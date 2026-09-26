Revolut wprowadza nową metodę płatności. Niestety Polacy maja powód do złości

Nowa metoda płatności dla użytkowników Revolut. Uśmiech na twarzy – obowiązkowy!

Najnowsza funkcja otrzymała nazwę Revolut Pay with Smile, czyli płać z uśmiechem. Nazwa nakierowuje na główną zaletę tego rozwiązania. Po pierwsze wprowadza miłą atmosferę, ale i pozwala na weryfikację tożsamości użytkownika spoglądającego w terminal płatniczy. Jest to nic innego jak płatność bezgotówkowa przy użyciu biometrii z rozpoznawaniem twarzy.

Świeżo udostępniona funkcja współdziała z Selfie ID, czyli obowiązkowym procesem, przez który musiał przejść każdy użytkownik zakładający konto bankowe w aplikacji Revolut. Jednakże spokojnie, nie jest tak, że funkcja sama z siebie się uruchomi. Rozpoznawanie twarzy w celu płatności, musi zostać włączone z poziomu aplikacji.

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W przeciwieństwie do Chin, w Europie nie jest to jeszcze tak powszechna metoda weryfikacji czegokolwiek innego poza dostępem do naszych telefonów. Zatem jest zrozumiałe, jeżeli ta informacja budzi wątpliwości. Revolut deklaruje jednak, że taka płatność jest bezpieczna i działa przy użyciu szyfrowania E2E wewnątrz aplikacji i żadne dane nie przechodzą do sprzedawców. Wszystko zostaje z nami.

Co istotne, funkcja nie wymaga od sprzedawców dodatkowej prowizji, co pewnie część zachęci do testów. Zaś klientów ma przekonać promocja trwająca trzy miesiące, w ramach której będą otrzymywać trzy razy więcej RevPoints w aplikacji.

Póki co jednak, są to beta testy i trwają wyłącznie w Wielkiej Brytanii, gdzie Revolut ma już kilku lokalnych partnerów w ramach akcji promocyjnej. Jest to przy okazji pierwszy, duży test nowego systemu POS firmy, stworzonego dla branży usługowej.

Niestety dla Polaków jest jeszcze jedna informacja, która przyćmiewa nową funkcję

I chociaż nowa funkcja powinna być okazją radosną, a Revolut na pewno chce, żeby nikt się nie obawiał pokazywać twarzy do weryfikacji płatności, to trudno zachować pozytywny nastrój, kiedy znowu są ofiarami cyberataku. Przez niego część danych klientów wyciekła i trudno znaleźć powody do zaufania, że szczegóły naszych twarzy również pozostaną na miejscu.

Jest to już kolejny raz w ciągu niecałych dwóch tygodni, kiedy Revolut informuje o wycieku danych. Dotyczy on również części polskich użytkowników, których wiele danych zostało wykradzionych: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres korespondencyjny, wiek płci i jeżeli takie były to i części numeru rachunku maklerskiego. Hasła oraz dane kart i kont, według oficjalnych informacji, pozostały nietknięte.

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Do wycieku doszło nie u samego Revoluta, lecz u partnera firmy DriveWealth, brokera maklerskiego, zajmującego się sprzedażą akcji firmy na amerykańskiej giełdzie. Wszystkie osoby poszkodowane otrzymają lub już otrzymały wiadomość bezpośrednio od banku ze szczegółowymi informacjami.

Ważne żeby odnotować fakt, że Revolut nie udostępnia danych klientów firmie DriveWealth od 2023 roku, więc przy odrobinie szczęścia, część danych nie jest już aktualna. Niestety nie jest to duże pocieszenie.

Źródło: revolut, tabletowo