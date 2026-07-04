Chińskie granice pod kontrolą robotów humanoidalnych. Czy Walker S2 zrewolucjonizuje odprawy?

Przejście graniczne Fangchenggang, obejmujące porty Dongzhong i Dongxing, stanowi kluczową bramę do wymiany handlowej i podróży między Chinami a Wietnamem. Codziennie mierzy się ono z ogromnym natężeniem ruchu – od ciężarówek cargo, przez autobusy, po tysiące osób dojeżdżających do pracy. To niezmiennie prowadzi do znacznych opóźnień podczas inspekcji celnych i kontroli pasażerów, stwarzając wyzwania dla efektywności i bezpieczeństwa. Właśnie w tym miejscu, w sercu tego logistycznego wyzwania, pojawia się technologiczna innowacja.

Robotyczna odpowiedź, czyli Walker S2 w akcji

Chińskie władze graniczne, dążąc do usprawnienia operacji i zmniejszenia zatorów, postawiły na roboty humanoidalne Walker S2. Choć dokładna liczba zakupionych maszyn nie została ujawniona, pierwsze jednostki już rozpoczęły swoją misję w kluczowych węzłach tranzytowych. Co więcej, firma UBTech Robotics niedawno zaprezentowała serię UWORLD U1, okrzykniętą pierwszą na świecie linią pełnowymiarowych, ultrabionicznych robotów humanoidalnych zaprojektowanych do masowej produkcji, co tylko podkreśla rosnące ambicje w tej dziedzinie.

Czytaj także: Robot dostał skórę, która czuje nacisk i temperaturę

Zastosowanie robotów Walker S2 jest szerokie i wieloaspektowe. W terminalu pasażerskim te zaawansowane maszyny odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu przepływem podróżnych. Dzięki pokładowej sztucznej inteligencji potrafią wykrywać tworzące się zatory i kierować ludzi do zorganizowanych kolejek. Co więcej, w czasie rzeczywistym udzielają instrukcji tranzytowych w wielu językach, odpowiadają na rutynowe pytania dotyczące procedur celnych i wskazują odwiedzającym odpowiednie bramki odpraw. Roboty patrolują również korytarze terminala, monitorując gęstość tłumu i pomagając władzom reagować na zatłoczenie.

Oddzielne jednostki są rozmieszczone w obszarze frachtowym. Tam, wyposażone w optyczne skanery, inspekcjonują stalowe kontenery przewożące towary. Odczytują kody kreskowe, numery seryjne i cyfrowe manifesty przewozowe, a następnie krzyżowo weryfikują zebrane informacje z bazami danych celnych. Wszystkie zebrane dane są natychmiast przesyłane do ludzkich funkcjonariuszy w centralnych centrach dowodzenia, którzy dokonują dalszego przeglądu i weryfikacji.

Pod maską Walker S2: Technologia przyszłości

Walker S2 to robot humanoidalny klasy przemysłowej, zaprojektowany z myślą o produkcji i logistyce. Mierzy 1,76 metra wysokości, posiada 52 stopnie swobody i zręczne dłonie, zdolne podnieść do 15 kilogramów na każde ramię. Jego konstrukcja umożliwia precyzyjne manipulacje. Kluczowym elementem jest system samowymiennych podwójnych baterii, który zapewnia niemal ciągłą pracę. Za autonomiczną nawigację, percepcję zbliżoną do ludzkiej i stabilny ruch w złożonych środowiskach przemysłowych odpowiada zaawansowana sztuczna inteligencja BrainNet 2.0, wspierana przez stereoskopowe widzenie binokularne i system dynamicznego równoważenia.

Czytaj także: Roboty przejmują kontrolę nad hotelem. Pudu pokazało przyszłość czy jednorazowy spektakl?

Wdrożenie robotów Walker S2 na granicy Fangchenggang jest bacznie obserwowane jako główny test komercyjnej robotyki humanoidalnej w wymagającym środowisku rzeczywistym. W przeciwieństwie do kontrolowanych warunków fabrycznych, to nadmorskie przejście graniczne charakteryzuje się wysoką wilgotnością, zapyleniem, zmiennymi warunkami pogodowymi oraz ciągłym ruchem pasażerów i pojazdów towarowych. Test ten ma na celu ocenę, czy roboty humanoidalne są w stanie działać niezawodnie w tych warunkach, utrzymując stałą wydajność przez dłuższy czas.

Pionierski krok ku cyfrowej infrastrukturze

Władze chińskie postrzegają ten projekt jako pilotażowy, który ma utorować drogę do szerszego zastosowania robotów w infrastrukturze narodowej. Jeśli próba zakończy się sukcesem, podobne systemy humanoidalne mogłyby zostać wprowadzone na lotniskach, międzynarodowych stacjach kolejowych, w portach morskich i innych wysoce obleganych węzłach transportowych. Program ten wspiera również szerszą strategię Chin, mającą na celu rozwój sztucznej inteligencji, robotyki i automatyzacji w usługach publicznych.

Jednak wdrożenie robotów rodzi również praktyczne i prawne pytania. Podróżni mogą potrzebować czasu, aby przystosować się do interakcji z humanoidalnymi maszynami wykonującymi zadania związane z obsługą klienta i bezpieczeństwem. Władze muszą również określić, w jaki sposób zostanie przypisana odpowiedzialność, jeśli robot popełni błąd operacyjny podczas kontroli lub przetwarzania danych pasażerów. Choć roboty mogą automatyzować rutynowe zadania, takie jak zarządzanie tłumem, usługi informacyjne i inspekcje ładunków, złożone decyzje dotyczące bezpieczeństwa i działania egzekwowania prawa będą nadal wymagały nadzoru człowieka. Wyniki próby w Fangchenggang mogą znacząco wpłynąć na to, jak szybko rządy na całym świecie będą adoptować roboty humanoidalne do zarządzania infrastrukturą publiczną i granicami.