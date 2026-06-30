Future Frombork Festival 2026 pod patronatem CHIP. Nauka, kosmos, sztuka i sport spotkają się w jednym miejscu

Future Frombork Festival wraca po raz trzeci

Nieprzypadkowo festiwal odbywa się właśnie we Fromborku. To miasto od wieków kojarzy się z patrzeniem w niebo i próbą zrozumienia miejsca człowieka we wszechświecie. Future Frombork Festival wykorzystuje ten kontekst, ale nie zatrzymuje się wyłącznie przy astronomii. Organizatorzy stawiają na szerszą rozmowę o przyszłości — taką, w której obok naukowców pojawiają się artyści, projektanci, muzycy, eksperci sektora kosmicznego i przedstawiciele świata kultury.

W centrum wydarzenia znajdzie się nauka rozumiana nie tylko jako zbiór odkryć, danych i technologii, ale też jako sposób porządkowania rzeczywistości. To szczególnie ważne w czasach, w których dezinformacja, teorie spiskowe i szybki rozwój technologii coraz częściej mieszają się w jednej debacie publicznej. Program festiwalu obejmie więc zarówno rozmowy o kosmosie, jak i o kondycji społeczeństwa cyfrowego, odpowiedzialności za środowisko czy modzie cyrkularnej.

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Nauka kontra dezinformacja i odpady od oceanu po orbitę

Pierwszy dzień Future Frombork Festival rozpocznie się oficjalnym otwarciem o godzinie 13:00. Następnie zaplanowano prelekcję inauguracyjną „Od dna oceanu po orbitę – jak radzimy sobie z odpadami na Ziemi i poza nią”, a także panel naukowy „Nauka vs dezinformacja: kosmiczne teorie spiskowe”. Wieczór wypełnią koncerty Olgi Anny Markowskiej, Tomasza Bednarczyka i Etnobotaniki.

Moda cyrkularna, państwo offline i Kosmiczny Mecz

Drugi dzień festiwalu rozpocznie się od inauguracji wystawy „Moda cyrkularna. Moda przyszłości” oraz spotkania z projektantką Sandrą Skórką. W programie znalazł się również panel dyskusyjny z udziałem widzów „Państwo w trybie offline”, który ma być punktem wyjścia do rozmowy o funkcjonowaniu instytucji i społeczeństwa w świecie cyfrowym.

Jednym z najbardziej widowiskowych punktów wydarzenia będzie charytatywny Kosmiczny Mecz. Mazur Radzymin zmierzy się z Reprezentacją Polskich Naukowców oraz zaproszonymi gośćmi. Dochód z biletów trafi do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. W składzie drużyny gości mają pojawić się między innymi Quebonafide, czyli Kuba Grabowski, związany z klubem Radzymina i emerytowany już raper, oraz Grzegorz Krychowiak, którego fanom piłki nożnej przedstawiać nie trzeba.

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Koncerty w Audytorium św. Mikołaja

Future Frombork Festival to jednak nie tylko panele i rozmowy. Ważną częścią programu pozostaje muzyka, która ma być naturalnym rozwinięciem tematów podejmowanych podczas wydarzenia. W tegorocznej edycji wystąpią między innymi Alabaster DePlume z gościnnym udziałem Wojciecha Mazolewskiego, Remont Pomp, Etnobotanika, Olga Anna Markowska i Tomasz Bednarczyk. To artyści poruszający się między jazzem, ambientem, elektroniką, improwizacją i muzyką eksperymentalną — czyli dokładnie tam, gdzie sztywne kategorie przestają wystarczać.

CHIP patronem medialnym Future Frombork Festival

Wydarzenie odbędzie się 17 i 18 lipca 2026 roku we Fromborku, między innymi w Audytorium św. Mikołaja oraz na Stadionie Zalewu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny z wyjątkiem charytatywnego Kosmicznego Meczu — obowiązuje rejestracja uczestników na stronie futurefestival.pl. Bilety na mecz kosztują 50 zł dla dorosłych, a dzieci wchodzą bezpłatnie.

CHIP.pl objął Future Frombork Festival patronatem medialnym. To wydarzenie dobrze pokazuje, że rozmowa o technologii i przyszłości nie musi być zamknięta wyłącznie w języku specyfikacji, raportów i branżowych debat. Czasem najlepszym punktem wyjścia do rozmowy o kosmosie, nauce i świecie jutra jest właśnie miejsce, w którym od stuleci patrzy się w niebo.