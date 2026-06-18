UE zadecydowało. Wymaga standardów, narzuca ograniczenia, ale gier ratować nie chce

Coraz częściej w Steamie widzę bibliotekę, która na pierwszy rzut oka wygląda jak prywatne archiwum, a w praktyce trzyma się na cudzych serwerach, licencjach, autoryzacji konta i decyzji firmy, która któregoś dnia może po prostu uznać, że dalsze utrzymywanie danego tytułu nie ma sensu. Nie chcę nawet myśleć o tym, co się stanie, jeśli cyfrowe biblioteki upadną, ale dziś problem jest skromniejszy i dotyka bezpośrednio pojedynczych gier, które z dnia na dzień stają się niemożliwe do ogrania.

Gry stały się usługami, a gracze dopiero zaczynają liczyć koszty tej zmiany

Odkąd piszę o sprzęcie do grania, handheldach i cyfrowych bibliotekach, mam wrażenie, że branża bardzo chętnie opowiada o wolności gracza, ale znacznie rzadziej mówi o zależności gracza. Steam Deck, ROG Ally, Lenovo Legion Go i inne przenośne pecety wyglądają jak spełnienie marzenia o zabraniu całej biblioteki ze sobą. Pisałem już o tym przy pytaniu, czy w 2026 roku bardziej opłaca się grać na PC, konsoli czy handheldzie, bo dzisiejszy sprzęt rzeczywiście potrafi odpalić ogromną część naszej “kupki wstydu” bez potrzeby składania pełnego komputera.

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Problem polega na tym, że sprzęt jest tylko połową układanki. Druga połowa siedzi w regulaminach, DRM-ach, serwerach uwierzytelniających, usługach sieciowych i zapisach o licencji. Podobny niepokój o trwałość sprzętu pojawiał się już przy unijnych regulacjach dotyczących wymiennych akumulatorów w handheldach. Tam Unia Europejska potrafiła wejść w bardzo konkretny obszar i wymusić kierunek korzystny dla użytkowników. Przy grach cyfrowych sprawa okazała się znacznie bardziej śliska.

Teraz z kolei Komisja Europejska odpowiedziała właśnie na inicjatywę obywatelską “Stop Destroying Videogames”, która zebrała ponad 1,29 mln zweryfikowanych podpisów i spełniła progi w 24 państwach członkowskich. Cel brzmiał rozsądnie – wydawcy, którzy sprzedają lub licencjonują gry konsumentom w Unii Europejskiej, mieliby zostawiać je w stanie grywalnym po zakończeniu komercyjnego wsparcia. Nie chodziło o przejmowanie marek, źródeł dochodu, praw autorskich czy dalsze finansowanie serwerów przez dekady. Chodziło o to, żeby wydawca nie mógł sprzedać gry, a potem zdalnie zamienić ją w cyfrowy wrak.

Komisja Europejska mówi “nie”, ale nie zamyka wszystkich drzwi

Najważniejsza decyzja jest dla graczy rozczarowująca. Komisja Europejska uznała, że na obecnym etapie nie może zaproponować prawnego obowiązku utrzymywania gier w stanie grywalnym po tym, jak przestają być komercyjnie oferowane. Główny argument dotyczy praw własności intelektualnej. Gry nie są prostymi plikami wykonywalnymi, lecz złożonymi dziełami, w których spotyka się kod, grafika, dźwięk, znaki towarowe, licencjonowane treści, systemy sieciowe, zabezpieczenia, antycheaty, tajemnice przedsiębiorstwa i czasem umowy z podmiotami trzecimi.

W tym miejscu trzeba oddać Komisji jedno – nie wszystkie gry da się traktować identycznie. Inaczej wygląda prosta gra single-player z obowiązkową autoryzacją online, inaczej wielkie MMO, a jeszcze inaczej mobilny tytuł oparty na ekonomii mikrotransakcji, wydarzeniach sezonowych i danych trzymanych po stronie serwera. Wydawca sportówki z licencjonowanymi klubami, samochodami, muzyką i markami nie ma tych samych problemów co niezależne studio wydające grę offline na Steamie. Regulacja napisana zbyt szeroko mogłaby stać się kosztowna i chaotyczna.

Mimo tego mam wrażenie, że Komisja bardzo wygodnie wybrała bezpieczną ścieżkę. Zamiast postawić twardą granicę między grą-usługą a grą-produktiem, zaproponowała kodeks postępowania tworzony razem z branżą i przedstawicielami konsumentów. Do końca 2026 roku mają ruszyć rozmowy o lepszym zarządzaniu końcem życia gier, większej przejrzystości, oznaczeniach w sklepach i możliwej współpracy z instytucjami zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego.

“The Crew” stało się symbolem problemu, którego nie da się już ignorować

Najgłośniejszym przykładem pozostaje “The Crew”. Ubisoft wyłączył serwery tej gry wyścigowej, a tytuł stał się trwale niegrywalny dla osób, które wcześniej za niego zapłaciły. Nie mówimy o sytuacji, w której gra straciła tryb multiplayer, ale nadal działała jako samotna jazda po świecie. Mówimy o produkcie, który bez infrastruktury wydawcy przestał spełniać podstawową funkcję.

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Francuska organizacja UFC-Que Choisir pozwała Ubisoft, wskazując na potencjalnie wprowadzające w błąd praktyki handlowe i abuzywne zapisy w warunkach korzystania z usługi. Sedno sporu jest dla mnie znacznie większe niż jedna gra. Chodzi o pytanie, czy firma może sprzedawać coś konsumentowi w języku sugerującym zakup, a potem zasłaniać się tym, że nabywca w praktyce dostał tylko odwoływalny dostęp. Jeżeli odpowiedź brzmi “tak”, to klasyczne pojęcie kupowania gier cyfrowych zaczyna się sypać.

Pisałem już o tym przy sporze o utrzymywanie gier przy życiu i dostępie do cyfrowych dóbr, bo największy problem nie musi nawet czekać na zamknięcie serwerów konkretnej gry. Wystarczy awaria usługi licencyjnej, problem z kontem albo decyzja platformy, aby sprzęt za kilka tysięcy złotych nagle przypomniał graczowi, że fizycznie ma ekran, kontroler i dysk, ale jego dostęp do rozrywki nadal przechodzi przez cudze bramki.

Kodeks postępowania nie zastąpi prawa do rozsądnego końca życia gry

Komisja chce rozmawiać z branżą o “end of life”, czyli końcu życia gry. Samo nazwanie problemu jest ważne, bo jeszcze niedawno wiele firm zachowywało się tak, jakby wyłączenie gry było zwykłym elementem cyklu produktu. Wydanie, monetyzacja, utrzymanie, spadek zainteresowania, zamknięcie. Następny tytuł. Następna kampania. Następna przepustka sezonowa. Następna społeczność budowana przez lata i zostawiona na lodzie.

Dla mnie uczciwy “koniec życia” gry powinien być projektowany od początku. Nie jako łaska wykonana po latach, gdy kod jest stary, zespół rozproszony, dokumentacja dziurawa, a licencje wygasły, tylko jako kluczowy element architektury produktu. Gra single-player nie powinna wymagać połączenia z serwerem tylko po to, żeby sprawdzić, czy wolno ją uruchomić. Tytuły z komponentem sieciowym powinny mieć plan awaryjny, nawet jeśli byłby ograniczony tylko do podstawowych funkcji. W niektórych przypadkach wystarczyłby tryb offline. W innych możliwość stawiania prywatnych serwerów. Jeszcze gdzie indziej połączenia peer-to-peer albo specjalna aktualizacja zdejmująca zbędne zależności od infrastruktury wydawcy.

Komisja sama zauważyła, że społeczności często próbują utrzymywać martwe gry przy życiu przez reverse engineering albo prywatne serwery. Właśnie w tym punkcie futurystyczna wizja branży zderza się z bardzo przyziemną rzeczywistością. Fani wykonują cyfrową konserwację kultury, ale często robią to w cieniu ryzyka prawnego, podczas gdy firmy mogą jednym ruchem wyłączyć produkt, który wcześniej sprzedawały jako pełnoprawną grę.

Digital Fairness Act może stać się drugą rundą tej walki

Organizatorzy inicjatywy nie zamierzają kończyć tematu. Ich plan zakłada próbę wprowadzenia sprawy do prac nad Digital Fairness Act, czyli unijną regulacją mającą wzmocnić ochronę konsumentów w środowisku cyfrowym. Kierunek ma sens, bo spór o martwe gry nie jest tylko sporem o nostalgię. Dotyczy niejasnych modeli cyfrowej sprzedaży, różnicy między zakupem a licencją, zdalnego ograniczania dostępu, praw konsumenta i sytuacji, w której produkt może przestać istnieć po stronie klienta bez fizycznego zniszczenia czegokolwiek.

Kilkudziesięciu europosłów z różnych grup politycznych poparło cel inicjatywy, więc temat nie znika z pola widzenia Parlamentu Europejskiego. Właśnie tam może rozegrać się ciekawsza część tej historii. Komisja powiedziała w praktyce coś w stylu “nie zrobimy teraz twardego obowiązku”, ale Parlament może jednak uznać, że problem pasuje do szerszej dyskusji o cyfrowej uczciwości. Takie podejście powinno rozróżniać gry single-player, gry wymagające tylko autoryzacji, gry typowo multiplayer, MMO, produkcje mobilne i tytuły oparte na zewnętrznych licencjach. Branża lubi mówić o różnorodności technologicznej, więc prawo też powinno ją widzieć. Jednocześnie różnorodność nie może być wymówką dla braku odpowiedzialności.

Decyzja UE nie ratuje gier, ale może uruchomić ważniejszy proces

Komisja Europejska nie spełniła oczekiwań graczy. Nie będzie twardego obowiązku utrzymywania gier w stanie grywalnym po zakończeniu komercyjnego życia. Będzie teraz kodeks postępowania, rozmowy z branżą, większy nacisk na przejrzystość i przypomnienie, że konsumenci mogą dochodzić swoich praw na podstawie istniejących przepisów. Patrzę na to z mieszanką rozczarowania i ostrożnego zainteresowania.

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Rozczarowanie bierze się stąd, że dobrowolne standardy rzadko zmieniają branżę tam, gdzie problem wynika z pieniędzy. Zainteresowanie bierze się zaś z faktu, że temat wszedł do głównego obiegu regulacyjnego. Ponad milion podpisów, debata w Parlamencie Europejskim, pozew przeciwko Ubisoftowi i możliwe połączenie sprawy z Digital Fairness Act sprawiają, że wydawcy nie mogą już udawać, że wyłączenie gry jest czysto techniczną decyzją bez szerszych konsekwencji.

Źródła: Komisja Europejska