Test Gigabyte Radeon RX 9070 GRE Gaming OC. Jak wypadnie na tle RTX 5060 Ti 16 GB?

Jak wygląda i co oferuje Gigabyte Radeon RX 9070 GRE Gaming OC?

Producent do karty nie dodaje żadnych dodatków, ale jest to spodziewane – przy wyższych modelach również nic nie znajdziemy. Mógłby jednak być dodany nawet najprostszy holder.

Gigabyte Radeon RX 9070 GRE Gaming OC jest typowym przedstawicielem serii Gaming OC. Mamy więc czarno-szary design z podświetleniem z boku. Tutaj jest przesuwany element, który jak zawsze uważam za najsłabszy punkt pod względem jakości. Poza tym jest metalowy backplate, a całość sprawia wrażenie solidnej. Całość w obudowie z oknem powinna prezentować się raczej dobrze.

Testowany model ma wymiary 288 x 132 x 50 mm. Nie jest więc długi i bez problemów zmieści się nawet w mniejszych obudowach. Waga wynosi 1,05 kg. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory Hawk. Środkowy z nich kręci się w przeciwną stronę od zewnętrznych. Mamy też małe wycięcie w bakcplate. Jak zobaczycie w testach, taka konstrukcja w zupełności wystarcza. Zasilanie odbywa się z dwóch złączy 8-pin, a sugerowany zasilacz powinien mieć 750 W mocy. Wyjścia obrazu to: 2x DisplayPort 2.1a oraz 2x HDMI 2.1b. Tutaj mamy trochę inną konfigurację niż standardową.

Karta ma podwójny BIOS z fizycznym przełącznikiem umieszczonym z boku. Taktowanie boost wynosi 2920 MHz i mamy tutaj większe zegary niż standardowe 2790 MHz. Zegary game to 2340 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) średnie taktowanie wynosiło ok. 2769 MHz. Grafika wspiera FSR 4, ale ciągle jeszcze nie ma generatora wielu klatek. Pod tym względem seria RTX 5000 od zielonych ma ciągle przewagę.

Specyfikacja Gigabyte Radeon RX 9070 GRE Gaming OC

Sterowniki:

Nvidia GeForce RTX 4000, GeForce RTX 5000: Game Ready 576.15

Nvidia GeForce RTX 5060: Game Ready 576.52

Nvidia GeForce RTX 5090: Game Ready 576.80

Nvidia GeForce RTX 5050: Game Ready 576.88

AMD Radeon RX 7000, RX 9070, RX 9070 XT: Adrenalin 25.4.1

AMD Radeon RX 9060 XT: Adrenalin 25.10.09.01

AMD Radeon RX 9070 GRE: Adrenalin 26.5.2

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,3 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Płyta główna X870E Aorus Master Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL28 Dysk Goodram IRDM Pro Gen 5 2 TB Zasilacz MSI MEG Ai1600T PCIE5 Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości jedynie w Black Myth: Wukong mamy średnio poniżej 60 fps. Nie jest to jednak zaskoczenie – mocniejsze wersja również mają problemy w tej grze.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 już w połowie gier notujemy średnio poniżej 60 fps.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości już we wszystkich grach mamy wyniki średnio poniżej 60 fps.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

Włączenie ray tarcingu znacząco podnosi wymagania i już w 1920 x 1080 są tylko 2 gry z wynikami powyżej 60 fps.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 pozostaje już tylko Metro z wynikiem średnim minimalnie powyżej 60 fps.

3840 x 2160

A w 3840 x 2160 nie ma mowy o płynnej rozgrywce praktycznie w żadnym z testowanych tytułów.

Testy w grze z path tracingiem

Włączenie path tracingu sprawia, że nawet w 1920 x 1080 nie możemy mówić o płynnej rozgrywce- wyniki średnie sa poniżej 60 fps.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

W mniej wymagającej grze średnio 60 fps zapewnia sam FSR: Jakość, ale w CYberpunku z path tracingiem przyda się już generator klatek.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości w obu grach przyda się generator klatek. W przypadku Cyberpunka wyniki średnie są wtedy bliskie 60 fps.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości przeprowadzenie testów w Cybepunk nawet z generatorem było nie możliwe – wyniki były tragicznie niskie. W Star War nawet nie jest źle przy włączonym generatorze klatek.

Testy w zastosowaniach profesjonalnych

W przypadku Blendera musiałem cofnąć sterowniki do wersji 26.3.1. W programach jak zawsze Radeon odstaje od Nvidii, choć wyjątkiem jest generacja obrazów.

Temperatury

Temperatury są bardzo niskie – widać, że chłodzenie świetnie daje sobie radę.

Głośność

Gigabyte Radeon RX 9070 GRE Gaming OC to również cicha karta. W trybie Performance jest już bardzo dobrze, a przy Silent karty na pewno nie usłyszycie podczas działania.

Pobór mocy

Pobór mocy karty jest dosyć bliski 9070 Pure – wynika to zapewne z fabrycznego podkręcenia. Jest on też na poziomie RTX 5070 więc tutaj mamy gorszy wynik od RTX 5060 Ti 16 GB. Nie jest to jednak zaskoczeniem, bowiem słabiej od karty zielonych wypadał też RX 9060 XT.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując sterowniki AMD. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Wykorzystałem również suwak przesunięcia napięcia ustawiając go na -100 mV.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Jak sami możecie zobaczyć, wyniki są bardzo bliskie RX 7900 GRE. Przewaga nad RTX 5060 Ti 16 GB wynosi ok. 24,7%, 26,6% oraz 27%. Różnice są naprawdę spore i karta jest bez wątpienia po prostu znacznie wydajniejsza. Spójrzmy też na RTX 5070. Karta zielonych notuje lepsze wyniki o ok. 8,6%, 8% i 9,7%. RX 9070 GRE znacznie bliżej jest więc do mocniejszego z modeli od konkurencji.

Gry z ray tracingiem

W przypadku gier z ray tracingiem widać większą przewagę nad RX 7900 GRE. Widać więc, że czerwoni rzeczywiście zrobili postęp pod tym względem. A jak karta wypada względem konkurencji? Przewaga nad RTX 5060 Ti 16 GB to kolejno ok. 21,3% i 19,6%. W 3840 x 2160 odpuściłem testy modelu zielonych. Różnica jest mniejsza niż przy rasteryzacji, ale nadal jest spora i ponownie – karta wypada wyraźnie lepiej. W przypadku RTX 5070 to ta wersja ma przewagę ok. 12,9%, 12,3% i 9,3%.

Test Gigabyte Radeon RX 9070 GRE Gaming OC – podsumowanie

Gigabyte Radeon RX 9070 GRE Gaming OC ma kosztować ok. 2450 zł. Jest to aktualny poziom cenowy RTX 5060 Ti 16 GB i bez wątpienia testowany model jest po prostu wydajniejszy. Widać to po wynikach testów w rasteryzacji, ale również w ray tracingu, gdzie przewaga RX 9070 GRE jest po prostu spora. Jedynie przy path tarcingu mieliśmy trochę niższe wyniki, ale obie karty nie zapewniają płynnej rozgrywki bez wspomagaczy. Jak już tutaj jesteśmy to FSR działa dobrze na tej karcie, ale szkoda, żę nie ma odpowiednika generatora wielu klatek – tu należy się minus. Wadą jest też 12 GB pamięci – mniej od konkurencji, ale z drugiej strony tyle samo, co oferuje RTX 5070. No ale tego do plusów nie można zaliczyć i widziałbym jednak na niej 16 GB pamięci.

Jak już jesteśmy przy tej karcie, to jest ona wydajniejsza od testowanej. Wydaje mi się też, że to właśnie ona będzie największym problemem RX 9070 GRE, jeśli ceny się utrzymają. Aktualnie ceny RTX 5070 są wyższe o ok. 200 za najtańsze modele. Ale często są promocje i nawet w momencie pisania testu znalazłem RTX 5070 w cenie ok. 2300 zł. Fakt, że za słaby model, ale jednak. Szkoda więc, że cena karty nie jest jeszcze niższa.

Samo wykonanie Gigabyte jest naprawdę dobre. Karta ma podwójny BIOS i w trybie Performance jest cicha i bardzo chłodna, a w Silent prawie niesłyszalna i nadal chłodna. Mamy też fabryczne OC czy dobre wykonanie. Karta wygląda też typowo dla modeli z serii Gaming OC. Plus należy się na niską długość, dzięki której wejdzie ona do nawet trochę mniejszych obudów. Pamiętajcie też, że możecie ją ręcznie podkręcić i zyskać dzięki temu trochę fps.

Jeśli więc kupujecie kartę do gier i zastanawiacie się pomiędzy RTX 5060 Ti 16 GB a RX 9070 GRE to zdecydowanie lepszym wyborem będzie ten drugi model. Z drugiej strony, jeśli w podobnej cenie znajdziecie RTX 5070 to wybrałbym kartę zielonych. Wszystko więc zależy od cen, jakie będą w momencie dokonywania przez Was zakupów.