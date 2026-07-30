Będzie mniej powodów do zbierania Żappsów. Żabka kończy z popularną usługą i to od zaraz

Żabka to jest nasz rodzimy odpowiednik convenience store z krwi i kości. No bo po prostu żadnemu z sieci mniejszych sklepów nie jest tak blisko do 7-Eleven jak do kultowego Froggie Shop, znanego nawet po zachodniej stronie TikToka. Hitem jest nie tylko sama sieć, lecz i równie rozpoznawalne Żappsy zbierane podczas zakupów. Te można zamienić na artykuły, ale i inne opcje, bardziej przyziemne.

Niestety. Żabka kończy ze sprzedażą biletów na komunikację miejską. Zmiana już za rogiem

Żabka, jak dobrze wiemy, jest w Polsce popularniejsza niż powietrze. Stoi dosłownie na każdym rogu i w zasadzie trudno jest spojrzeć w kierunku, gdzie takiego punktu nie ma. W skrócie – jest wygodnie i dostępnie.

Biuro Prasowe Żabka

Nic zatem dziwnego, że to właśnie w tej sieci pod koniec 2024 roku wprowadzono testowy program, który wybranym osobom umożliwiał przy pomocy aplikacji Żappka kupować bilety na komunikację miejską i to w sporej ilości miast. Pilotażowo do programu dołączyło około 70 zakładów komunikacji miejskiej.

Żabka gasi światło popularnej usługi w Żappce. Użytkownicy zasmuceni mówią po prostu “szkoda”

Testy musiały przebiegać pomyślnie, gdyż nie minęło wiele czasu, aż w lutym kolejnego roku zaczęto już oficjalnie sprzedawać bilety z aplikacji, co musiało się sieci Żabka w sumie opłacać, bowiem dawało to powód, aby zajrzeć co nowego i zachęcało do chwycenia jakiegoś produktu na drogę. Tym bardziej była to atrakcyjna opcja, że często dało się wyrwać zniżkę wykorzystując skumulowane Żappsy, czyli punkty z programu lojalnościowego.

Czytaj też: Masz smartfon w kryzysie zasilania? Pomoże Żabka i Voltrush

Niestety mamy złą wiadomość, ta era urodzaju właśnie mija. Jak podaje portal Tabletowo, jeden z użytkowników grupy Telefonawka na Facebooku, otrzymał powiadomienie, że sieć kończy sprzedaż i “bilety na komunikację miejską będą dostępne w aplikacji Żappka jeszcze tylko do końca lipca 2026 roku.” I tak, będzie to wyglądało w praktyce tak źle, jak się to czyta. Bowiem osoby posiadające bilet okresowy na czas przekraczający datę 1. sierpnia, nie będą już mogły z owego biletu korzystać.

Biuro Prasowe Żabka

Użytkownikom niewiele zostało, jak po prostu się posmucić. Według doniesień ze wspomnianej grupy, ludziom jest najzwyczajniej “szkoda”, bo tracą wygodną opcję na zakup biletów do komunikacji miejskiej. W zasadzie aplikacja Żappka, to jeden z bardzo niewielu sposobów, aby móc takie bilety kupić taniej. Raczej zakłady miejskie się nie kwapią do promocji, co najwyżej do podwyżek cen.

Czemu doszło do nagłego anulowania oferty?

Tabletowo próbowało także otrzymać odpowiedź z wyjaśnieniem skąd tak nagła decyzja o anulowaniu programu, bo trudno się jest pozbyć wrażenia, że doszło do niej nagle i z zaskoczenia. Niestety do momentu publikacji doniesień, portal nie otrzymał żadnej wiadomości, co więcej, także po nim, gdyż w dalszym ciągu nie ma aktualizacji mogącej sprostować decyzję sieci Żabka.

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja) 25 czerwca 2026 roku jednogłośnie podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia na świadczenie przez “mPay” spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000172708; „Spółka”) usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Decyzja jest natychmiast wykonalna.

Możliwe zatem, że jest to powiązane z decyzją KNF dotyczącą cofnięcia zezwolenia mPay na świadczenie usług. To właśnie ta usługa płatnicza była powiązana z zakupem biletów miejskich, z powodu “Spółka nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych, a tym samym zachodzą przesłanki cofnięcia jej zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej” państwowy organ nie miał innego wyboru jak reakcja. Czy te wydarzenia są ze sobą powiązane? Tego niestety na 100% nie możemy być pewni, dopóki Żabka nie wyda oświadczenia.