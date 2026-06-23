Valve wreszcie zdradziło tajemnicę. Teraz to na pewno złapiesz się za głowę

Valve próbowało już kiedyś rozwiązać problem przenoszenia pecetów do salonów poprzez opracowanie “konsoli dla pecetowców”. Pierwsze Steam Machines miały być początkiem nowej ery, a skończyły jako ciekawostka dla najbardziej upartych entuzjastów. Teraz firma wraca z dużo dojrzalszym pomysłem, lepszym SteamOS, Protonem, doświadczeniem po Steam Decku i sprzętem, który nie jest już rozproszonym eksperymentem kilku producentów, a od podstaw własną konstrukcją Valve. Wygląda więc na to, że przyszłość wreszcie dogoniła stare obietnice, ale tym razem największym zaskoczeniem nie jest sama technologia, tylko kwota, którą trzeba będzie za nią zapłacić.

Steam Machine za ponad 4000 złotych to problem

Polskie ceny Steam Machine są tradycyjnie wyższe od tego, co zapłaci klient w USA, bo najtańsza wersja Steam Machine kosztuje 4389 zł i zawiera 512-GB dysk SSD. Za 310 złotych więcej można zapewnić sobie pada Steam Controller, a wszyscy chętni na poważniejszą pojemność dysku rzędu 2 TB muszą przygotować się na wydatek 5739 zł lub 6048 zł z kontrolerem. Różnica między wersją 512 GB i 2 TB drzemie jednak nie tylko w dysku, ale też zawartości pudełka, bo droższy wariant otrzyma dwie różne nakładki na przedni panel. Na całe szczęście podstawowa konfiguracja pozostaje bez zmian.

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Trudno przejść obok tego obojętnie. Valve nie sprzedaje bowiem tutaj taniego “Steam Decka do telewizora”, tylko małego peceta z własnym systemem i bardzo konkretną filozofią. Pytanie brzmi więc nie “czy to drogo?”, bo odpowiedź jest oczywista. Prawdziwe pytanie brzmi w stylu czy ta cena ma jakiekolwiek uzasadnienie poza tym, że rynek sprzętu komputerowego w 2026 roku stał się brutalny? Po co bowiem kupować Steam Machine, kiedy np. nie mamy dużej biblioteki gier, a na rynku znajdziemy konsole pokroju PlayStation 5 Pro za 4300 złotych?

Najważniejsza różnica między Steam Machine a konsolą nie leży w obudowie, padzie ani menu. Leży w modelu biznesowym. Sony, Microsoft czy Nintendo mogą traktować sprzęt jako wejście do zamkniętego ekosystemu. Konsola bywa sprzedawana z małą marżą albo nawet ze stratą, bo później pieniądze wracają przez gry, abonamenty, prowizje i licencje. Valve idzie w inną stronę i nie chce subsydiować Steam Machine, bo przedstawia ten sprzęt jako część otwartego świata PC.

W teorii rozumiem ten argument. Steam Machine nie ma zamykać użytkownika w jednej formie grania. Ma być jednym z wielu urządzeń do odpalenia biblioteki Steama. Valve chce, żebyśmy patrzyli na ten sprzęt obok mini PC, handheldów, klasycznych komputerów i konsol, a nie jak na bezpośredniego rywala PlayStation 5 czy Xbox Series X. Tyle że konsumenci nie porównują filozofii ekosystemów. Konsumenci patrzą na cenę i przyszłość.

Wydaje mi się, że właśnie tutaj Steam Machine będzie miało najtrudniejszą walkę. Entuzjasta z dużą biblioteką na Steamie zobaczy w tym sprzęcie wygodne centrum grania w salonie. Jednak typowa osoba szukająca “konsoli do telewizora” zobaczy cenę bliższą komputerowi niż konsoli. Gracz, który ma już mocnego peceta, może z kolei zapytać, czy nie lepiej po prostu użyć streamingu lokalnego, dłuższego kabla HDMI albo zbudować własną maszynę ze SteamOS.

Cena nie wzięła się z powietrza, ale to nie znaczy, że przestaje boleć

Valve nie ukrywa, że ceny podbiły problemy z komponentami, szczególnie pamięcią RAM i pamięcią masową. Rynek sprzętu komputerowego wpadł w dziwny etap, w którym popyt związany z AI, serwerami i pamięciami HBM zaczyna odbijać się na sprzęcie dla zwykłych graczy. Pisałem już o podobnym problemie przy wyborze między PC, konsolą i handheldem w 2026 roku, bo dzisiejsze pytanie o sprzęt do grania coraz rzadziej sprowadza się do “co jest najmocniejsze”. Częściej chodzi o to, co jeszcze ma sens.

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Według dostępnych informacji sytuacja jest na tyle niepewna, że Steam Machine zamiast trafiać do klientów z pierwotnie planowanymi dwiema kośćmi po 8 GB, będzie wyposażony w jeden 16 GB moduł DDR5. Brzmi to niepokojąco, bo dwukanałowa pamięć zwykle pomaga wydajności, ale Valve twierdzi, że w grach różnica nie powinna być zauważalna i nawet mierzalna. Jednak przy sprzęcie za ponad 4000 zł taki ruch i tak będzie drażnić część odbiorców.

Nie chodzi więc tylko o samą kwotę. Chodzi o moment. Steam Machine debiutuje w świecie, w którym gracze już przyzwyczaili się do droższych kart graficznych, droższych handheldów, droższych konsol i coraz mniej oczywistej opłacalności nowych platform. Podobny próg psychologiczny widziałem przy Lenovo Legion Go 2, bo około 5000 zł za sprzęt do grania przestaje być zakupem impulsywnym, a zaczyna być czymś w rodzaju deklaracji stylu grania.

Steam Machine jest małym pecetem, a nie klasyczną konsolą

Na papierze Steam Machine ma oferować granie w 4K i 60 klatkach na sekundę z użyciem FSR, a do tego nie umożliwiać takiej swobody modernizacji jak typowy pecet, więc patrzę na to trochę jak na dalszy ciąg historii Steam Decka, ale przeniesiony z dłoni do salonu. Steam Deck udowodnił, że gracze są gotowi zaakceptować kompromisy, jeśli sprzęt daje im swobodę, łatwy dostęp do biblioteki i sensowną jakość doświadczenia. Steam Machine próbuje zrobić podobną rzecz przy telewizorze, ale wchodzi w znacznie trudniejszy segment. Handheld ma własny ekran, własny akumulator i oczywistą przewagę mobilności. Steam Machine musi uzasadnić swoje istnienie głównie wygodą, rozmiarem, SteamOS i brakiem typowego pecetowego tarcia.

Tutaj dochodzimy do problemu, który sam uważam za ważniejszy od suchej specyfikacji. Czy gracze naprawdę chcą nowego pudełka pod telewizorem, jeśli mają już konsolę, laptopa, peceta albo handhelda? Przy temacie ekranów OLED i handheldach wspominałem, że urządzenia przyszłości bardzo często rozbijają się nie o jedną funkcję, tylko o sumę ograniczeń, bo cenę, ergonomię, pobór energii, dostępność paneli i oczekiwania użytkowników. Steam Machine ma podobny problem, tylko zamiast ekranu w centrum stoi cena wejścia.

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Jeśli nadal jesteście zainteresowany, to Valve uruchomiło sprzedaż przez losowaną kolejkę rezerwacji. Zapisy do pierwszej fali trwają do 25 czerwca, później firma losuje kolejność i wysyła informacje mailowe. Część osób dostanie możliwość zakupu, reszta trafi na listę oczekujących. Kto zapisze się po terminie, ląduje na końcu kolejki, ale niestety firma dalej pozwala kupować nie jeden, a do czterech egzemplarzy “na konto”.

Źródła: Steam – Steam Machine