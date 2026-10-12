Planujesz załatwić te sprawy w mObywatelu? Masz mało czasu

Centralny Ośrodek Informatyki (COI) poinformował właśnie o nadchodzącej, zaplanowanej przerwie technicznej, w trakcie której użytkownicy tymczasowo stracą dostęp do dwóch powszechnie używanych usług. Na szczęście nie chodzi o całkowite ich usunięcie, a jedynie o czasową przerwę, która potrwa od piątku przez cały nadchodzący weekend. Warto jednak się na to przygotować.

KRS i Księgi Wieczyste poza zasięgiem. Znamy dokładne godziny

Utrudnienia rozpoczną się w piątek, 16 października 2026 roku, o godzinie 16:00 i potrwają do poniedziałku, 19 października 2026 roku, do godziny 9:00. W tym czasie z poziomu mObywatela całkowicie niedostępne będą dwie usługi, które zresztą stosunkowo niedawno trafiły w ogóle do aplikacji:

Dane w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), dostępny w mObywatelu od 31 maja 2026 roku,

Księgi Wieczyste, które sprawdzać z poziomu apki możemy dopiero od kwietnia bieżącego.

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Centralny Ośrodek Informatyki wyjaśnia w oficjalnym komunikacie, że niedostępność tych funkcji nie wynika z awarii samego mObywatela, lecz jest bezpośrednią konsekwencją prac technicznych zaplanowanych w systemach teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości. Dlatego, jeśli ktoś planuje w najbliższym czasie jakieś transakcje lub musi mieć wgląd do tych danych, powinien załatwić wszelkie formalności przed piątkowym popołudniem lub zaczekać do poniedziałkowego poranka.

Dobrych wiadomości też nie brakuje, bo w mObywatel rozwijany jest nieustannie

mObywatel rozwijany jest cały czas, więc równolegle do prac konserwacyjnych trwają również przygotowania do wdrażania bardziej praktycznych zmian. Niedługo aplikacja zacznie wysyłać nam alerty RCB, do tej pory dostępne jedynie w formie SMS-ów. Pozwoli to na szybsze docieranie informacji do obywateli oraz możliwość zaoferowania dodatkowych szczegółów, w tym instrukcji postępowania czy informacji o odwołaniu stanu zagrożenia. Oprócz tego niedługo pojawią się tam też instrukcje postępowania na wypadek ataku z powietrza.

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Przedstawiciele resortu cyfryzacji oficjalnie potwierdzili też, że od 18 stycznia 2027 roku możliwa będzie pełna rejestracja samochodu przez internet za pośrednictwem aplikacji mObywatel. To olbrzymia ulga dla kierowców i kupujących pojazdy, którzy nie będą już musieli tracić czasu w wielogodzinnych kolejkach w wydziałach komunikacji.

A w międzyczasie do aplikacji trafiła też funkcja pobierania e-recept oraz zgłoszeń podróży zagranicznych w usłudze Odyseusz bezpośrednio do plików PDF. Do tego dla korzystających z wersji Junior dodano logowanie biometrią i powiadomienia. Dzieje się więc dużo, a czasowa przerwa w dostępnie do dwóch funkcji to jedynie niewielka niedogodność, z którą trzeba się liczyć przy tak sprawnie i często rozwijanej aplikacji.

Źródło: mObywatel