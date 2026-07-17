Pamiętacie czasy jak Nokia to było coś? Nowa wam przypomni dobre chwile

Trzeba też przyznać, że era kiedy Nokia była na szczycie łańcucha pokarmowego to też swoisty symbol epoki, kiedy panowała na rynku jakakolwiek różnorodność. Teraz wszystko niestety jest budowane raczej na modłę iPhone’a albo składaka Samsunga lub jest niepraktycznym potworkiem gamingowym. Czy zatem Nokia 300 4G Powerbank może naruszyć status quo?

Nokia 300 4G Powerbank to cegła jak za starych, dobrych czasów, ale z nowoczesnym sznytem

Do sieci trafiły przecieki informujące o nowym modelu Nokii, który przynosi powiew czasów świetności marki (chociaż obecnie też sobie całkiem dobrze radzi, ale w innym segmencie komunikacji). Przede wszystkim będzie to cegiełka jak za starych czasów, która będzie miksem współczesnych rozwiązań z królującymi w przeszłości.

Zatem nikogo nie zdziwi, że ładowanie się będzie odbywało przy pomocy gniazdka USB-C (zresztą Unia Europejska nie zostawia w tej kwestii wątpliwości), sieć komórkowa w 4G, a i nie zabraknie kolorowego wyświetlacza i to na pewno lepszego niż N-GAGE albo 3510. To co z kolei przypomni o dawnych czasach i to bez dodatkowej opłaty, radio FM oraz wejście minijack 3,5mm również się znalazły na pokładzie.

Cegła, jak to cegła. Graniastosłupowa bryła powinna być dość wąska, jak późniejsze modele, gdy Nokia już działała na Symbianie, lecz będzie elegancko ścięta w dolnych krawędziach. Poza tym zobaczymy klasycznie ekranik u góry klawiaturę w dolnej połowie. Jeżeli wierzyć przeciekom, to powinny być na dzień dobry dostępne 3 kolory: szmaragdowy, czarny oraz złoty.

Prawie powerbank. To będzie telefon na cały tydzień używania

Nazwa tego modelu to Nokia 300 4G Powerbank i możemy przypuszczać, że zawarcie w nazwie tych konkretnych określeń nie było wynikiem kaprysu. Podobno można się spodziewać wręcz mocarnej, jak na tak ograniczone maleństwo, baterii. Podczas gdy poprzednie modele tej linii oferowały akumulatory po około 1500 mAh, tak tutaj ma być użyta bateria o pojemności godnej iPhone’a, bowiem aż 3750 mAh.

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Co prawda nie ma danych mówiących o tym, jak długie działanie gwarantuje taka pojemność, lecz przypominając sobie stare czasy, można się spodziewać, że będzie to naprawdę długo. Szczególnie, że dzisiejsze standardy są koszmarne i dziękujemy producentom, jeżeli telefon wytrzyma cały dzień.

Nazwa też zobowiązuje do tego, że podobno będzie można sobie trochę tej energii podebrać. Gniazdko USB-C umieszczone w tym urządzeniu, ma pozwalać na ładowanie innych urządzeń elektronicznych podłączonych do tej komórki, że tak się ośmielę użyć nazwy sprzed lat.

Jednakże warto ostudzić zapał i nie porzucać od razu dedykowanych urządzeń. Funkcja ładowania będzie tutaj dodana raczej w formie ostatniej deski ratunku. Przecieki sugerują, że moc wyjściowa to będzie zaledwie 5W, a zatem uda się coś tam smartwacha podładować, lecz już waszego Nintendo Switcha 2 nie za bardzo.

Jak za starych czasów, chociaż pod inną banderą

Z zapowiedzi najbardziej ekscytujący jest gadżet, który wciąż funkcjonuje w smartfonach, lecz jakoś w takiej cegle bardzo ekscytuje. Pamiętam jak za dawnych czasów efekt wow wywoływała wbudowana… Latarka. Nokia 300 4G Powerbank ma zawierać i ten szczegół, do jej włączenia oczywiście posłuży dedykowany przycisk na obudowie, żadne tam aplikacje, czy inne szmery bajery. To będzie komórka z krwi i kości.

Nokia powraca, lecz to już nie jest tak do końca ta sama Nokia. Wszystko dlatego, że w dzisiejszych czasach to jest po prostu chiński producent HMD, który ma wykupioną licencję na używanie tej nazwy do sprzedaży swoich komórek.

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Trzeba jednak przyznać, że swoje zadanie wykonuje bardzo solidnie i oferuje na rynku niszę, którą traktuje dość poważnie. W ofercie są telefony z klapką, większe i mniejsze cegły, a nawet zupełnie odświeżony, kultowy klasyk Nokia 3310, która moim zdaniem wygląda super uroczo i godnie jak na 2026 rok.

Nokia 300 4G Powerbank jest na razie częścią przecieków, nie oficjalnej zapowiedzi, zatem na ten moment nie wiadomo ile będzie kosztowała lub kiedy dojdzie do premiery, lecz miło, że przynajmniej dała okazję do wspominek.

Źródło: HMD_MEME’S, tabletowo