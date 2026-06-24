Szykujcie portfele. Cena GTA VI ujawniona, a droższe gry mogą stać się standardem

Premiera GTA VI jest już na ostatniej prostej – oczywiście zachowując proporcje i pamiętając, że już raz mieliśmy opóźnienie. Tym razem Rockstar dotrzymał słowa, więc 25 czerwca w wybranych rejonach świata pojawiła się stosowna informacja oraz możliwość dokonywania zamówień. Na ten moment nie znamy jeszcze dokładnej polskiej ceny, ale wiemy, że Rockstar poszedł w ślady Nintendo, które przy okazji premiery swojej konsoli i Mario Kart World wyceniło grę na 329,80 zł w swoim sklepie cyfrowym.

W przypadku tytułu Rockstara wiemy, że GTA VI pojawi się w dwóch wersjach. Grand Theft Auto VI w edycji standardowej kosztuje 79,99 dolara. Z kolei Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition to koszt rzędu 99,99 dolara.

Gratisy przy wyborze każdej edycji i wydanie wyłącznie cyfrowe

Rockstar niejako na otarcie łez po tym, jak podniósł cenę gry względem większości pozycji na rynku, przygotował gratisy dostępne w zamówieniach przedpremierowych w każdej edycji. Każdy pre-order zawiera Vintage Vice City Pack, a jego zawartość to:

’55 Vapid Stanier i garaż Shore Court: Przemierzaj Shore Drive za kierownicą legendarnego ’55 Vapid Stanier, klasyka z Vice City stworzonego po to, by przyciągać spojrzenia. Samochód możesz przechowywać w nowym prywatnym garażu położonym zaledwie kilka kroków od lśniących plaż Ocean Beach. Jak każdy prywatny garaż w Leonidzie, oferuje on szafkę na broń do dostosowywania wyposażenia oraz bezpieczne miejsce do przechowywania skradzionych przedmiotów, które można następnie sprzedać lokalnemu paserowi po odpowiednio obniżonej cenie.

Stroje i fryzury: Ubierz Jasona i Lucię w luksusowym stylu rodem z Vice City:

– Jason: Elegancki lniany garnitur w pastelowych kolorach retro, uzupełniony fryzurą inspirowaną dekadą pełną przepychu.

– Lucia: Czerwona cekinowa mini sukienka i efektowne loki, dzięki którym poczujesz, że cały świat należy do ciebie.

Ekskluzywny wzór broni: Nawiąż do legendarnego bossa przestępczego świata z Vice City, Tommy’ego Vercettiego, dzięki tropikalnemu motywowi inspirowanemu jego kultową koszulą w palmy. Wzór można zastosować na większości dostępnych broni.

GTA VI

W edycji za 99,99 dolarów, oprócz wymienionego wyżej pakietu, Rockstar dorzuca także:

’67 Vapid Dominator Buggy i garaż Paradise: Potężna terenówka stworzona do jazdy po bezdrożach Mount Kalaga i okolic. Pojazd przechowywany jest w garażu w Watson Bay, wyposażonym w szafkę na broń do personalizacji wyposażenia oraz schowek na skradzione przedmioty przeznaczone do sprzedaży paserom.

’95 Grotti Cheetah: Kultowy samochód sportowy Grotti z połowy lat 90., inspirowany atmosferą Shore Drive. Wyróżnia się minimalistycznym, retrofuturystycznym malowaniem i staje się dostępny na późniejszym etapie gry.

Dodatkowe pojazdy i retro modyfikacje Vapid Ganado w kryjówce Jasona: Korzystaj z motocykla Dinka Enduro w wojskowym stylu oraz kajaka Crest Kayak. Możesz także odświeżyć wysłużonego pickupa Vapid Ganado Jasona dzięki ekskluzywnym modyfikacjom, takim jak spoiler nad kabiną, tylne anteny czy unikalne malowanie.

Warsztaty tuningu pojazdów: Dwa wyjątkowe warsztaty dostępne wyłącznie w edycji Ultimate:

Rideout Customs w Vice City oferuje luksusowe modyfikacje, ekskluzywne felgi, dopracowane wnętrza i stylizacje typu donk.

One-Eyed Willie’s nad jeziorem Leonida specjalizuje się w tuningu pojazdów terenowych oraz ręcznie malowanych projektach.

Kolekcję klasycznych samochodów: Odszukuj porzucone klasyki i niedokończone projekty motoryzacyjne, a następnie odnawiaj je na zlecenie ekscentrycznego kolekcjonera i lokalnego „załatwiacza”, Wymana. Wśród nich znajdą się cztery pojazdy dostępne wyłącznie w edycji Ultimate.

Shitzu Squalo: Łódź w różowo-niebieskim gradiencie zacumowana przy Washington Beach. Idealna do wędkowania w Gambit Bay, wyposażona dodatkowo w skrzynię z materiałami wybuchowymi.

Rewolwer Hawk & Little Morgan: Ekskluzywna broń pochodząca z posiadłości Vercettich, dostępna w sklepach Ammu-Nation wraz z postępami fabularnymi. Jason i Lucia otrzymają własne wersje rewolweru z motywami Vice City, grawerowanymi detalami, celownikiem wysokiej klasy i personalizowanym wykończeniem.

Spersonalizowane warianty broni: Unikalne wersje pistoletów Girardi ES9 Jasona oraz Klose K17 Lucii z bogatymi grawerunkami.

Kryjówkę i napady na PTT Youngin$: Jedna z najbardziej hałaśliwych i aktywnych gangów Leonidy prowadzi ukryte plantacje hydroponiczne. Gracze mogą napaść na nielegalny sklep z kontrabandą PTT Youngin$ w południowej części Vice City i zdobyć wyjątkowe przedmioty.

Styl Vice City dla Jasona i Lucii: Ekskluzywne stroje, tatuaże i dodatki pozwalające bohaterom idealnie wpasować się w klimat miasta.

Goodtime Gear: Kolekcja ubrań i akcesoriów inspirowana postacią Macca the Gator z popularnego serialu telewizyjnego stanu Leonida.

Sklep odzieżowy Stock 305: Dostępny wyłącznie w edycji Ultimate butik oferujący ekskluzywną modę uliczną dla Jasona i Lucii, inspirowaną sztuką i muralami dzielnicy Stockyard.

Sara’s Unisex Salon: Salon fryzjerski oferujący wyjątkowe fryzury dla obojga bohaterów, a także zarost dla Jasona oraz makijaż i stylizację paznokci dla Lucii.

Electric Fang Tattoo: Najbardziej rozpoznawalne studio tatuażu w Stockyard, oferujące ponad 50 ekskluzywnych wzorów przygotowanych przez kolektyw artystyczny FAILE dla Jasona i Lucii.

Lucia Caminos, bohaterka GTA VI

Na razie dodatki skupiają się na doświadczeniu dla pojedynczego gracza. Ten i tak będzie musiał pobrać grę na swoją konsolę PS5 lub Xbox Series. Na ten moment firma nadal milczy na temat premiery na komputerach osobistych czy Nintendo Switch 2. Niezależnie od tego, którą platformę wybierzecie, to nawet jeśli zdecydujecie się na fizyczne wydanie gry, będziecie pobierali całą jej zawartość na waszą konsolę. W środku pudełek znajdzie się wyłącznie kod do gry. Tytuł będzie można wstępnie pobrać 12 listopada – tydzień przed premierą gry.

Mario Kart World był preludium, a GTA VI otworzy drzwi droższym grom?

Take-Two mogło wycenić tytuł Rockstara i na 100 dolarów, biorąc pod uwagę, że cały budżet produkcji według różnych przecieków opiewa na minimum miliard dolarów. Z kolei cały koszt marketingu i produkcji GTA V przed 13 laty wyniósł 265 milionów dolarów. W tej cenie najpewniej kryje się komponent online, o którym na razie jest wyjątkowo cicho.

Głośnym echem odbije się jednak cena gry. W ostatnich latach nie brakowało głosów ze strony branży, że tytuły są za tanie. Szef Capcomu, Haruhiro Tsujimoto sugerował, że ze względu na wyższy koszt rozwoju gier i potrzebę podniesienia pensji, ustalenie wyższych cen gier w sklepach byłoby zdrową formą biznesu.

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Nieśmiałe kroki w kierunku podniesienia cen miały miejsce w przypadku premiery Borderlands 4. Po krytyce w mediach społecznościowych 2k zdecydowało się wypuścić tytuł za 70 dolarów. Jednocześnie w Europie, gra kosztowała 80 euro w wybranych miejscach.

Brian Heder, jedna z postaci w GTA VI

Premiera GTA VI na 99 procent będzie wielkim sukcesem. Może też pomóc w większej akceptacji wyższych cen. Choć w przypadku gier i graczy to w dalszym ciągu indywidualna sprawa, tak kolejne przykłady z branży mogą być dowodem na to, że firmom będzie zależało na sprzedaży gier w wyższej cenie. A jako, że zarówno Steam Machine wyceniono na wysokim pułapie, a przyszłe konsole mogą być dużo droższe, tworzy się pewne poczucie, że granie stanie się droższym hobby.