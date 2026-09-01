Garmin w końcu wziął się za poprawki. Twój zegarek stanie się lepszy

Nowa kompilacja oprogramowania udostępniana w trybie bezprzewodowym trafiła równolegle na pięć niezwykle popularnych modeli z portfolio marki: Forerunner 570, Forerunner 970, Venu 4, Venu X1 oraz Vivoactive 6. Tym razem producent zrezygnował z dodawania nowych funkcji, skupiając całą uwagę na wnikliwych porządkach w kodzie systemowym.

Płynniejszy ekran, niezawodny gest i poprawki bezpieczeństwa

Jedną z najważniejszych zmian, jaką odczują użytkownicy w codziennym kontakcie z zegarkiem, jest gruntowna naprawa działania wyświetlacza. Aktualizacja eliminuje problem nieregularnego i nieprzewidywalnego reagowania na gest wybudzenia nadgarstkiem. Rozwiązano również usterkę, która sprawiała, że ustawienie stale włączonego ekranu potrafiło się samoistnie dezaktywować lub ignorować preferencje użytkownika.

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Inżynierowie przyjrzeli się także kluczowym systemom bezpieczeństwa. W poprzednich wersjach oprogramowania znaleziono błąd, w wyniku którego tony alarmowe nie odtwarzały się prawidłowo w momencie automatycznego wykrycia wypadku. W najnowszym wydaniu usterka ta została całkowicie usunięta, co odczują przede wszystkim osoby trenujące samotnie w terenie. Poprawiono także sprawność działania sygnałów dźwiękowych przy fizycznych przyciskach.

Muzyka pod kontrolą i sprawniejszy asystent głosowy

Równie dużo uwagi poświęcono modułowi audio oraz obsłudze multimediów. Błędy związane ze sterowaniem odtwarzaczem muzycznym były jedną z najczęstszych przyczyn narzekań na forach dyskusyjnych. Wersja 18.27 naprawia problem z zatrzymywaniem odtwarzania, gdy aplikacja muzyczna była ustawiona na sterowanie smartfonem, a także likwiduje błędy przy próbie regulacji głośności.

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Znaczące ulepszenia zyskała również funkcja Phone Assistant:

Rozpoznawanie komend – usunięto błąd, w wyniku którego zegarek ignorował polecenia głosowe kierowane do asystenta.

– usunięto błąd, w wyniku którego zegarek ignorował polecenia głosowe kierowane do asystenta. Resynchronizacja po połączeniu – naprawiono problem zawieszania się asystenta po tym, jak jego praca została przerwana przez przychodzące połączenie telefoniczne.

– naprawiono problem zawieszania się asystenta po tym, jak jego praca została przerwana przez przychodzące połączenie telefoniczne. Wiadomości od kibiców – wiadomości głosowe przesyłane na zegarek przez bliskich nie będą już sztucznie ucinać się przed końcem, a ich głośność została zoptymalizowana tak, aby były dobrze słyszalne nawet podczas jednoczesnego odtwarzania dynamicznej muzyki.

Nie zapomniano także o miłośnikach dyscyplin precyzyjnych. Miłośnicy golfa ucieszą się z usunięcia uciążliwego opóźnienia, które pojawiało się przy próbie wywołania okna wprowadzania wyników na tarczy zegarka.

Jest jedno „ale”

Jak wspomniałam, na razie poprawki są udostępnione w wersji testowej, ale jeśli nie chcecie czekać, musicie zapisać się do oficjalnego programu beta. Później instalację można już wywołać ręcznie z poziomu zegarka, przechodząc kolejno przez ścieżkę: Ustawienia > System > Aktualizacja oprogramowania > Sprawdź aktualizacje.

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Warto jednak pamiętać o jednym ważnej kwestii, choć dotyczy to tylko właścicieli modelu Venu 4. W obecnej wersji testowej funkcja aplikacji EKG została tymczasowo wyłączona, więc jeśli te pomiary są dla was istotne, lepiej poczekać na stabilną wersję oprogramowania. Ta z kolei powinna pojawić się pod koniec tego kwartału.

Źródło: Garmin