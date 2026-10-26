Crackgate wokół iPhone’a Duo? Pierwszy składak Apple’a ulega awarii

Chodzi dokładnie o elastyczny ekran, który po kilku dniach (lub nawet godzinach) normalnego użytkowania ulega uszkodzeniu. Na dedykowanych forach (w tym na Reddicie i w chińskim serwisie Weibo) użytkownicy publikują zdjęcia urządzeń z identyczną usterką, co raczej wskazuje na jakiś większy problem. Co ciekawe, pierwsze egzemplarze zdążyli już także zepsuć… specjaliści od oprogramowania, ale po kolei.

Zawias stawia opór, a potem słychać trzask

Większość opisywanych przypadków przebiega według bardzo zbliżonego schematu:

Podczas próby otwarcia smartfona zawias zaczyna stawiać wyraźny, nietypowy opór. Gdy użytkownik próbuje pokonać ten opór bez użycia nadmiernej siły, z wnętrza obudowy dobiega cichy dźwięk pęknięcia lub trzask. Na wewnętrznym ekranie pojawia się trwała, pionowa linia uszkodzonych pikseli biegnąca wzdłuż linii składania, od której w prawą stronę odchodzi linia pozioma.

Poszkodowani właściciele podkreślają, że używali urządzeń w sposób całkowicie standardowy, nie próbowali testować ich wytrzymałości ani nie dopuścili do upadku. Wielu z nich miało też już wcześniej do czynienia ze składakami innych marek, więc to nawet nie tak, że nie wiedzieli, jak obchodzić się z takim urządzeniem.

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Apple na ten moment wymienia uszkodzone sztuki w sklepach Apple Store, jednak pojawia się poważny problem logistyczny. Ze względu na ograniczoną dostępność iPhone’a Duo na rynku (zwłaszcza w wyższych wariantach pojemnościowych), wielu klientów musi czekać na naprawę lub wymianę na nowy egzemplarz. Jednocześnie też firma na razie nie odniosła się oficjalnie do tej usterki, więc ciężko powiedzieć, czy mamy do czynienia z wadą fabryczną konkretnej partii produkcyjnej zawiasów, czy tylko jednostkowym problemem. Tak czy inaczej, Apple może stanąć w obliczu kryzysu wizerunkowego, który w sieci okrzyknięto już mianem „Crackgate”.

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Oczywiście, żeby być sprawiedliwym, należy przypomnieć, że pierwsze Galaxy Fold czy modele innych producentów też idealne nie były. Samsung na początku borykał się z takimi usterkami, jak pękanie ekranu na linii zgięcia czy martwymi pikselami. W tym kontekście problemy z pierwszym iPhone Duo nie są wielkim zaskoczeniem. Mimo to bolą, zwłaszcza że mówimy tu o sprzęcie za przynajmniej 10 tys. złotych, który miał być turbo dopracowany i nie popełniać błędów konkurentów.

Jailbreak w kilka godzin po premierze

Jakby problemów ze sprzętem było mało, również oprogramowanie składaka nie jest tak idealne, jak moglibyśmy oczekiwać. Zespół hakerski Calif pochwalił się na krótkim wideo jailbreakiem systemu iOS 27.1 przeprowadzonym na iPhonie Duo zaledwie parę godzin po wyjęciu go z pudełka. Na nagraniu widać widżety i zmodyfikowane ikony płynnie przesuwające się po składanym ekranie. Hakerzy zaznaczyli jednak od razu, że ich wyczyn ma charakter pokazowy i nie planują publicznie udostępniać narzędzia do złamania systemu. Mimo to, skoro im się udało i jest na to dowód, niewykluczone, że inni też pójdą ich śladem i niekoniecznie muszą mieć tu dobre intencje.

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Jeśli planowaliście kupno iPhone’a Duo w pierwszej fali sprzedaży, chyba warto jeszcze chwilę wstrzymać się z decyzją i poczekać na oficjalne oświadczenie Apple’a w sprawie zawiasów. Przy cenie sięgającej 10 tysięcy złotych eksperymentowanie na własnym portfelu (i nerwach) bywa po prostu zbyt ryzykowne. Zwłaszcza że z dostępnością modeli też jest krucho, więc oddanie urządzenia do serwisu może skończyć się brakiem smartfona przez dłuższy czas.

Źródło: Reddit