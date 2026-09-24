Ostrzeże przed słońcem i wezwie pomoc na stoku. Xiaomi Watch S5 zadebiutował w subtelniejszym wydaniu

Subtelniejszy i zdecydowanie bardziej kobiecy

Najnowszy wariant dostał 41-milimetrową kopertę, która stawia na smukłość i lekkość. Stalowa obudowa o grubości zaledwie 9,9 milimetra waży bez paska zaledwie 36 gramów, dzięki czemu zegarek jest niemal niewyczuwalny podczas całodobowego noszenia. Mamy tu klasyczną, okrągłą konstrukcję i widać, że tym razem Xiaomi celuje raczej w damską część klienteli, bo całość ma raczej biżuteryjny charakter, choć czarny wariant spodoba się też panom. Wygląd dopełnia elegancki, ceramiczny pierścień wokół ekranu oraz radełkowana koronka. Do wyboru mamy trzy warianty kolorystyczne – klasyczną czerń, subtelny Sea Salt Blue oraz matową ceramikę Ceramic White.

Z racji, że rozmiar jest mniejszy, to i ekran uległ pomniejszeniu, osiągając teraz 1,32”. To jednak nadal panel AMOLED, cechujący się odświeżaniem 60 Hz i szczytową jasnością sięgającą aż 3000 nitów, co gwarantuje czytelność w każdych warunkach. Widać też ulepszenie względem większego wariantu, który oferował tu jasność szczytową do 2500 nitów.

Najciekawiej prezentuje się jednak zestaw wbudowanych sensorów. Oprócz odnowionego modułu z czterema diodami LED i optyką do ciągłego pomiaru tętna oraz SpO2, urządzenie wyposażono w trzy niezależne czujniki temperatury nadgarstka pracujące z precyzją do ±0.1°C (pomagające m.in. w precyzyjnym śledzeniu cyklu menstruacyjnego i owulacji).

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Na tym nie koniec, bo Xiaomi dodało tu coś jeszcze – dwuzakresowy czujnik promieniowania UVA i UVB, który na żywo analizuje intensywność słońca i ostrzega przed zbyt długim przebywaniem na ostrym słońcu. Oczywiście szkoda, że w większym wariancie tego nie było. Xiaomi najwyraźniej uznało, że jedynie panie dbają o ochronę przed słońcem.

A co z monitorowaniem aktywności?

Na szczęście, producent nie potraktował tych funkcji po macoszemu i filigranowa obudowa nie przeszkadza temu modelowi w byciu pełnoprawnym zegarkiem sportowym. Do dyspozycji otrzymujemy ponad 150 trybów aktywności, dwuzakresowy moduł GNSS do precyzyjnego rejestrowania tras oraz pełnokolorowe mapy offline do nawigacji w terenie.

Z myślą o zimowym szaleństwie na stoku przygotowano zaawansowany tryb narciarski, który mierzy m.in. zjazdowy dystans, zmianę wysokości czy maksymalne nachylenie stoku. Co kluczowe dla zdrowia i życia, system potrafi na bieżąco wykryć upadek na nartach i w przypadku braku reakcji ze strony użytkownika automatycznie wyemitować sygnał alarmowy lub powiadomić służby ratunkowe.

Po stronie oprogramowania mamy najnowszy HyperOS 4, który przynosi ze sobą ulepszoną aplikację WeChat z opcją dyktowania odpowiedzi głosowych, a także głęboką integrację z inteligentnym domem Xiaomi – od sterowania oświetleniem, przez podgląd z wideo-dzwonka, aż po zarządzanie funkcjami samochodów marki. Zegarek pozwala na synchronizację z systemem iOS oraz aplikacją Apple Health, choć wybrane funkcje ekosystemowe pozostają zarezerwowane dla urządzeń z Androidem.

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Na koniec jeszcze kilka słów o akumulatorze. Mimo skromnych gabarytów na pokładzie znalazło się miejsce na ogniwo 590 mAh, które wystarczy nawet na 14 dni pracy w trybie oszczędnym, do 8 dni przy standardowym całodobowym monitorowaniu zdrowia lub około 5 dni z ciągle aktywną funkcją Always-On Display.

W Chinach Xiaomi Watch S5 41mm został wyceniony na 1 299 juanów (około 740 złotych) za wariant z paskiem z fluoroelastomeru oraz 1 499 juanów (~860 zł) za wersję ze skórzanym paskiem. Warto też wspomnieć, że Xiaomi podczas wydarzenia pokazało też nowe wydanie Watch S5 w rozmiarze 47 mm, które wyróżnia się przezroczystą obudową, ale jeśli chcecie wiedzieć o nim więcej, to Bartosz pisał o tym tutaj.

Źródło: Xiaomi