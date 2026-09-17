Nawet 1680 zł wróci do kieszeni. Lenovo rusza z dużą promocją – cashback i wybrane akcesorium gratis

Wrzesień ma pewną wyjątkową zdolność do przypominania nam, jak wiele rzeczy przydałoby się wymienić. Studenci kompletują wyposażenie przed powrotem na uczelnię, ktoś orientuje się, że kilkuletni laptop nie wytrzymuje już całego dnia bez ładowarki, a jeszcze ktoś inny po wakacjach dochodzi do wniosku, że na kolejne miesiące przydałoby się coś wydajniejszego zarówno do pracy, jak i rozrywki. Problem jest oczywiście jeden – dobry sprzęt swoje kosztuje, ale na szczęście firma Lenovo postanowiła dać nam okazję do zaoszczędzenia na tegorocznych sprzętowych zakupach.

Lenovo zwraca nawet 1680 zł i dorzuca prezent w akcji Back to University

Lenovo tym razem poszło w stronę prostej promocji – kupujesz objęty akcją sprzęt za minimum 500 zł, a część wydanej kwoty wraca na konto. Przy większym zakupie dochodzi do tego również prezent… i to nie byle jaki.

Lenovo oddaje 60 zł za każde wydane 500 zł

Za zakup objętych promocją produktów Lenovo o wartości od 500 do 999,99 zł możemy otrzymać 60 zł cashbacku. Każde kolejne rozpoczęte w odpowiednim progu 500 zł zwiększa zwrot o kolejne 60 zł, aż do maksymalnych 1680 zł przy zakupach o wartości co najmniej 14000 zł. Liczy się faktycznie zapłacona kwota brutto po uwzględnieniu rabatów i bez kosztów dostawy.

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W praktyce nie trzeba przy tym ograniczać się do jednego produktu. Wartość sprzętów Lenovo ujętych na jednym dowodzie zakupu jest sumowana, więc można połączyć kilka i np. laptop kupić z monitorem czy akcesoriami, a na tej podstawie wejść na wyższy próg cashbacku. Trzeba jednak pamiętać, że promocja obejmuje określone produkty Lenovo kupione u partnerów biorących udział w akcji, a urządzenia fabrycznie wyposażone w Windows Professional są z niej wyłączone.

Sprawdźmy więc ile można realnie zyskać na przykładzie wybranych modeli. Lenovo Tab Plus Gen 2 kosztujący 1999 zł oznacza zwrot 180 zł. Przy Lenovo Yoga Slim 7 14AGP11 za 4299 zł cashback rośnie do 480 zł, natomiast zakup Lenovo Legion 5 15AHP11 za 5649 zł to już 660 zł zwrotu.

Prezent przy zakupach za co najmniej 1500 zł

Cashback jest jednak tylko pierwszą częścią promocji, bo gdy zakup wyniesie 1500 zł i więcej, można odebrać dodatkową nagrodę rzeczową. Do wyboru jest kontroler bezprzewodowy Xbox Carbon Black albo słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds w kolorze czarnym lub białym. Pula prezentów jest ograniczona.

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Słuchawki E310 korzystają z Bluetooth 5.3, a wraz z etui zapewniają do 20 godzin działania, więc jest to świetny dodatek, który łatwo wrzucić do plecaka razem z laptopem czy tabletem. Kontroler Xbox jest z kolei bardziej oczywistym wyborem dla kogoś, kto po zajęciach zamierza na tym samym komputerze również grać. Obsługuje Bluetooth, Xbox Wireless i połączenie przewodowe przez USB-C, a producent deklaruje do 40 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Jak odebrać cashback Lenovo?

Samo kupienie sprzętu nie wystarczy, aby zyskać cashback prosto na swój rachunek bankowy. Promocja obejmuje zakupy dokonane od 14 września do 11 października 2026 roku, chyba że wcześniej wyczerpie się pula nagród. Zakupu trzeba dokonać u jednego z partnerów akcji, do których należą m.in. Delkom, eLenovo, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, Neonet, RTV Euro AGD, Sferis, X-kom oraz operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Z oferty można także skorzystać w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie (Pl. Powstańców Warszawy 9, wejście od ul. Świętokrzyskiej), dzięki czemu można przetestować niemal każdy upatrzony sprzęt, a dostępni na miejscu eksperci pomogą z wyborem.

Następnie zakup trzeba zarejestrować na stronie promocji do 1 listopada 2026 roku , choć najlepiej się śpieszyć ze względu na ryzyko wyczerpania puli nagród. Do uzupełnienia formularza potrzebne będą dowód zakupu oraz dane z opakowania produktu. Organizator wymaga przesłania zdjęcia wyciętej etykiety z kodem kreskowym i numerem seryjnym, więc zdecydowanie nie warto wyrzucać pudełka zaraz po uruchomieniu sprzętu.

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W praktyce największą zaletą akcji Back to University jest to, że nie wymaga ona od nas spełniania żadnych wygórowanych warunków i nawet bycia studentem, a po prostu obniża koszt zakupu sprzętu, który i tak mieliśmy na oku. Przy laptopie za kilka tysięcy złotych zwrot robi już przyjemną różnicę, a dorzucony kontroler albo słuchawki to nie byle symboliczny dodatek.