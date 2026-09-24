Większe bezpieczeństwo i nowe funkcje dla biegaczy. Twój Garmin stanie się lepszy

Garmin rozpoczął udostępnianie potężnej aktualizacji oprogramowania dla całej gamy swoich popularnych smartwatchy – na czele z flagową serią Fenix 8, modelami Venu 4, X1, Vivoactive 6 oraz biegowymi Forerunner 70 i 170. Najważniejszą zmianą jest nowe podejście do wypadków.

Całodobowe wykrywanie upadków. Garmin w końcu zauważy, że coś nam się stało także w domu

Do tej pory funkcja wykrywania zdarzeń w zegarkach Garmin działała jako zabezpieczenie ściśle powiązane z aktywnościami outdoorowymi z wykorzystaniem GPS. Najnowsza aktualizacja usuwa to ograniczenie w modelu Venu 4, umożliwiając włączenie całodobowego wykrywania upadków. Od teraz, jeśli zegarek zarejestruje gwałtowny upadek i brak reakcji ze strony użytkownika, automatycznie wyśle wiadomość SOS z precyzyjną lokalizacją na żywo do wybranych kontaktów alarmowych – niezależnie od tego, czy akurat biegamy w lesie, czy przebywamy w domu.

Spójrzmy prawdzie w oczy, najwięcej wypadków dzieje się właśnie w czterech ścianach i w ogrodzie, więc naprawdę dobrze, że Garmin też zdał sobie z tego w końcu sprawę. Trochę szkoda, że tak późno, ale nie ma na co narzekać. No, może oprócz dostępności, bo ta funkcja przydałaby się też na innych modelach.

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Kolejną dużą nowością jest wprowadzenie pełnej, bezdotykowej obsługi głosowej. Wystarczy wypowiedzieć komendę „OK Garmin”, aby wywołać asystenta. W ten sposób możemy błyskawicznie rozpocząć nowy trening czy ustawić minutnik, a wszystko to bez dotykania ekranu. Bez problemu uruchomimy również z asystenta głosowego zainstalowanego na połączonym smartfonie, co jest ogromnym ułatwieniem podczas treningu.

Na tym nie koniec, bo przy okazji Garmin postanowił również u uatrakcyjnić bazę funkcji treningowych w zegarkach z serii Venu 4, Vivoactive 6 oraz Fenix 8. Do tej pory zaawansowane narzędzia, takie jak Szybki Trening czy dedykowane plany Garmin Run Coach, były zarezerwowane głównie dla typowo sportowych serii Forerunner 70 i 170. Najnowsza aktualizacja zmienia też to.

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Dzięki nowemu oprogramowaniu użytkownicy bardziej uniwersalnych i eleganckich modeli zyskują dostęp do inteligentnych sugestii treningowych, które na bieżąco dostosowują intensywność planu do aktualnego poziomu formy, historii regeneracji i celów biegowych. To świetna wiadomość dla osób, które wcześniej wybrały bardziej lifestyle’owe modele. W ten sposób zyskają oni nowe narzędzia do lepszego dbania o kondycję.

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Garmin już ruszył z procesem aktualizacji, jednak to trochę potrwa. Oprogramowanie powinno trafić do wszystkich w ciągu najbliższych tygodni, a kiedy będzie dostępne, na urządzeniach pojawi się stosowne powiadomienie. Niecierpliwi mogą oczywiście sprawdzać dostępność nowej wersji z poziomu aplikacji Garmin Connect lub Garmin Explore na swoim smartfonie.

Źródło: Android Authority