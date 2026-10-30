Po nowe pady PlayStation 5 od razu polecisz do sklepu. Przezroczysty to najlepszy kolor

Konsole są na lata, więc przez ten czas mają prawo nam się znudzić podstawowe modele kontrolerów oraz akcesoriów dodawanych do zestawu. Wiemy o tym my, a także wie o tym Sony i dlatego pojawiła się możliwość zamawiania przedpremierowo nowiutkich i pięknych kontrolerów Prism Collection, jak na graczy przystało RGB.

Sony dobrze wie, że najlepszy kolor to ten przezroczysty i pasuje do PlayStation 5 jak znalazł

Prism Collection sprawia, że nieświadomie od razu otwierasz portfel, Sony właśnie zapowiedziało serię nowych wariantów padów do konsoli PlayStation 5, czyli DualSense. W parze do nich, dopasowane kolorystycznie będą miały premierę i wymienne obudowy w absurdalnie wysokiej cenie. A jakim kolorami chcą skusić? Będą to hucznie nazwane: Flare Orange (a nie czerwony?!), Emerald Green oraz Graphite Gray.

Sony

Jak opisuje zespół PlayStation na oficjalnym blogu, pomysł na stworzenie nowej kolekcji kontrolerów i obudów wziął się ze zrozumiałego uwielbienia dla przezroczystych urządzeń, a także z chęci do pokazania fanom marki jakość kunsztu inżynierów. Żeby osoby grające mogły ujrzeć pod plastikową konstrukcją projekt i myśl techniczną dającą życie temu, co przyczynia się do ich hobby.

Zarówno kontrolery jak i obudowy nie są w pełni przezroczyste. Pomijając oczywiście efekt koloru, który delikatnie utrudnia zajrzenie do środka, jest jeszcze kwestia całkowicie nie przepuszczających światła elementów plastiku. Tworzą one jednak miłą harmonię i jednocześnie sprawiają, że cała uwaga przechodzi na te przezroczyste elementy sprzętów PlayStation. Na przykład w konsolach jest to ukryty wewnątrz system chłodzenia.

Wiemy, jak bardzo nasi fani z niecierpliwością czekali na powrót przezroczystych kontrolerów. Chcieliśmy przywrócić kultowy, przezroczysty trend z końca lat 90. w świeży, nowoczesny sposób, który uzupełnia industrialny design PS5 – powiedział Leo Cardoso, specjalista Sony odpowiedzialny za projekt akcesoriów PlayStation

Pięknie też się prezentuje, że na przekór współczesnym trendom, projektanci Sony zrezygnowali z matowego wykończenia. Wręcz przeciwnie poszli na całość w kwestii adaptacji stylu lat 90. Dlatego niczym mój własnym Walkman z tamtej epoki, tak i DualSense są wypolerowane na połysk wszędzie gdzie użyto transparentnego materiału. Szczególną uwagę przykuwa metaliczne wykończenie środkowej płytki dotykowej, która według Satoshiego Aoyagiego: łączy kontrastujące powierzchnie, aby uzyskać wygląd premium, który jest zgodny z generacją PS5.

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Cena i dostępność

Każdy z kolorów został także wybrany, żeby budzić różne emocje i przyznam, że chociaż zawsze stawiam na kolory, to w tym przypadku chyba stawiam na “burzową” szarość. Nie mogę powiedzieć, że podoba mnie się ona najbardziej, ale jakoś to połączenie kolorów gra na mojej nostalgii do czasów PlayStation 2 i sobotnich lub poszkolnych spotkań z kolegą przed telewizorem jego rodziców.

Sony Sony

Szkoda tylko, że cena zwala z nóg i to bynajmniej nie samych kontrolerów, bo te chociaż są droższe niż standardowych 80 euro, tutaj 85 euro, to jakoś niestety przywykliśmy do myśli, że trzeba tych kilkaset złotych zapłacić za dodatkowego pada. Za to obudowy to czysty absurd. Te kawałki zwykłego plastiku, są zaledwie 10 euro tańsze i ich cena wynosi 75 euro. Jak dla mnie, to jest czyste szaleństwo.

Sony

Kolekcja startuje w oficjalnej sprzedaży na początku przyszłego roku, a dokładnie 4. lutego. Za to już za niecałe dwa tygodnie, od 10. listopada, będzie można się zapisywać na listę zamówień przedpremierowych. Chociaż PlayStation zaznacza, że ceny i daty premiery mogą się różnic w zależności od regionu. Warto trzymać rękę na pulsie.