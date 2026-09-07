Wygląda jak smartwatch, ale w środku kryje się klasyka. Casio znów zaskakuje

Tak właśnie prezentuje się nowy Casio MTP-M305LC-7AV, który trafił do sprzedaży w naprawdę niskiej cenie. Na pierwszy rzut oka wygląda jak kolejny nowoczesny smartwatch, ale w swoim wnętrzu skrywa szlachetną, tradycyjną kwarcową duszę i całkowity brak inteligentnych funkcji.

Srebrna tarcza, fazy księżyca i analogowa elegancja

Model MTP-M305LC-7AV dołącza do oferowanego wcześniej wariantu z czarnym cyferblatem (MTP-M305LC-1AV), wprowadzając bardzo jasną, srebrzystą tarczę ze szlifem, który kapitalnie odbija światło, dodając projektowi głębi. Stalowa, prostokątna koperta o wymiarach 44,5 na 34 milimetry oraz grubości zaledwie 9,4 milimetra leży na nadgarstku niezwykle smukło, a cała konstrukcja waży skromne 55 gramów. Całość uzupełnia gładki, czarny pasek ze skóry naturalnej, przystosowany do obwodu nadgarstka od 175 do 215 milimetrów, zaś tarczę chroni klasyczne szkiełko mineralne.

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Na tarczy kryje się całkiem sporo. Zaczynając od klasycznego, trójwskazówkowego systemu odliczającego godziny, minuty i sekundy. Tu Casio postawiło na prostotę, jedynie godzina 12 zaznaczoną jest cyfrą, natomiast reszta to już kreski lub subtelne kropki dla godziny 3 i 9. Dwie mniejsze sub-tarcze odpowiadają z kolei za wskazywanie aktualnego dnia tygodnia oraz dnia miesiąca.

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Na dole kryje się największy „bajer”, bo wbrew pozorom nie jest to jedynie grafika rozgwieżdżonego nieba, tylko wskaźnik faz księżyca. Jego zadaniem jest wizualne odwzorowanie aktualnego stanu u cyklu naturalnego satelity ziemi. Przy tym wygląda po prostu bardzo ładnie, dodając charakteru stosunkowo prostej tarczy.

Niezawodny kwarc i trzy lata bez martwienia się wymianę baterii

Największą zaletą tego modelu w codziennym użytkowaniu jest całkowita bezobsługowość. Podczas gdy właściciele prawdziwych smartwatchy muszą co wieczór pamiętać o podpięciu ładowarki, nowy model od Casio napędzany jest sprawdzonym mechanizmem kwarcowym o dokładności do ±20 sekund na miesiąc. Zegarek czerpie energię z małej baterii guzikowej SR621SW, która zapewnia aż około trzy lata ciągłej i niezawodnej pracy bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji.

W kwestii odporności na trudniejsze warunki, zegarek cechuje się klasą wodoszczelności 50 metrów (5 bar). Innymi słowy – obudowa bez trudu wytrzyma przypadkowe zachlapania podczas mycia rąk czy spacer w obfitym deszczu, choć producent odradza pływanie, nurkowanie czy długotrwałe zanurzanie sprzętu w wodzie, by go nie zniszczyć.

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Ten świetny design idzie też w parze z równie atrakcyjną ceną, bo za model MTP-M305LC-7AV trzeba zapłacić tylko 135 dolarów, czyli jakieś 500 złotych (bez podatków i dodatkowych opłat). W zamian dostajemy subtelny ukłon w stronę nowoczesnej estetyki, połączony z nostalgicznym pięknem analogowych wskazówek, które przypominają nam, że czas można mierzyć w znacznie bardziej spokojny sposób.

Źródło: Casio