KRUPS Sensation Elite. Ekspres, który pozwala dopasować nawet ilość mlecznej pianki

Oferuje 30 automatycznych programów, napoje gorące i zimne, profile użytkowników, dotykowy ekran oraz szerokie możliwości personalizacji. Najciekawiej robi się jednak przy kawach mlecznych — system Milk Maestro pozwala bowiem regulować ilość mlecznej pianki, a po przygotowaniu napoju sam układ jest automatycznie płukany.

Cappuccino nie musi zawsze wyglądać tak samo

Kawy mleczne są jednym z najważniejszych powodów, dla których wiele osób decyduje się na zakup ekspresu automatycznego. Cappuccino, latte macchiato czy flat white można przygotować właściwie bez zastanawiania się nad kolejnymi etapami. Problem w tym, że automatyzacja bardzo często oznacza też oddanie ekspresowi kontroli nad końcowym rezultatem.

W KRUPS Sensation Elite za przygotowanie mleka odpowiada system Milk Maestro. Samo spienianie odbywa się automatycznie, ale my możemy regulować ilość mlecznej pianki. Dzięki temu jedna osoba może przygotować cappuccino z jej grubą warstwą, a ktoś inny wybrać bardziej mleczne proporcje. Nie trzeba więc za każdym razem akceptować jednej, z góry narzuconej wersji napoju. System współpracuje również z wieloma napojami roślinnymi, choć oczywiście efekt spieniania może różnić się zależnie od ich składu — pewnych kwestii nie oszukamy i nie mamy na nie wpływu.

To z pozoru drobna funkcja, ale właśnie takie możliwości personalizacji potrafią zrobić największą różnicę w codziennym użytkowaniu. Zwłaszcza jeśli z jednego ekspresu korzysta kilka osób i każda z nich ma nieco inne wyobrażenie o idealnym cappuccino.

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Mleko jest wygodne, dopóki nie trzeba wszystkiego myć

Systemy mleczne mają też swoją mniej atrakcyjną stronę, czyli… czyszczenie. Mleko wymaga regularnej pielęgnacji elementów, z którymi ma kontakt, dlatego dobrze zaprojektowany ekspres powinien możliwie mocno ograniczać liczbę czynności wykonywanych ręcznie.

W Sensation Elite po przygotowaniu napoju mlecznego układ mleczny jest automatycznie płukany. Sama karafka również została zaprojektowana z myślą o łatwiejszym utrzymaniu jej w czystości — jej elementy można bez żadnego ryzyka myć w zmywarce. I to pod kątem użytkowym jest niezwykle ważne, bo automatyzacja ekspresu ma największy sens wtedy, gdy nie kończy się w momencie przygotowania kawy.

Podobne podejście zastosowano przy konserwacji całego urządzenia. KRUPS wykorzystuje zamknięty blok zaparzający i automatyczne programy czyszczenia, więc nie musimy regularnie wyjmować całego mechanizmu i myć go ręcznie. Ekspres sam wykonuje również odpowiednie programy płukania i informuje o konieczności przeprowadzenia kolejnych czynności konserwacyjnych.

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30 programów, czyli nie tylko espresso i cappuccino

Milk Maestro jest niewątpliwie jednym z najciekawszych elementów Sensation Elite, ale możliwości ekspresu są znacznie szersze. Producent przygotował łącznie 30 automatycznych programów obejmujących zarówno napoje gorące, jak i zimne. Na liście znajdziemy między innymi espresso, ristretto, doppio, lungo, americano, cappuccino, caffe latte, latte macchiato, espresso macchiato, flat white, kawę filtrowaną oraz spienione mleko.

Są też kawy mrożone oraz Cold Brew. KRUPS wykorzystuje tutaj technologię Cold Brew Aroma przeznaczoną do przygotowywania napojów na zimno. To rozszerza możliwości ekspresu poza najbardziej oczywiste poranne espresso czy popołudniowe cappuccino i sprawia, że z jego funkcji można korzystać inaczej zależnie od pory roku.

Przy kawach czarnych ekspres może przygotować również dwie filiżanki jednocześnie. Z pozoru to niewielkie udogodnienie, ale rano, gdy dwie osoby w tym samym czasie czekają na pierwszą kawę, żeby godnie rozpocząć dzień, potrafi to okazać się wyjątkowo praktyczne.

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Z KRUPS Sensation Elite każdy może mieć swoją kawę

Duża liczba dostępnych napojów nie miałaby większego znaczenia, gdyby za każdym razem trzeba było od początku ustawiać wszystkie parametry — i właśnie dlatego Sensation Elite umożliwia utworzenie czterech indywidualnych profili użytkowników. W każdym z nich można zapisać do sześciu ulubionych napojów wraz z własnymi ustawieniami mocy, objętości i temperatury.

To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdzi się w kilkuosobowym gospodarstwie domowym. Jedna osoba może mieć zapisane mocniejsze espresso, druga duże latte, a kolejna własne cappuccino. Zamiast każdorazowo zmieniać parametry, wystarczy wrócić do swojego profilu i wybrać zapisany napój.

Całością steruje się z kolorowego, dotykowego ekranu o przekątnej 2,8 cala. To istotne właśnie przy tak dużej liczbie funkcji, bo ekspres oferujący kilkadziesiąt programów może szybko stać się mało intuicyjny, jeśli producent nie zadba o odpowiednio prosty interfejs. Z pozoru banalna rzecz w ogromnym stopniu wpływa na codzienny komfort korzystania — a przecież to jest dla nas najważniejsze.

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Od ziaren do gotowej kawy

KRUPS Sensation Elite ma stalowy młynek żarnowy z możliwością regulacji stopnia mielenia. Pojemnik na ziarna mieści 260 gramów kawy, natomiast zbiornik na wodę ma pojemność 1,7 litra. Dzięki temu nie trzeba uzupełniać obu pojemników przed przygotowaniem każdej kolejnej filiżanki.

Za kolejne etapy przygotowania napoju odpowiada technologia KRUPS Barista-Inside. System obejmuje proces od mielenia ziaren, przez ich przygotowanie, aż po zaparzanie. Idea jest prosta — my wybieramy odpowiedni dla siebie w danej chwili napój i jego parametry, natomiast sam ekspres zajmuje się techniczną stroną całego procesu.

To właśnie połączenie automatyzacji z możliwością personalizacji wydaje się jedną z najważniejszych cech tego modelu. Nie trzeba interesować się każdym etapem parzenia, żeby przygotować dobrą kawę na którą akurat mamy ochotę, ale jednocześnie urządzenie nie odbiera możliwości dostosowania jej do własnych preferencji.

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Wygoda nie powinna kończyć się na jednym przycisku

KRUPS Sensation Elite jest ekspresem dla osób, które chcą dużego wyboru napojów, ale niekoniecznie chcą zamieniać przygotowywanie kawy w osobne hobby. 30 automatycznych programów, napoje gorące i zimne, profile użytkowników czy dotykowy ekran dają szerokie możliwości, ale cały czas najważniejsza pozostaje prostota codziennego korzystania.

Najlepiej pokazuje to właśnie Milk Maestro. Sama możliwość przygotowania cappuccino jednym dotknięciem nie jest już dzisiaj niczym niezwykłym. Znacznie ciekawsze jest to, że możemy dodatkowo dopasować ilość pianki do swoich preferencji, a po przygotowaniu napoju układ automatycznie się przepłukuje. Kiedy potrzebne jest dokładniejsze czyszczenie, elementy karafki mogą natomiast trafić do zmywarki.

Warto odnotować jeszcze jedną rzecz. Producent deklaruje naprawialność urządzenia przez 15 lat, co oznacza zobowiązanie do zapewnienia dostępności części zamiennych przez minimum 15 lat od zakupu. Nie jest to oczywiście 15-letnia gwarancja, ale przy urządzeniu, które z założenia ma pracować w kuchni przez wiele lat, to informacja zdecydowanie warta uwagi.

Ostatecznie KRUPS Sensation Elite pokazuje, że w nowoczesnym ekspresie automatycznym nie chodzi już wyłącznie o to, ile kaw potrafi przygotować. Równie ważne staje się to, jak łatwo można dopasować je do siebie i ile pracy urządzenie potrafi później za nas wykonać. A jeśli najczęściej wybieramy kawy mleczne, możliwość regulowania ilości pianki w Milk Maestro może okazać się właśnie tym dodatkiem, który będzie miał największe znaczenie na co dzień.

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