Były szef Redmi wraca na rynek z nową marką. ISHO Ring postawi na tytan, szafir i pilnowanie naszego snu

Choć sam pierścień bez wątpienia jest ciekawy, to jeszcze ciekawiej prezentuje się kwestia tego, kto za nim stoi. Wang Teng Thomas – były dyrektor generalny marki Redmi oraz szef marketingu Xiaomi China – oficjalnie ruszył z własnym start-upem Yixiu (znanym również pod angielską nazwą Today’s Rest), a jego pierwszym dziełem jest właśnie ten luksusowy smart ring, stworzony z myślą o kompleksowej analizie i poprawie jakości snu.

Oficjalną premierę urządzenia zaplanowano na 29 października na godzinę 19:00 czasu chińskiego podczas inauguracyjnego wydarzenia dedykowanego ekosystemowi technologii AI w służbie snu. To powrót o tyle głośny, że Wang Teng opuścił szeregi Xiaomi w atmosferze skandalu w Gatherze 2025 roku, kiedy to został zwolniony za poważne naruszenia, w tym wyciek poufnych informacji i konflikt interesów. Teraz próbuje udowodnić, że jego autorskie podejście do kategorii wearables może namieszać na rynku.

Bez taniego plastiku, tylko luksus

Projektanci ISHO Ring postanowili mocno odróżnić swój produkt od konkurencji już na etapie wykonania i doboru materiałów. Podczas gdy wiele popularnych inteligentnych pierścieni wykorzystuje tytanową powłokę wyłącznie na zewnątrz, chowając od spodu plastikową wkładkę stykającą się ze skórą, nowość od Yixiu stawia na pełny tytan klasy lotniczej. Zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna powierzchnia obudowy powstały z tego samego materiału i w tym samym odcieniu, tworząc jednolitą, bezszwową konstrukcję o wybitnej trwałości.

Na froncie urządzenia znalazł się z kolei element ze szkła szafirowego, który nie tylko skrywa czujniki pomiarowe, ale nadaje całości wygląd eleganckiej, klasycznej biżuterii. Klienci otrzymają do wyboru trzy typowe warianty kolorystyczne, czyli złoty, czarny oraz srebrny. Jak w przypadku każdego smart ringa, kluczowe dla precyzji pomiarów biometrycznych będzie idealne dopasowanie do palca, dlatego producent zaoferuje pełną gamę rozmiarów oraz dopasowany proces pomiarowy przed zakupem, choć na razie nie znamy tu szczegółów, podobnie jak w przypadku specyfikacji.

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Wiemy natomiast, że filozofia Today’s Rest sięga znacznie dalej niż tylko sprzedaż pojedynczego gadżetu na palec. Marka planuje zbudować całościowy ekosystem wspierający wypoczynek, łączący stałą zbiórkę danych biometrycznych z ich zaawansowaną analizą, spersonalizowanymi rekomendacjami oraz automatyczną interakcją z innymi urządzeniami w domu. Podczas nadchodzącej prezentacji możemy spodziewać się również pokazu kolejnych produktów – z wcześniejszych materiałów promocyjnych wynika, że w przygotowaniu są m.in. specjalistyczne słuchawki douszne ułatwiające zasypianie.

Czy to się uda?

Na ten moment szczegółowa specyfikacja użytych czujników, dokładny czas pracy na jednym ładowaniu, kompatybilność z systemami mobilnymi oraz cena ISHO Ring pozostają tajemnicą. Wszystkie karty zostaną odkryte pod koniec miesiąca, ale sam fakt wdrożenia tak szlachetnych materiałów pokazuje, że nowy gracza celuje prosto w najwyższą półkę cenową.

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Pod tym względem pierścień może faktycznie znaleźć sporo odbiorców. Smart ringi, chociaż celują w dyskretną technologię, wciąż raczej są nudne wizualnie. Dodatek „oczka” robi już naprawdę sporo, przez co urządzenie staje się bliższe prawdziwej biżuterii. Jednak nawet najlepszy design może przegrać w obliczu kontrowersji, ciągnących się za twórcą. Zwłaszcza że te dotyczą wycieku poufnych informacji. Jasne, tam chodziło raczej o firmowe dane, ale z perspektywy klienta obawy o własną prywatność są uzasadnione.

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Mimo wszystko to będzie na pewno ciekawa premiera, która może przynieść interesujące sprzęty. Smart ringi robią się ostatnio popularniejsze, podobnie jak inne dyskretne wearables do mierzenia parametrów organizmu. Ciekawi mnie też kwestia globalnej dystrybucji, choć tego może dowiemy się podczas wydarzenia, o ile w ogóle są takie plany.

Źródło: Gizmochina