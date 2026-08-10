EA zmieniło właściciela, Quake dostał nową kampanię, a GoW wrócił. Najważniejsze newsy gamingowe tygodnia

Największa zmiana zaszła w Electronic Arts, które oficjalnie zakończyło historię jako publiczna spółka giełdowa. Po stronie samych gier odbył się THQ Nordic Digital Showcase, ruszyły testy Gears of War: E-Day, trzydziestoletni Quake otrzymał nową kampanię, a Ubisoft niespodziewanie wrócił do Ghost Recon Wildlands. Nie zabrakło też nowych premier, bo własnej marki poza światem Pokemonów doczekało się Game Freak, a twórcy Untitled Goose Game wrócili z Big Walk.

Electronic Arts oficjalnie zmieniło właściciela

4 sierpnia Electronic Arts potwierdziło zakończenie procesu przejęcia przez konsorcjum składające się z Public Investment Fund, Silver Lake oraz Affinity Partners. Porozumienie zostało pierwotnie ogłoszone jeszcze 29 września 2025 roku, ale dopiero teraz cała operacja została formalnie sfinalizowana. Akcjonariusze otrzymują po 210 dolarów za każdą posiadaną akcję, handel papierami EA został zakończony, a firma zostanie wycofana z Nasdaq. Cała transakcja została wyceniona na około 55 miliardów dolarów.

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Zmiana jest szczególnie istotna przez skalę portfolio wydawcy. Pod jednym dachem pozostają Battlefield, The Sims, Apex Legends, EA Sports FC, Need for Speed, Dragon Age, Titanfall, Madden NFL oraz F1. Andrew Wilson pozostał na stanowisku CEO, więc przynajmniej na początku trudno spodziewać się gwałtownej zmiany kierunku działania firmy. Znacznie ciekawsze będą kolejne lata. Wyjście z giełdy oznacza brak konieczności odpowiadania przed rynkiem publicznym przy każdym kwartalnym wyniku, ale jednocześnie przejęcie za dziesiątki miliardów dolarów naturalnie zwiększa presję na największe i najbardziej dochodowe marki.

EA rozwija motion capture bez kombinezonów i markerów

Electronic Arts pojawiło się w wiadomościach również 7 sierpnia, kiedy firma przedstawiła rozwijany przez swoje zespoły system markerless motion capture. Klasyczny motion capture wymaga zwykle specjalnych kombinezonów z markerami oraz odpowiednio przygotowanego studia. EA chce część tych ograniczeń usunąć poprzez połączenie szybkich kamer wysokiej rozdzielczości, systemó komputerowych oraz rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję.

System rozpoznaje sylwetkę człowieka bez konieczności nanoszenia charakterystycznych punktów na strój, dzięki czemu sesje mogą odbywać się w większych przestrzeniach i wymagają mniejszej liczby kamer. EA wskazuje przede wszystkim zastosowania w seriach sportowych, takich jak EA Sports FC oraz EA Sports UFC. Właśnie tam możliwość szybszego rejestrowania charakterystycznych ruchów konkretnych zawodników może przełożyć się na większą liczbę animacji trafiających do kolejnych odsłon.

THQ Nordic pokazało swoje plany na następne miesiące

7 sierpnia odbył się zaskakująco krótki THQ Nordic Digital Showcase 2026, na którym zabrakło zapowiedzi Gothic II Remake, ale studio odpowiedzialne za Gothic 1 Remake zapowiedziało już pracę nad “kolejną grą”. Wydawca wykorzystał wydarzenie do pokazania zarówno nowych materiałów ze swoich nadchodzących gier, jak i planów dalszego rozwoju tytułów, które trafiły już do graczy.

Way of the Hunter 2 opuści wczesny dostęp 29 września i tego samego dnia pojawi się na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. The Eternal Life of Goldman dostało kolejny materiał prezentujący rozgrywkę, a THQ Nordic potwierdziło premierę gry pierwszego dnia w Game Passie.

Nowych informacji doczekał się również wspomniany Gothic 1 Remake. Alkimia Interactive zapowiedziała Photo Mode, Marvin Mode, narzędzia dla modderów i dodatkowe możliwości rozwoju postaci. Studio zasugerowało też, że podczas THQ Nordic Showcase 2027 możemy usłyszeć więcej o jego następnym projekcie.

Podczas wydarzenia zadebiutowało też DLC The Prisoner do gry REANIMAL, Expeditions: Samurai trafiło do wczesnego dostępu, a Call to Arms: Panzer Elite otrzymało kolejną aktualizację zawartości.

Quake ma 30 lat i właśnie dostał 19 nowych map

QuakeCon 2026 odbywał się od 6 do 9 sierpnia, a największą niespodzianką wydarzenia został powrót do pierwszego Quake’a. Z okazji trzydziestolecia gry MachineGames razem z id Software przygotowało Dawn of the Machine, czyli zupełnie nowy epizod dostępny bez dodatkowych opłat dla właścicieli współczesnej wersji Quake’a.

Pakiet obejmuje aż 19 nowych map tworzących kampanię, dodatkową mapę do Deathmatchu, nową muzykę, sekrety oraz kolejne warianty przeciwników i uzbrojenia. Aktualizacja pojawiła się 6 sierpnia na obsługiwanych platformach, a więc trzy dekady po pierwotnej premierze jednej z najważniejszych strzelanek w historii.

Ruszyły testy Gears of War: E-Day

6 sierpnia Microsoft otworzył wcześniejszą fazę bety multiplayera Gears of War: E-Day. Dostęp otrzymali m.in. gracze, którzy zamówili grę przed premierą, oraz użytkownicy odpowiednich wariantów Game Passa.

E-Day ma zadebiutować 6 października 2026 roku na Xbox Series X/S oraz PC. Historia zostanie osadzona czternaście lat przed wydarzeniami z pierwszego Gears of War i ponownie skupi się na Marcusie Fenixie oraz Dominicu Santiago.

Wydarzenia pokażą początki wojny z Szarańczą, czyli tytułowy Emergence Day. Microsoft traktuje grę jako jedną z największych premier drugiej połowy roku, więc wcześniejsze udostępnienie trybu sieciowego pozwala przede wszystkim sprawdzić infrastrukturę, balans i zachowanie serwerów przed październikiem.

Ubisoft przypomniał sobie o dziewięcioletnim Ghost Recon Wildlands

6 sierpnia Ghost Recon Wildlands otrzymało dużą darmową aktualizację Last Rites. Sam fakt powrotu Ubisoftu do gry jest nietypowy, bo Wildlands zadebiutowało jeszcze w 2017 roku. Aktualizacja dodaje nową misję fabularną związaną z frakcją Los Penitentes i postacią La Llorony. Gracze otrzymali również dodatkowe możliwości konfiguracji świata oraz zasad rozgrywki.

Można zmieniać m.in. pogodę, porę dnia, częstotliwość patroli, zachowanie amunicji, wytrzymałość postaci, liczbę dostępnych broni czy elementy interfejsu. W kooperacji pojawiła się nawet możliwość aktywowania friendly fire. Wersje na PlayStation 5 i PS5 Pro otrzymały dodatkowo możliwość działania w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Część wcześniej zablokowanego wyposażenia została udostępniona wszystkim graczom.

Mafia: The Old Country dostanie dwa nowe rozdziały

4 sierpnia Hangar 13 pokazało pierwszy większy fragment rozgrywki z Man of Honor, czyli nadchodzącego dodatku do Mafia: The Old Country. Premiera została zaplanowana na 14 sierpnia. Rozszerzenie doda dwa kolejne rozdziały historii Enzo Favary, ale cofnie wydarzenia do wcześniejszego okresu jego służby dla rodziny Torrisi. Jedną z ważniejszych postaci stanie się młodszy Ennio Salieri, znany graczom przede wszystkim z pierwszej Mafii.

Man of Honor rozszerzy także Free Ride o nowe zadania, wyzwania, znajdźki oraz aktywności. Do gry trafią kolejne samochody, konie, bronie, stroje i Charms.

Game Freak wypuściło dużą grę bez Pokemonów

4 sierpnia zadebiutowało Beast of Reincarnation, czyli nowa marka studia Game Freak. Premiera jest interesująca już przez sam fakt, że mówimy o dużej produkcji zespołu utożsamianego od dekad przede wszystkim z Pokemonami. Niestety nie wyszło zbyt dobrze, bo mimo pochlebnych recenzji, granie w tę produkcję przez kilka godzin ukazuje powtarzalność i brak dopracowania.

Akcja gry rozgrywa się w Japonii w roku 4026. Główną bohaterką jest Emma, której podczas podróży towarzyszy Koo. System walki łączy akcję w czasie rzeczywistym z mechanikami znanymi z gier turowych. Projekt dał Game Freak rzadką okazję do stworzenia dużej produkcji poza ograniczeniami i oczekiwaniami związanymi z jedną z największych marek w historii gier.

Twórcy Untitled Goose Game wrócili z Big Walk

4 sierpnia odbyła się również premiera Big Walk od House House, czyli studia odpowiedzialnego wcześniej za Untitled Goose Game. Big Walk trafiło na PC, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch 2. Produkcja została zaprojektowana z myślą o kooperacji w grupach od dwóch do dwunastu osób. Głównym elementem zabawy jest eksploracja oraz komunikowanie się z innymi uczestnikami.

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Twórcy celowo zbudowali system rozmów tak, aby odległość między postaciami i elementy otoczenia wpływały na to, czy gracze mogą się wzajemnie słyszeć. House House wręcz zachęca do rezygnacji z zewnętrznych komunikatorów, bo ograniczona możliwość rozmowy jest częścią mechaniki gry.

Najważniejsze premiery tygodnia

Początek sierpnia nie należał do najbardziej zatłoczonych okresów premierowych roku, ale kilka tytułów warto odnotować. 4 sierpnia ukazały się Beast of Reincarnation i Big Walk, natomiast w kolejnych dniach debiutowały również mniejsze produkcje niezależne oraz kolejne gry rozwijane we wczesnym dostępie.

Najbliższe tygodnie będą pod tym względem znacznie intensywniejsze. Przed nami gamescom, kolejne prezentacje wydawców oraz okres, w którym rynek zacznie przygotowywać się do najważniejszych jesiennych premier 2026 roku.

Źródła: Electronic Arts, THQ Nordic, Bethesda – Slayers Club, Xbox Wire,