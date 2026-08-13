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Jeden z najjaśniejszych obiektów we wszechświecie krył wielki sekret. Tego zjawiska nie da się wyjaśnić

Aleksander Kowal
13.08.2026|3 min
Astronomowie od lat próbują zrozumieć, co dokładnie dzieje się wewnątrz blazarów, czyli niezwykle aktywnych galaktyk, których potężne strugi materii są skierowane niemal prosto w stronę Ziemi. Dzięki szczegółowej obserwacji jednego z takich obiektów naukowcy zidentyfikowali zjawisko, którego nie są w stanie wyjaśnić za pomocą obowiązujących modeli. Mają jednak pewne pomysły, odnoszące się do jednych z najbardziej zagadkowych cząstek we wszechświecie.
Jeden z najjaśniejszych obiektów we wszechświecie krył wielki sekret. Tego zjawiska nie da się wyjaśnić
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Obiektem zainteresowania badaczy był PKS 2155-304, znajdujący się około 1,5 miliarda lat świetlnych od Ziemi, w kierunku gwiazdozbioru Ryby Południowej. To właśnie blazary należą do najjaśniejszych źródeł promieniowania obserwowanych na niebie. Ich niezwykła aktywność jest związana z materią opadającą na supermasywną czarną dziurę znajdującą się w centrum galaktyki. Część tej materii wylatuje dalej w przestrzeń w postaci potężnych dżetów, które mogą rozciągać się na ogromne odległości. 

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Tym razem naukowcy postanowili spojrzeć na PKS 2155-304 z szerszej perspektywy. Zamiast analizować pojedyncze rozbłyski, połączyli dane zebrane przez kosmiczne teleskopy Swift i Fermi z okresu od 2005 do 2024 roku. Tak długa obserwacja pozwoliła zauważyć zachowania, które pozostają niewidoczne podczas krótkich kampanii obserwacyjnych. 

Jednym z najważniejszych wniosków jest to, że dotychczasowe modele opisujące aktywność blazarów nie sprawdzają się w przypadku długoterminowych obserwacji. Naukowcy zakładali między innymi, że światło widzialne i promieniowanie rentgenowskie powinny zmieniać swoją intensywność w podobny sposób, jeśli odpowiada za nie ta sama populacja elektronów. W przypadku PKS 2155-304 takiej zależności jednak nie udało się znaleźć.

Jeszcze większe zdziwienie wywołało wydarzenie z kwietnia 2012 roku. Podczas dwóch obserwacji, gdy blazar nie przechodził żadnego gwałtownego rozbłysku, w jego widmie rentgenowskim pojawiło się wyraźne dodatkowe zaburzenie. Zostało ono zaobserwowane przy energii około 4,9 keV. Co istotne, nie miało odpowiednika w danych dotyczących promieniowania gamma. 

Według badaczy może to oznaczać, iż w dżecie zachodził wówczas dodatkowy proces fizyczny. Jedna z możliwości zakłada udział cięższych cząstek, przede wszystkim protonów. Taki scenariusz jest szczególnie interesujący, ponieważ reakcje zachodzące z udziałem protonów mogą prowadzić do powstawania neutrin. O jego szczegółach czytamy na łamach Journal of High Energy Astrophysics.

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Jeśli chodzi o neutrina to są one niezwykle trudne do wykrycia. Przez każdą sekundę przez Ziemię i ludzkie ciało przechodzą ich ogromne ilości, ale jako że niemal nie oddziałują ze zwykłą materią, większość z nich pozostaje niewykryta. Szczególnie interesujące dla fizyków są wysokoenergetyczne neutrina pochodzące z odległych źródeł kosmicznych. Ich pochodzenie wciąż nie jest w pełni poznane. Wcześniej udało się już znaleźć wskazówki łączące wysokoenergetyczne neutrina z blazarami. Nowe obserwacje PKS 2155-304 mogą więc dostarczyć kolejnego elementu tej układanki.

Źródło: Journal of High Energy Astrophysics

Aleksander KowalA
Napisane przez

Aleksander Kowal

Redaktor
Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
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