnie mnie interesuje, bo ma ułatwić budowę zestawów, w których wentylatory są widoczne od strony wnętrza obudowy, ale nadal mają pracować zgodnie z zaplanowanym kierunkiem chłodzenia.

Dynamic 3 ma łączyć wydajność chłodzenia z cichszą pracą

Podstawą konstrukcji Dynamic 3 jest profil łopatek typu swept, który ma ograniczać hałas przy zachowaniu skutecznego przepływu powietrza. Wentylatory korzystają też z łożyska typu rifle, które ma być akurat odpowiedzialne za płynną i stabilną pracę wirnika. W praktyce oznacza to pozycjonowanie tej serii jako rozwiązania do komputerów gamingowych i stacji roboczych, w których wentylatory mają pracować długo, przewidywalnie i bez nadmiernego hałasu.

Czytaj też: Test Fractal Design Pop 2 Vision RGB White TG Clear Tint. Pierwsza obudowa typu akwarium w ofercie producenta

Modele 120 mm oferują sterowanie PWM w zakresie do 2200 obr./min, natomiast wersje 140 mm osiągają do 1800 obr./min. Taki zakres regulacji pozwala na niskie obroty przy lekkim obciążeniu i zwiększenie przepływu powietrza wtedy, gdy procesor, karta graficzna lub chłodnica układu AiO zaczynają generować więcej ciepła.

Oczywiście jednak Dynamic 3 nie ma być wyłącznie wentylatorem czysto “technicznym”, którego trzeba będzie ukrywać przed wzrokiem. Producent wyraźnie kieruje tę nową serię także do osób, które przykładają wagę do estetyki wnętrza komputera. Nie chodzi tylko o wersje z podświetleniem RGB w formie adresowalnych diod (ARGB Gen 2), ale też o samą konstrukcję, bo wentylatory mają formowany centralny element osłaniający piastę, co ma poprawiać wygląd wirnika podczas pracy.

Czytaj też: Test obudowy Fractal Design North XL Momentum Edition Black TG Light Tint. Jakie mamy zmiany względem oryginału?

Istotnym elementem jest też możliwość łączenia przewodów w łańcuch. Tak zwany daisy-chain ułatwia prowadzenie kabli przy kilku wentylatorach zamontowanych obok siebie, na przykład na froncie obudowy albo na chłodnicy. W praktyce może to ograniczyć liczbę osobnych przewodów ciągniętych do płyty głównej lub kontrolera i pomóc w uzyskaniu czystszego montażu.

Warianty reverse airflow pomogą w bardziej estetycznych konfiguracjach

Obecność wersji “odwróconych” jest z kolei powodem tytułu tego artykułu, bo na pierwszy rzut oka takie modele dosłownie przeczą logice. Dlaczego? Ano dlatego, że standardowy wentylator często wymusza kompromis między właściwym kierunkiem przepływu powietrza a tym, która strona ramki i wirnika jest widoczna. Odwrócony przepływ pozwala zachować pożądany kierunek chłodzenia bez odwracania wentylatora mniej estetyczną stroną do wnętrza zestawu.

Czytaj też: Test obudowy Fractal Design Pop 2 Air Black TG RGB Light Tint. W tej cenie warto wziąć ją pod uwagę

Dynamic 3 ma więc trafić przede wszystkim do użytkowników, którzy chcą budować schludne konfiguracje ze skutecznym chłodzeniem i spójną stylistyką. Cena? Niestety w polskich sklepach jeszcze wentylatorów nie ma, ale ogłoszenie na rynek amerykański wspominało o kwocie rzędu 14,99 dolarów za wersje z podświetleniem niezależnie od rodzaju i koloru oraz 11,99 dolarów za warianty bez podświetlenia. Nie zabrakło też “paczek” trzech wentylatorów po odpowiednio 44,99 i 39,99 zł.

Źródła: Fractal Design