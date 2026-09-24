Większość kontrolerów to nuda i czarny kolor. Premiera 8BitDo wychodzi temu naprzeciw

Wybór na rynku oczywiście jest, ale jak to bywa z premierami firm trzecich, podchodzi się do nich ostrożnie. Często za niższą ceną stoi jakieś ograniczenie typu połączenie na kablu, brak wibracji lub NFC, a i jakość plastiku nie zawsze dowozi. Niektóre jednak są coraz lepsze i sprawiają, że kolejne premiery, naprawdę przyciągają uwagę.

8BitDo znów pokazuje, że robią sprzęt z klasą i bez kompromisów

Nowa propozycja firmy 8BitDo, czyli kontroler Ultimate 3 w wariancie kolorystycznym Lavender Dusk jest urządzeniem odchodzącym od typowego, czarnego plastiku na rzecz pastelowej, stonowanej barwy fioletu oraz mieszaniny ciepłych kolorów, które do złudzenia przypominają spektakl dziejący się na niebie podczas letnich zachodów słońca.

8BitDo

Obudowa pada kontrolera charakteryzuje się subtelnym wykończeniem, które wizualnie reaguje na warunki oświetleniowe w pomieszczeniu. W zależności od pory dnia, odcień lawendy zmienia swoją tonację, sprawiając wrażenie chłodniejszego w ostrym świetle lub ocieplonego wieczorem. Taki zabieg ma na celu sprawienie, aby urządzenie wpasowywało się w przestrzeń domową i codzienne otoczenie, stanowiąc estetyczny element wyposażenia, a nie rozświetloną lampkę RGB.

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Chociaż projekt od samego początku wyraźnie narzuca współpracę z konsolą Microsoftu, to na szczęście jest to tylko swoisty wypadek przy pracy. Wszystko dlatego, że pod względem łączności 8BitDo Ultimate 3 oferuje dużą wszechstronność, pozwalając na współpracę z różnorodnymi platformami sprzętowymi.

8BitDo

Do parowania służy niestety tradycyjna wtyczka 2.4G(w stylu 8BitDo jak zawsze przypomina cegłę z Super Mario) z USB-C, ale też tradycyjny kabel USB, te umożliwiają granie zarówno na konsolach Xbox Series S|X oraz komputerach z systemem Windows. Do dyspozycji pozostaje również moduł Bluetooth, który umożliwia sparowanie kontrolera z urządzeniami mobilnymi działającymi na systemach Android oraz iOS. Dzięki temu jedno urządzenie może służyć do rozgrywki stacjonarnej w domu, jak i do grania w trybie przenośnym.

Wewnątrz obudowy zastosowano rozwiązania technologiczne ukierunkowane na trwałość i dokładność odczytu ruchów. Gałki analogowe bazują na technologii TMR, którą połączono z systemem Force Ring. Mechanizm ten daje graczom możliwość manualnej regulacji oporu stawiającego przez drążki, co pozwala dostosować sztywność ich wychylenia do indywidualnych preferencji.

8BitDo

Z kolei w spustach zastosowano czujniki wykorzystujące efekt Halla, eliminujące fizyczny kontakt elementów i zwiększające żywotność podzespołów. Spusty wyposażono ponadto w dwustopniową regulację skoku, co umożliwia szybkie przełączanie między krótkim klikiem potrzebnym w dynamicznych strzelankach a pełnym zakresem ruchu przydatnym w symulatorach oraz perełkach pokroju Outer Wilds.

W stosunku do wariantu Ultimate 2, 8BitDo włożyło starania, żeby dodać kolejne elementy zwiększające ergonomię i możliwości konfiguracji. Na tylnej części obudowy umieszczono dwa programowalne przyciski, a obok standardowych przycisków nad triggerami, dodano zestaw szybkich przycisków pomocniczych.

I chociaż to temat drażliwy dla wielu graczy stawiających na precyzję tradycyjnego “krzyżaka”, projektanci firm przerobili także tradycyjny d-pad, nadając mu bardziej tarczowy kształt, co ma zapobiegać przypadkowym kliknięciom podczas wprowadzania kierunków przekątnych. Całość dopełnia zmieniona geometria uchwytów o szerszym kącie rozwarcia, mająca na celu zmniejszenie zmęczenia dłoni i nadgarstków podczas wielogodzinnych sesji. Nie zapomniano i o wejściu na słuchawki.

8BitDo

W zestawie z kontrolerem znajduje się dedykowana stacja dokująca ze stykami magnetycznymi. Pozwala ona na ładowanie akumulatora bez konieczności podłączania przewodów bezpośrednio do pada, a po podniesieniu urządzenia z bazy następuje automatyczne wznowienie połączenia bezprzewodowego. Co więcej, po podłączeniu włącza się oświetlenie LEDowe, nadające wdzięku całej kompozycji.

Stacja dokująca pełni również funkcję przedłużacza sygnału, po podłączeniu do konsoli lub komputera z Windowsem, producenci obiecują silniejszy kontakt i mniejszą latencję podczas grania. Trzeba jednak pamiętać, żeby wewnątrz stacyjki był wpięty dongiel 2.4G. Z kolei do zarządzania ustawieniami sprzętu służy dedykowane oprogramowanie 8BitDo Ultimate Software X, w którym można modyfikować mapowanie przycisków, czułość analogów, siłę wibracji oraz strefy martwe spustów.

8BitDo

Kontroler 8BitDo Ultimate 3 w wersji Lavender Dusk można już zamawiać przedpremierowo w cenie około 460 złotych, ale jest jeszcze tańsza opcja Mossy Lagoon w pixelartowym stylu, ładna, ale już nie tak elegancka.

Źródło: 8bitdo