powrót

Future Frombork Festival 2026 pod patronatem CHIP. Nauka, kosmos, sztuka i sport spotkają się w jednym miejscu

Kacper Cembrowski
30.06.2026|3 min
Frombork ponownie stanie się miejscem, w którym nauka wychodzi poza sale wykładowe, a rozmowa o przyszłości łączy się ze sztuką, muzyką, sportem i kulturą. W dniach 17–18 lipca 2026 roku odbędzie się trzecia edycja Future Frombork Festival, interdyscyplinarnego wydarzenia poświęconego kosmosowi, technologii, edukacji i zmianom, które coraz mocniej wpływają na nasze życie. CHIP Polska będzie patronem medialnym wydarzenia.
Future Frombork Festival 2026 pod patronatem CHIP. Nauka, kosmos, sztuka i sport spotkają się w jednym miejscu
Chcesz czytać więcej treści jak Future Frombork Festival 2026 pod patronatem CHIP. Nauka, kosmos, sztuka i sport spotkają się w jednym miejscu"?

Future Frombork Festival wraca po raz trzeci

Nieprzypadkowo festiwal odbywa się właśnie we Fromborku. To miasto od wieków kojarzy się z patrzeniem w niebo i próbą zrozumienia miejsca człowieka we wszechświecie. Future Frombork Festival wykorzystuje ten kontekst, ale nie zatrzymuje się wyłącznie przy astronomii. Organizatorzy stawiają na szerszą rozmowę o przyszłości — taką, w której obok naukowców pojawiają się artyści, projektanci, muzycy, eksperci sektora kosmicznego i przedstawiciele świata kultury.

W centrum wydarzenia znajdzie się nauka rozumiana nie tylko jako zbiór odkryć, danych i technologii, ale też jako sposób porządkowania rzeczywistości. To szczególnie ważne w czasach, w których dezinformacja, teorie spiskowe i szybki rozwój technologii coraz częściej mieszają się w jednej debacie publicznej. Program festiwalu obejmie więc zarówno rozmowy o kosmosie, jak i o kondycji społeczeństwa cyfrowego, odpowiedzialności za środowisko czy modzie cyrkularnej.

Czytaj też: Ewolucja zmienia bieg. Czy ludzka kultura dominuje nad genetyką?

Nauka kontra dezinformacja i odpady od oceanu po orbitę

Pierwszy dzień Future Frombork Festival rozpocznie się oficjalnym otwarciem o godzinie 13:00. Następnie zaplanowano prelekcję inauguracyjną „Od dna oceanu po orbitę – jak radzimy sobie z odpadami na Ziemi i poza nią”, a także panel naukowy „Nauka vs dezinformacja: kosmiczne teorie spiskowe”. Wieczór wypełnią koncerty Olgi Anny Markowskiej, Tomasza Bednarczyka i Etnobotaniki.

Moda cyrkularna, państwo offline i Kosmiczny Mecz

Drugi dzień festiwalu rozpocznie się od inauguracji wystawy „Moda cyrkularna. Moda przyszłości” oraz spotkania z projektantką Sandrą Skórką. W programie znalazł się również panel dyskusyjny z udziałem widzów „Państwo w trybie offline”, który ma być punktem wyjścia do rozmowy o funkcjonowaniu instytucji i społeczeństwa w świecie cyfrowym.

Jednym z najbardziej widowiskowych punktów wydarzenia będzie charytatywny Kosmiczny Mecz. Mazur Radzymin zmierzy się z Reprezentacją Polskich Naukowców oraz zaproszonymi gośćmi. Dochód z biletów trafi do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. W składzie drużyny gości mają pojawić się między innymi Quebonafide, czyli Kuba Grabowski, związany z klubem Radzymina i emerytowany już raper, oraz Grzegorz Krychowiak, którego fanom piłki nożnej przedstawiać nie trzeba.

Czytaj też: Czy stan kwantowy to tylko informacja? Uczeni podważają jedno z podstawowych założeń fizyki kwantowej

Koncerty w Audytorium św. Mikołaja

Future Frombork Festival to jednak nie tylko panele i rozmowy. Ważną częścią programu pozostaje muzyka, która ma być naturalnym rozwinięciem tematów podejmowanych podczas wydarzenia. W tegorocznej edycji wystąpią między innymi Alabaster DePlume z gościnnym udziałem Wojciecha Mazolewskiego, Remont Pomp, Etnobotanika, Olga Anna Markowska i Tomasz Bednarczyk. To artyści poruszający się między jazzem, ambientem, elektroniką, improwizacją i muzyką eksperymentalną — czyli dokładnie tam, gdzie sztywne kategorie przestają wystarczać.

CHIP patronem medialnym Future Frombork Festival

Wydarzenie odbędzie się 17 i 18 lipca 2026 roku we Fromborku, między innymi w Audytorium św. Mikołaja oraz na Stadionie Zalewu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny z wyjątkiem charytatywnego Kosmicznego Meczu — obowiązuje rejestracja uczestników na stronie futurefestival.pl. Bilety na mecz kosztują 50 zł dla dorosłych, a dzieci wchodzą bezpłatnie.

CHIP.pl objął Future Frombork Festival patronatem medialnym. To wydarzenie dobrze pokazuje, że rozmowa o technologii i przyszłości nie musi być zamknięta wyłącznie w języku specyfikacji, raportów i branżowych debat. Czasem najlepszym punktem wyjścia do rozmowy o kosmosie, nauce i świecie jutra jest właśnie miejsce, w którym od stuleci patrzy się w niebo.

Kacper CembrowskiK
Napisane przez

Kacper Cembrowski

Redaktor prowadzący
Dziennikarz z wykształcenia, ale przede wszystkim z pasji i wyboru. Zacząłem pisać do internetu w wieku 15 lat — od branży gamingowej płynnie przeszedłem do nowych technologii, z czasem poszerzając je także o motoryzację. Po drodze zacząłem również coraz częściej stawać przed kamerą i za nią. Na co dzień zajmuję się tworzeniem i rozwijaniem treści technologicznych w wielu formach. Piszę artykuły, recenzje, felietony i scenariusze, nagrywam oraz montuję materiały wideo, prowadzę wywiady i realizuję formaty wideo oraz podcastowe. Równolegle rozwijam projekty w mediach społecznościowych. Regularnie relacjonuję najważniejsze targi technologiczne i motoryzacyjne na całym świecie, testuję najnowszy sprzęt oraz samochody, a także pracuję przy współpracach komercyjnych z markami i uczestniczę w procesach sprzedażowych oraz projektowych związanych z mediami i content marketingiem. Od 2020 roku prowadzę również własny podcast. Praca z mikrofonem i kamerą jest dla mnie naturalnym przedłużeniem dziennikarstwa — pozwala opowiadać o świecie nowych technologii, motoryzacji i współczesnej kultury w bardziej bezpośredni sposób. Fascynuje mnie technologia w każdej postaci — szczególnie ta nowoczesna, choć retro sprzęty mają w moim sercu specjalne miejsce (transparentne obudowy zawsze wygrywają). Uwielbiam japońską (pop)kulturę, katalońską piłkę nożną, sprzęty z Cupertino, samochody elektryczne (i najlepiej ze stali nierdzewnej), minimalistyczny design, dystopijny streetwear i anti-fashion, a muzyka towarzyszy mi całą dobę. Najlepiej czuję się w studiu nagraniowym, na planie wideo albo w samolocie.
Chcesz czytać więcej treści jak Future Frombork Festival 2026 pod patronatem CHIP. Nauka, kosmos, sztuka i sport spotkają się w jednym miejscu"?
UdostępnijTwitter