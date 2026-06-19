Fuzja jądrowa to już nie przyszłość. Energia gwiazd dostała pozwolenia i działkę

Amerykańska firma Helion Energy otrzymała od Washington Department of Health dwie kluczowe zgody dla swojego obiektu Orion w miejscowości Malaga w stanie Waszyngton. Chodzi o Radioactive Materials License oraz Radioactive Air Emissions License, czyli licencje związane z materiałami promieniotwórczymi i emisjami radioaktywnymi do powietrza. W praktyce oznacza to, że Helion może przejść do budowy części generatorowej planowanej elektrowni fuzyjnej, a nie tylko trzymać się zabudowań biurowych i montażowych.

Helion dostał pozwolenia, ale nie dostał jeszcze prawa do triumfu

W tym miejscu bardzo łatwo popłynąć z narracją o “pierwszej elektrowni fuzyjnej świata”, ale ja podchodziłbym do tego z większą ostrożnością. Pierwszeństwo regulacyjne jest potężnym symbolem, lecz nie jest jeszcze dowodem, że Orion będzie finalnie produkował prąd w sposób opłacalny i przydatny dla sieci. Oto jednak stało się coś ważnego, bo energia fuzyjna w pewnym sensie wchodzi tutaj w etap wdrażania. Helion nie mówi już wyłącznie o prototypie Trenta, Polarisie, temperaturach i impulsach plazmy. Firma buduje Orion jako obiekt, który ma dostarczyć energię konkretnemu klientowi. Tym klientem jest Microsoft.

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Umowa Heliona z Microsoftem zakłada dostarczenie co najmniej 50 MW energii z elektrowni fuzyjnej od 2028 roku, co ma nastąpić po okresie rozruchowym. W skali systemu elektroenergetycznego nie jest to liczba, która rzuca na kolana. Dzisiejsze duże bloki energetyczne operują na zupełnie innych poziomach, a nawet pojedyncza farma wiatrowa lub słoneczna potrafi wyglądać w tej kwestii bardziej imponująco. 50 MW ma tu jednak znaczenie dlatego, że Helion próbuje przejść przez granicę między “działa w eksperymencie” a “ktoś chce kupić z tego prąd”. Microsoft potrzebuje energii, a wraz z rozrostem infrastruktury AI potrzebuje jej coraz więcej, coraz stabilniej i coraz czyściej.

Dlatego patrzę na Heliona nie jak na samotny eksperyment, tylko jak na element większego nacisku. Technologie cyfrowe obiecują coraz więcej, ale potrzebują prądu, którego nie da się wyczarować znikąd. Energia słoneczna i wiatrowa są niezbędne, lecz wymagają magazynowania, zarządzania zmiennością i rozbudowy sieci. Tradycyjne elektrownie jądrowe oferują ogromną gęstość energetyczną, ale ciągną za sobą ciężar społecznych lęków, kosztów inwestycyjnych i procedur. Fuzja obiecuje coś kuszącego, bo wysoką gęstość energii, niski ślad emisyjny, brak długowiecznych odpadów w skali znanej z klasycznej energetyki jądrowej i pracę wtedy, kiedy jest potrzebna.

Problem polega na tym, że obiecuje to od bardzo dawna.

Helion idzie własną drogą, a to jest zarazem obietnica i ryzyko

Technologia Heliona różni się od klasycznego obrazu tokamaka, czyli wielkiego pierścienia, w którym plazma krąży uwięziona w polu magnetycznym. Firma rozwija podejście magneto-inercyjne z odwróconą konfiguracją pola, a jednym z jej najbardziej charakterystycznych założeń jest bezpośrednie przekształcanie energii z rozszerzającej się plazmy w elektryczność. Bez klasycznego etapu “najpierw ciepło, potem para, potem turbina”. W teorii brzmi to jak piękny skrót przez starą energetykę.

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Tyle że w fuzji każdy skrót ma swoją cenę. Plazmę trzeba rozpędzić, skompresować, utrzymać w odpowiednich warunkach, powtarzać impuls za impulsem i robić to z rytmem właściwym dla elektrowni. Dochodzi do tego kwestia paliwa, żywotności materiałów, neutronów, sprawności całego układu, elektroniki mocy, chłodzenia i bezpieczeństwa. Nawet jeśli sama reakcja fuzyjna nie niesie tego samego typu ryzyka co rozszczepienie, elektrownia nadal pozostaje elektrownią.

fot. ASIPP

Jednocześnie nie warto robić z Heliona zbawcy energetyki. Na rynku są inne podejścia, inne geometrii uwięzienia plazmy, inne typy paliwa i inne modele skalowania. Pisałem już o tym przy lewitującym magnesie utrzymującym plazmę, gdzie ekscytujący wynik nie oznacza jeszcze bliskości elektrowni, oraz przy nadprzewodnikach dla tokamaków, które pokazują, jak głęboko materiałoznawstwo wchodzi w każdy fragment tej układanki. Nawet starszy wątek o Helionie i jego podejściu do fuzji dobrze pokazuje, jak długo ta firma buduje własną narrację o szybkim dojściu do energii elektrycznej netto.

Największy przełom może być regulacyjny, a nie fizyczny

Jednym z najciekawszych elementów tej historii jest rola amerykańskiego systemu regulacyjnego. Helion nie idzie klasyczną ścieżką znaną z reaktorów rozszczepieniowych. W Stanach Zjednoczonych fuzja jest traktowana przez NRC w ramach przepisów dotyczących materiałów ubocznych, podobnie jak akceleratory cząstek czy część instalacji medycznych, a nie jak typowa elektrownia jądrowa oparta na rozszczepieniu.

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Wydaje mi się, że właśnie tutaj kryje się zmiana, która może być dla branży równie ważna jak kolejny rekord temperatury. Fuzja dostaje własną ścieżkę wdrożeniową, dopasowaną do innego profilu ryzyka niż rozszczepienie. Nie chodzi o to, żeby udawać, że praca z plazmą, neutronami, paliwem fuzyjnym i materiałami aktywowanymi nie niesie problemów. Chodzi raczej o to, żeby nie traktować każdego urządzenia fuzyjnego tak, jakby było klasycznym reaktorem jądrowym z rdzeniem, reakcją łańcuchową i tym samym typem scenariuszy awaryjnych.

Ten szczegół może zdecydować o tempie całej branży. Fuzja przez dekady była ofiarą własnej skali. Ogromne projekty badawcze, międzynarodowe harmonogramy, budżety liczone w dziesiątkach miliardów i daty przesuwane dalej niż kariera przeciętnego inżyniera. Podobny problem widać przy diagnostyce plazmy w projekcie JT-60SA, gdzie same narzędzia pomiarowe stają się osobnym wyzwaniem technologicznym. Helion gra inaczej, stawiając na mniejszy obiekt, szybką iterację, prywatny kapitał, klienta po drugiej stronie i presję terminu.

Nie wiem, czy taki model wygra z fizyką. Wiem natomiast, że branża potrzebowała kogoś, kto przestanie traktować komercjalizację jak odległy epilog do badań, a zacznie budować pod nią proces od początku.

Źródła: Helion, Reuters