GTA VI ma oficjalną okładkę, ale najważniejsza tajemnica nadal czeka

GTA VI od dawna funkcjonuje jak punkt odniesienia dla całego rynku gier. Każdy kolejny komunikat przypomina, że mówimy o premierze, która może przesunąć kalendarze wydawnicze konkurencji, podbić sprzedaż konsol i przy okazji sprawdzić, ile gracze są gotowi zapłacić za największy tytuł tej generacji.

Oficjalna okładka GTA VI już jest

Rockstar pokazał oficjalną okładkę Grand Theft Auto VI i trudno mówić tutaj o zaskoczeniu stylistycznym. Seria zostaje przy panelowej kompozycji znanej z poprzednich części, ale tym razem na pierwszym planie są Lucia i Jason, czyli duet napędzający nową historię. Całość utrzymano w fioletowo-różowej stylistyce Vice City i Leonidy, więc obrazek od razu łączy się z klimatem pierwszych materiałów.

Okładkę można już pobrać z oficjalnej strony GTA VI w różnych formatach, także jako tapetę na komputer lub telefon. Do tego Rockstar dorzucił krótką animowaną zajawkę. Nie jest to trzeci trailer, na który wielu graczy wciąż czeka, ale komunikat jest jasny: kampania sprzedażowa wchodzi w następny etap.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

Najważniejsza konkretna informacja dotyczy preorderów. Zamówienia przedpremierowe GTA VI ruszą 25 czerwca. Dotyczy to sklepów cyfrowych oraz wybranych punktów z wydaniami fizycznymi.

Cena GTA VI ciągle tajemnicą

Największa niewiadoma nadal dotyczy ceny. Rockstar nie podał jeszcze, ile będzie kosztować podstawowe wydanie GTA VI, a właśnie to jest dla branży najciekawsze. Od miesięcy wraca bowiem dyskusja, czy gra tej skali pozostanie przy standardowym progu cenowym dużych premier, czy stanie się pretekstem do przesunięcia granicy jeszcze wyżej.

Źródło: Rockstar Games

Czytaj też: UE zadecydowało. Wymaga standardów, narzuca ograniczenia, ale gier ratować nie chce

Nie zdziwię się, jeśli 25 czerwca rozmowa o okładce błyskawicznie zniknie pod rozmową o cenie. GTA VI ma wyjątkową pozycję, bo jest jedną z niewielu gier, które mogą przetestować cierpliwość rynku bez dużego ryzyka utraty masowego zainteresowania. Przy marce tej wielkości nawet droższe wydanie podstawowe nie musiałoby oznaczać sprzedażowej katastrofy.

Dla graczy byłby to jednak ważny sygnał. Jeżeli GTA VI przebije standardowy próg cenowy, inni wydawcy dostaną argument, na który czekali od dawna. Jeśli pozostanie przy obecnych widełkach, presja i tak nie zniknie, bo edycje specjalne, bonusy preorderowe i przyszły moduł online zapewne staną się osobnym źródłem przychodów.

Premiera GTA VI nadal tylko na konsolach

Rockstar utrzymuje premierę GTA VI na 19 listopada 2026 roku. Gra trafi na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Wersja PC nie została zapowiedziana, co nie powinno zaskakiwać, bo Rockstar od dawna traktuje komputery jako późniejszy etap wydawniczy. Dla części graczy będzie to frustrujące, ale z biznesowego punktu widzenia trudno tu o szok. GTA VI może stać się jednym z najmocniejszych powodów do zakupu konsoli obecnej generacji. W czasach, gdy rynek sprzętu do grania coraz mocniej rozjeżdża się między drogimi pecetami, konsolami i handheldami, taka premiera ma znaczenie wykraczające poza jedną grę. Ten wielki problem wyboru platformy opisywałem przy artykule na temat grania na PC, konsolach i handheldach w 2026 roku.

Źródło: Rockstar Games

Najbardziej prawdopodobny scenariusz? Konsolowa premiera jako pierwszy etap, późniejszy port PC i długie życie GTA VI w modelu usługowym. GTA 5 pokazało, że dla Rockstar pojedyncza premiera może być początkiem kilkunastoletniego cyklu zarabiania, a nie zamkniętym wydarzeniem sprzedażowym.

Czytaj też: Nie przegap tego konkursu na grę wideo. Polska nie wypada najlepiej, ale możesz to zmienić i ja już planuję

Pytanie, czy sama gra udźwignie oczekiwania, pozostaje otwarte. Vice City, Leonida, duet protagonistów, nowa satyra na współczesną Amerykę i ogromny otwarty świat tworzą zestaw, który może być jednym z najważniejszych wydarzeń tej generacji. Jednocześnie skala oczekiwań jest tak duża, że nawet bardzo dobra gra może zostać uznana przez część odbiorców za niewystarczającą.

Źródło: Rockstar Games

Najbliższy ważny moment to 25 czerwca. Wtedy powinniśmy poznać cenę, edycje i szczegóły zamówień przedpremierowych. Dopiero wtedy okaże się, czy Rockstar potraktuje GTA VI jak klasyczną premierę za standardową cenę, czy jak produkt, który ma prawo kosztować więcej, bo cała branża i tak będzie patrzeć właśnie na niego.