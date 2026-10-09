Koniec z dominacją Amazona i Google’a? Apple szykuje się do podboju smart home

Greg Joswiak opublikował na X filmik z wyszywania tęczowego logo Apple’a i byłby to jedynie przyjemny materiał, gdyby nie fakt, że pod spodem znalazł się napis „Welcome home.” i data – 13 października. Nawet bez przecieków, które w ostatnich dniach zalały internet, ciężko się nie domyślać, że gigant z Cupertino planuje dla nas coś nowego z kategorii inteligentnego domu. Co to będzie?

Tajemniczy „HomePad” i nowa generacja znanych klasyków

Rynek urządzeń dla inteligentnego domu przez lata był strefą, w której Apple – mimo posiadania w swoim portfelu świetnego protokołu HomeKit – pozostawało nieco w cieniu takich gigantów jak Amazon czy Google. Podczas gdy konkurencja zasypywała nas inteligentnymi ekranami, wideodomofonami, termostatami i dziesiątkami czujników, gigant z Cupertino oferował w zasadzie jedynie głośniki z serii HomePod oraz przystawkę Apple TV. Z tym najwyraźniej koniec.

Z informacji ujawnionych przez Marka Gurmana z Bloomberga wynika, że firma szykuje nie tylko wyczekiwane od dawna odświeżenie znanych klasyków, ale też wkracza w całkowicie nowe dla siebie kategorie sprzętowe – i to przy ścisłej współpracy z południowokoreańskim gigantem LG.

Centralnym punktem nowej odsłony ekosystemu Apple’a ma być zupełna nowość, czyli długo wyczekiwany inteligentny ekran domowy, nazywany w przeciekach „HomePadem” lub po prostu Home Hubem. Urządzenie otrzyma kwadratowy, 6-calowy wyświetlacz zamontowany na metalowym ramieniu wychodzącym z podstawy, w której ukryto głośnik. Podobno na rynku mają zadebiutować dwie wersje tego sprzętu – jedna przeznaczona do postawienia na biurku lub kuchennym blacie, a druga stworzona z myślą o bezpośrednim montażu na ścianie.

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Równolegle ujrzymy wreszcie następców urządzeń, które na odświeżenie czekały od lat. Na scenie zamelduje się głośnik HomePod mini 2 (pierwsza generacja debiutowała aż w 2020 roku!) oraz nowa przystawka Apple TV 4K (ostatni model pochodzi z 2022 roku). Wszystkie trzy urządzenia mają otrzymać pełne wsparcie dla nowej, głęboko zintegrowanej ze sztuczną inteligencją odsłony asystentki Siri AI, co ma wznieść sterowanie domem na całkowicie nowy poziom intuicyjności.

Sojusz z LG, czyli od wideodomofonu po inteligentny termostat

Największym zaskoczeniem jest jednak zakres współpracy z marką LG. Według doniesień Bloomberga oraz dokumentów, które trafiły do amerykańskiej agencji FCC w celu uzyskania certyfikacji, obie firmy połączyły siły, by stworzyć pełną gamę akcesoriów domowych skrojonych idealnie pod nowy ekosystem Apple’a. W końcu z tego domowego ekranu czymś trzeba sterować. Z racji wcześniejszych doświadczeń w partnerstwach OEM, urządzenia będą sprzedawane pod marką LG, ale ich integracja z nowym centrum zarządzania z Cupertino ma być absolutnie bezszwowa.

Wśród certyfikowanych produktów znajdziemy całą paletę domowych niezbędników, w tym przewodowy wideodomofon LG Video Doorbell Wired, zewnętrzną kamerę z reflektorem LG Floodlight Cam, kamery wewnętrzne i zewnętrzne podłączane do gniazdka, inteligentny zamek LG Smart Deadbolt Lock oraz inteligentny termostat wraz z przeznaczonymi do niego czujnikami temperatury.

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Trzeba przyznać, że będzie tego całkiem sporo, a sam ruch jest ze strony giganta z Cupertino bardzo rozsądny. Zamiast budować od zera własne linie produkcyjne dla czujników i zamków, Apple wykorzystał ogromne doświadczenie i zaplecze inżynieryjne LG, serwując klientom od razu kompletny, dojrzały i bezpieczny ekosystem do zabezpieczenia i zarządzania całym domem.

Szykuje nam się zmiana układu sił na rynku smart home?

Wejście z tak bogatym portfolio i wsparciem tak silnego partnera oznacza, że Apple zamierza rzucić bezpośrednie wyzwanie dotychczasowym liderom rynku, przede wszystkim Amazonowi i jego marce Ring oraz Google z linią Nest. Połączenie prywatności, z której słynie gigant z Cupertino, potężnej mocy obliczeniowej nowej Siri AI, elegancji wykonania oraz szerokiego zaplecza sprzętowego LG stworzy propozycję, obok której trudno będzie przejść obojętnie.

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Oficjalna prezentacja już 13 października, więc długo czekać nie będzie trzeba. Czy jednak firmie uda się odnieść sukces na tym, dość już przeładowanym, rynku? Cóż, oprócz wcześniej wymienionych zalet, Apple ma też bardzo wierną bazę klientów, którzy po prostu lubią mieć wszystkie sprzęty jednej marki, ceniąc sobie wygodę, jaką to daje. A jestem pewna, że dla posiadaczy iPhone’ów też pojawią się specjalne opcje zarządzania smart home, które skutecznie przyciągną fanów.

Źródło: Apple, Bloomberg