Kolejny pancerny G-Shock w ofercie Casio. Tym razem celuje w nadgarstki profesjonalistów

Militarny styl inspirowany sprzętem taktycznym z wytrzymałością bez żadnych kompromisów

G-Shock Frogman GWFD1000BC-1 zdecydowanie nie jest maleństwem. Jeśli zależy wam na kompaktowych gabarytach, to nie tutaj. Wymiary koperty wynoszą aż 59,2 x 53,3 x 18 mm, a waga całości to solidne 181 gramów, czyli mniej więcej tyle, ile waży przeciętny telefon. Nie nosimy jednak tego ciężaru w kieszeni, tylko na nadgarstku. Mimo to, Casio postarało się, by komfort noszenia był jak najlepszy.

Zastosowano tu innowacyjny, hybrydowy pasek kompozytowy, łączący stalowe ogniwa typu H z ze środkowymi elementami wykonanymi z ekologicznego tworzywa. Właśnie dzięki temu zegarek nie waży jeszcze więcej. Z racji, ze to sprzęt dla nurków, mamy tutaj zapięcie wyposażone w płynną regulację oraz dwustopniowy system wydłużania, pozwalający błyskawicznie założyć zegarek na grubą piankę do nurkowania.

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Pod względem designu model ten czerpie garściami z militarnego stylu, stawiając na głęboką czerń z piaskowymi akcentami. Stalowy bezel pokryto ultraodporną powłoką DLC (Diamond-Like Carbon), zabezpieczającą go przed zarysowaniami, natomiast czytelny, cyfrowy wyświetlacz chroni najwyższej klasy szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną.

Skoro już zahaczyliśmy o wytrzymałość, to trzeba jeszcze wspomnieć, że zegarek spełnia normę wodoszczelności ISO 200 metrów i dostał zakręcany dekiel, zapewniający pełne bezpieczeństwo podczas głębokich zanurzeń.

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Sercem podwodnej inżynierii jest tu zaawansowany system Triple Sensor, który mierzy wszystko, co najważniejsze podczas podwodnych przygód. Przede wszystkim dostajemy opcję sprawdzania głębokości zanurzenia do 80 metrów, a dokładność robi wrażenie – do 10 centymetrów. Zegarek też bez problemu zmierzy temperaturę wody, rejestrując najniższe wartości podczas nurkowania. A jeśli stracimy kierunek, z pomocą przychodzi cyfrowy kompas z funkcją automatycznego poziomowania, co pozwala na precyzyjny odczyt, nawet gdy nadgarstek pod wodą nie znajduje się w idealnie poziomej pozycji.

Oprogramowanie automatycznie zapisuje w pamięci dane z ostatnich 20 nurkowań, rejestrując godzinę rozpoczęcia, czas trwania sesji, maksymalną osiągniętą głębokość oraz minimalną temperaturę wody.

A jak nowy Casio spisuje się poza wodą?

Do codziennego użytku na lądzie zegarek oferuje sprawdzony zestaw flagowych technologii Casio. Za zasilanie odpowiada wydajny system słoneczny Tough Solar, ładujący akumulator z dowolnego źródła światła. Z kolei za precyzję wskazań czasu odpowiada moduł Multiband 6, który automatycznie synchronizuje się drogą radiową z zegarami atomowymi w sześciu rejonach świata. Zestaw funkcji dopełniają wykresy pływów morskich, wskaźnik faz księżyca, mocne podświetlenie LED, a także klasyczny stoper i alarmy.

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Taki zakres funkcjonalności i topowa wytrzymałość mają swoją cenę. Na oficjalnej stronie producenta Casio wyceniło G-Shock GWFD1000BC-1 Frogman na 1500 dolarów, czyli na jakieś 5900 złotych. Nie ma co ukrywać, ta kwota sprawia, że na zakup zdecydują się jedynie profesjonaliści albo totalni maniacy S-Shocków, których nie będzie odstraszać tak gigantyczny rozmiar.

Źródło: Casio