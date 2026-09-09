Zapragniesz nowej edycji Nintendo Switch 2, ukazanej z okazji 40. urodzin legendarnej serii

Nintendo nareszcie odkryło karty. Firma zaprezentowała w 40 minutowym materiale całą paletę dóbr, z którymi będzie można świętować jedną z najbardziej docenianych serii wśród wszystkich gier. The Legend of Zelda ma już 40 lat i z tej okazji powstanie nie tylko remake uwielbianej gry z 1998 roku, ale i coś wyjątkowego.

Nintendo Switch 2 nareszcie zyska więcej kolorów i to dzięki wyjątkowej edycji

Wydana w zeszłym roku druga generacja hybrydowej konsoli Nintendo, chociaż jest o wiele mocniejsza niż jej poprzedniczka, to przegrywa z kretesem pod kątem frajdy. Jest po prostu nudna kolorystycznie i najwyraźniejsze akcenty kolorystyczne są praktycznie cały czas schowane wewnątrz. Pierwsza generacja też nie była o wiele lepsza, ale była. Z nowym wydanie może się to wreszcie zmienić.

Nintendo

Już 29. października do sklepów trafi zupełnie nowa edycja konsoli Nintendo Switch 2, czyli na tydzień przed ogromny remakiem kultowej odsłony serii the Legend of Zelda: Ocarina of Time. Specjalną szatę otrzyma dosłownie każdy element konsoli i jej akcesoriów, a nawet na tę wyjątkową okazję dojdzie zupełnie nowy produkt, lecz bez obaw, bo nie jest to najpotrzebniejsza rzecz na świecie.

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Jak się można spodziewać po kontekście, głównym motywem kolorystycznym jest łączenie czerni podstawy konsoli i szmaragdowej zieleni ze złotymi akcentami, które symbolizują fundament świata w grze: Triforce (relikt symbolizujący trzy wartości, którymi są mądrość, odwaga, siła). Zarówno plecki konsoli jak i fronty Joy Conów 2 są upstrzone motywami trójkątów, które na tyle tworzą fantastyczną mozaikę, sprawiającą, że aż się można odrobinę zezłościć na mdłą formę podstawowego wydania.

Nintendo

Mówiąc że wszystko jest ozdobione, mam na myśli, że Nintendo naprawdę zadbało o ozdobienie wszystkiego. Zatem motywy docierają także i do stacji dokującej, której oszczędzono zieleni, lecz obłędnie ja ozdobiono czernią i złotem z prominentnym symbolem Triforce w centrum. Co ciekawe, ozdoby nie ominęły i wnętrza stacyjki, w którym złotymi motywami obdarzono porty USB, HDMI oraz ethernet. Jeżeli ktoś na co dzień ma konsolę schowaną za telewizorem, teraz będzie mieć okazję do zmiany decyzji.

Nintendo Nintendo Nintendo Nintendo

Specjalne traktowanie otrzymał Pro Controller 2 do Nintendo Switch 2, który współdzieli z pozostałymi akcesoriami kolorystykę czerni, szmaragdu i złota, chociaż przyznam szczerze, że jak na mój gust, mogłyby być te zdobienia oszczędniejsze w swojej formie, trochę przytłaczają, ale wiadomo jak to jest, ile graczy, tyle opinii. Tym bardziej, że Nintendo ma inne zdanie na ten temat i czuje się w tej kwestii tak pewnie, że stworzono specjalną podstawkę, którą będzie można zakupić w zestawie lub osobno, do utrzymywania kontrolera w pionie (zakup możliwy tylko online i w sklepach stacjonarnych Nintendo).

Wreszcie gdzieś trzeba to cudo schować, prawda? Ostatnim z zaprezentowanych, uroczystych gadżetów jest etui na konsolę. Ozdobione z każdej strony motywami nawiązującymi do serii świętującej 40. urodziny. W środku jest szkło ochronne oraz zielona ściereczka z minimalistyczną grafiką nawiązującą do pierwszej gry z 1986 roku, kiedy główny bohater pierwszy raz dobywa miecza.

Przy okazji ujawniono, że w kwietniu przyszłego roku do kin wejdzie film na podstawie serii, a więcej szczegółów mamy usłyszeć niebawem.

Źródło: polygon