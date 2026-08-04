Skoro Nintendo tego nie robi, to zrobi inni. Nadchodzi Game Boy Advance marzeń

Trudno opisać, jak ogromne wrażenie w 2002 roku robiła konsola Game Boy Advance, jeżeli się chodziło wówczas do podstawówki. Przeskok z Game Boy Color na urządzenie wyglądające tak nowocześnie, mające karty z grami w nowym kształcie, a do tego były przyciski na ramionach i jeszcze na to wszystko zniewalająca grafika. Te wszystkie uczucia będzie można przeżyć na nowo.

Nintendo też mogłoby to zrobić, ale to KONKR wskrzesza kultową konsolę Game Boy Advance

Rynek przenośnych konsol do gier przeżywa od kilku lat prawdziwy renesans. Z jednej strony konsumenci mają do dyspozycji potężne urządzenia hybrydowe zdolne do uruchamiania skomplikowanych produkcji, z drugiej zaś rośnie rzesza entuzjastów spragnionych powrotu do korzeni. A tacy reprezentanci jak Anbernic czy Retroid tylko czekają, na spełnienie ich życzeń.

Ayaneo

W tej przestrzeni nostalgii szczególne miejsce zajmuje także AYANEO, firma która zasłynęła z łączenia klasycznego designu z nowoczesnymi podzespołami. Całkiem niedawno ogromnym sukcesem cieszył się chociażby model Pocket Micro, urządzenie będące bezpośrednim hołdem dla kultowej konsoli Game Boy Micro, który zszedł na pniu.

Teraz, w zaledwie miesiąc po 25. latach od wydania konsoli Game Boy Advance, submarka AYANEO KONKR, prezentuje wehikuł czasu, który zabierze do 2001 roku, lecz oczywiście ta podróż nie odbędzie się z błogosławieństwem Nintendo. Jest to produkt inspirowany przede wszystkim designem konstrukcji, nie tego co siedziało wewnątrz klasycznej konsoli. Jednakże czasami nie potrzeba więcej, aby się dobrze bawić.

Retro design Game Boy Advance prosto z 2001 roku, lecz w środku 2026

To oznacza, że wewnątrz znalazły się współczesne podzespoły, które nadają urządzeniu współczesnego charakteru oraz wygody. W końcu nostalgia nostalgią, lecz komu chciałoby się teraz szukać dedykowanej ładowarki albo baterii paluszki do zasilania konsolki? Zamiast tego przyszłych nabywców przywita wygodny port USB-C. To oczywiście tylko jedno z udogodnień, bo tych nie zabrakło.

Ayaneo

Już na pierwszy rzut oka, każdy fan, który w przeszłości wychowywał się z lub marzył o tym, że kiedyś Game Boy Advance trafi pod choinkę, zauważy dodatkowe przyciski w bardzo znajomej obudowie. Podczas gdy klasyczna konsola ma do wyboru wyłącznie podstawowe przyciski do sterowania i dodatkowe L oraz R, tutaj przybyło ich całkiem sporo, najpewniej ułatwiających nawigowanie po dedykowanym Menu.

No właśnie, bo chociaż bardzo by się chciało, to KONKR Pocket nie ma błogosławieństwa Nintendo, a więc nie ma tutaj i wsparcia dla kolekcji kartridży. Całość stoi na autorskim systemie AYANEO stworzonym na bazie ekosystemu Android. Składa się on z trzech segmentów:

AYASPace, manager gier retro,

AYAHome, launcher zaprojektowany przez AYANEO,

oraz AYASetting do zarządzania systemem.

Jest to dobra wiadomość, bo oznacza, że wciąż będzie możliwość, aby przetransportować fizyczną bibliotekę własnych gier do świata cyfrowego, gdzie czekają benefity jak wiele slotów na save, czy przyspieszenie rozgrywki. Nostalgia smakuje cudownie, lecz obiekty westchnień miały czas się zestarzeć, a my odzwyczaić od ich mankamentów.

W odświeżeniu takiego klasyka jak Game Boy Adavance, nie mogło zabraknąć poziomo ustawionego ekranu, chociaż zdecydowanie większego niż w 2001 roku. Wówczas oferował zaledwie rozdzielczość 240 × 160 px, ale w nowoczesnej formie KONKR obiecuje 960 x 640 i oczywiście z podświetlanym ekranem, więc nie będzie już trzeba szukać promieni słońca, żeby ukazały co się kryje na osławionym ekranie Nintendo, na którym trudno było cokolwiek dostrzec.

Ayaneo

Do tego dochodzą oczywiście miejsce na kartę microSD, Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0 i wspomniany port USB-C 2.0. W retro obudowie KONKR Pocket nie mogło zabraknąć i miejsca dla gniazdka Jack 3,5 mm dla słuchawek przewodowych. Do pary z tym już rzadko widzianym wejściem przybywa klasyczna regulacja dźwięku przy pomocy malutkiego, zębatego kółeczka. Na start wybrano dwa kolory i niestety zero opcji przezroczystej, co jest smutne. W każdym razie do wyboru będzie fioletowy oraz pomarańczowy, dobrze znane kolory, w których występował Game Boy Advance.

Na szczegóły KONKR Pocket trzeba jeszcze poczekać

Prezentacji nowego produktu dokonano podczas streamu AYANEO i chociaż okazja była radosna, to niestety znalazło się miejsce na odrobinę żalu. Wszystko przez to, że poza ukazaniem tej konsolki, nie podzielono się konkretami jak data premiery oraz ile przyjdzie zapłacić za tę przyjemność.

Czytaj też: Ayaneo Next 2 z mocą laptopa gamingowego. Czy to jeszcze handheld czy już przenośny komputer?

Dlatego póki co przyjdzie jedynie nadstawiać uszu oraz cieszyć oczy renderami nadchodzącego urządzenia. A to jest samo w sobie dość urocze, bo miło jest zobaczyć ten kultowy design. AYANEO dobrze zna swoją grupę docelową i wie jak grać na strunach miłych wspomnień, do tego ujrzenie Stardew Valley w obudowie konsoli Nintendo Game Boy Advance jest co najmniej komiczne i anachronicznie rozczulające na wielu płaszczyznach, w końcu i twór Concerned Ape’a jest hołdem dla innego klasyka Harvest Moona. To jednak historia na inną okazję.

Źródło: ayaneo