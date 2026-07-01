Złożyli potwora. Honor Magic V6 trafia do Polski i to z zegarkiem

W tym roku Honor ma liczniejszą konkurencję niż jeszcze rok temu. Za chwilę swoje urządzenia wypuści Samsung i vivo, ze składanym smartfonem globalnie zadebiutowała Motorola, a we wrześniu poznamy też urządzenie Apple. W obliczu tak licznego towarzystwa Honor Magic V6 ma jednak wyróżnić się czymś, co dotychczas udało się osiągnąć Google – wodo- i pyłoodpornością w standardzie IP68.

Ba, Honor Magic V6 przeszedł testy nie tylko dla IP68, ale i IP69. Oznacza to, że poza zanurzeniem niestraszne mu są strumienie gorącej wody. To wszystko w obudowie, która ma 9 milimetrów, a w białym wariancie tylko 8,75 mm. Wiemy, że w Polsce znajdziemy wersję złotą, czarną i czerwoną, więc nie doświadczymy rekordu smukłości. Mimo tego Honor ma jeszcze kilka argumentów na rzecz najdroższego smartfonu w swojej ofercie.

Honor Magic V6 poprawia to, co w poprzedniku było już udane

Nieco mniej smukła konstrukcja urządzenia ma swoje uzasadnienie. Po pierwsze: 9 milimetrów to w dalszym ciągu znakomity rezultat, z którym rywalizuje (na ten moment) wyłącznie Oppo Find N6 (bez dystrybucji w Polsce) oraz Samsung Galaxy Z Fold7 (i zapewne 8. generacja oraz Wide Fold). Honorowi udało się bowiem wcisnąć do obudowy ogniwo o pojemności 6660 mAh, a jest to efekt autorskiej baterii z 25 procentami zawartości materiału krzemowo-węglowego.

Smukła obudowa Honor Magic V6

Pojemność, jak na składane urządzenie, jest imponująca, a do tego producent nie wykroił na jej potrzeby szybkiego ładowania przewodowego o mocy 80W oraz szybkiej indukcji, która jeszcze przyspieszyła z 50 do 66W (z kompatybilną ładowarką). To wszystko przy masie 224 gramów, a więc mniej niż chociażby iPhone 17 Pro Max.

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Doszło też do pewnych zmian w ekranach względem poprzednika. Zewnętrzny urósł z 6,43 cala do 6,52 cala, przez co udało się też osiągnąć nieco wyższą rozdzielczość – 2420×1080 pikseli. Ten panel pokrywa szkło NanoCrystal Shield. Z kolei składany wyświetlacz w dalszym ciągu oferuje przekątną 7,95 cala, rozdzielczość 2352×2172 i odświeżanie do 120 Hz. Jest to panel LTPO2 AMOLED, który potrafi kontrolować przyciemnianie z częstotliwością 4320 Hz (z reguły jest to 2160 Hz), co zmniejsza migotanie. Do tego producent zadbał o powłokę zmniejszającą ilość odbić, a każdy z ekranów obsłuży rysik.

Składany ekran Honor Magic V6

Pod względem mocy sprzętowej Honor Magic V6 to najwyższa półka. Postawiono na Snapdragona 8 Elite Gen 5 w połączeniu z 16 GB RAM-u LPDDR5X. Na pliki przeznaczono 512 GB pamięci UFS 4.1.

Producent zadbał o wysoką moc sprzętu także w aspekcie fotograficznym. Aparaty przypominają jednak pod względem technicznym to, co zaprezentowano rok temu. Główny aparat to 50 Mpix z przysłoną f/1.6 i rozmiarem matrycy 1/1,56″. Towarzyszą mu: trzykrotny zoom (70 mm) oparty o matrycę 64 Mpix w rozmiarze 1/2″, a przysłona to f/2.5, a także aparat ultraszerokokątny 50 Mpix z przysłoną f/2.2. Do tego dla fanów selfie dwa aparaty w ramach ekranów, po 20 Mpix każdy.

Honor Magic V6 nadal ma charakterystyczną wyspę aparatów

Honor podkreśla, że jego flagowiec to nie tylko urządzenie dla fanów Androida i Windowsa. Producent zadbał o integrację z MacOS i iOS. W pierwszym przypadku do przenoszenia plików, dzielenia ekranu czy odbierania tych samych powiadomień wykorzystamy aplikację Honor WorkStation. Dla smartfonów Apple przygotowano aplikację Honor Connect.

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Poza tym Honor zadbał o to, by jego nakładka była przeznaczona dla poszukujących produktywności. Dwoma zgięciami ekranu uruchomimy jednego z asystentów AI w ramach Honor Fast-flex, a producent daje użytkownikom 3 miesiące dostępu do Google AI Pro bez dodatkowych opłat. Do tego pozwala mieścić trzy aplikacje na jednym ekranie (choć jedna zawsze jest nieco ukryta) w ramach Multi-flex. W MagicOS nie brakuje obsługi gestami, narzędzi AI korzystających z języka polskiego oraz inteligentnego tworzenia notatek czy dodawania napisów na żywo.

Specyfikacja? Topowa. Cena Honor Magic V6? Raczej zaporowa

Najnowszy flagowiec ze stajni Honora nie może być siłą rzeczy tani, nie w tej ekonomii. Telefon trafi na rynek w jednej wersji: 16/512 GB i będzie kosztował 9899 złotych. W ofercie promocyjnej do 22 lipca ta cena będzie o 1200 złotych niższa i wyniesie 8699 złotych. Smartfon zakupimy w większości elektromarketów, jak i w wirtualnym sklepie producenta.

Honor Magic V6 jest już w naszej redakcji. Przyglądam się mu zarówno pod kątem obudowy i jej faktycznej trwałości (i tak, telefon bezproblemowo przeżywa zanurzenie w wodzie), jak i pod kątem oprogramowania oraz opcji poświęconym produktywności. Muszę przyznać, że producent powrzucał do środka naprawdę sporo opcji i z pewnością będzie o czym rozmawiać.

Honor Watch 6 zaoferuje mnogość pomiarów

Oprócz smartfonu producent zaprezentował zegarek Honor Watch 6. Trafi on na rynek w wersji czarnej z fluoroelastomerem oraz z brązowym paskiem z prawdziwą skórą wewnątrz paska i wegańską skórą na zewnątrz. Wariant ze skórą waży 50 gramów, a czarna opaska zmniejsza masę do 41 gramów. Koperta w obydwu wersjach ma wymiar zbliżony do 46,5 mm.

Honor Watch 6 trafia na polski rynek

Wyróżnikiem ma być czas pracy sięgający nawet 35 dni na jednym ładowaniu, oczywiście w mocno ograniczonym trybie. Akumulator 780 mAh pozwala na 42 godziny pracy z GPS-em i do 18 dni w klasycznym trybie pracy. Ekran AMOLED o rozdzielczości 464×464 pikseli ma przekątną 1,46 cala.

Zegarek obsłuży 122 tryby sportowe, w tym piłka nożna oraz badminton. Honor Watch 6 będzie dostępny od 15 lipca wyłącznie na stronie sklepu Honor. Wariant czarny kosztuje 899 złotych, a wersja z brązowym paskiem – 999 złotych.