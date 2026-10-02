Po co czekać na Black Friday? Tineco startuje z wielkim miesiącem rabatów na odkurzacze myjące

Kampania trwa przez cały październik i pozwala na zakup zaawansowanych pionowych urządzeń myjących z popularnej serii FLOOR ONE w cenach niższych nawet o 43% od stałych stawek katalogowych. W przypadku najbardziej rozbudowanych wariantów oszczędności sięgają nawet 1300 złotych, więc naprawdę się opłaca.

Linyi Yao, stojąca na czele marketingu Tineco Poland, zaznacza, że celem akcji jest zaprezentowanie nowoczesnych technologii w spokojnej atmosferze przemyślanych zakupów, z dala od pośpiechu i presji czasu towarzyszących listopadowym czystkom magazynowym.

Sprzęt dopasowany do konkretnych potrzeb domowników

Żeby ułatwić wybór idealnego modelu, producent podzielił swoje flagowe urządzenia na przejrzyste kategorie odpowiadające różnym wyzwaniom i stylom życia. Osoby poszukujące najwyższej mocy ssącej, świetnego wykonania i luksusowego designu mogą skierować wzrok w stronę Liderów Miesiąca, czyli flagowych modeli S9 Artist Premium oraz S9 Scientist Complete, które łączą odkurzanie i mycie na mokro w jednym płynnym przejeździe.

Jeśli z kolei zmagamy się z zaschniętymi plamami lub dzielimy przestrzeń z czworonogami, warto zwrócić uwagę urządzenia określane mianem Pogromców Zabrudzeń. Wśród nich wyróżnia się model S9 Artist Steam Pro, wykorzystujący higieniczną siłę gorącej pary wodnej do czyszczenia bez użycia chemicznych detergentów. To akurat kwestia, o której często się zapomina, jednak jeśli mamy w domu zwierzaka, ten może czasem lizać podłogę, lepiej więc ograniczać ilość chemii na tych powierzchniach.

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Dla tych, którzy mają problem ze sprzątaniem pod niskimi meblami przygotowano serię Perfekcyjna Lekkość (reprezentowaną m.in. przez składany model I7 Fold Premium z konstrukcją rozkładaną na płasko), z kolei wszechstronną opcją do precyzyjnego czyszczenia krawędzi jest S7 Artist Premium. Natomiast dla osób szukających przygotowano budżetowy model S5 Max, sklasyfikowany jako Dobry Deal – nie zrujnuje portfela, a pozwoli na utrzymanie idealnego porządku w domu.

Warto postawić na Tineco

Za rynkową pozycją Tineco stoją twarde dane – marka od czterech lat z rzędu utrzymuje tytuł światowego lidera w kategorii odkurzaczy myjących typu wet & dry, co oficjalnie potwierdzają badania agencji badawczej Euromonitor International. Sukces ten wynika bezpośrednio z autorskich, opatentowanych rozwiązań technologicznych.

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Jednym z najważniejszych wyróżników urządzeń producenta jest czujnik iLoop, który stale analizuje poziom zabrudzenia podłoża i automatycznie dobiera siłę ssania oraz ilość dozowanej wody. O czystość czyszczonej powierzchni dba system MHCBS, gwarantujący ciągłe przemywanie wałka świeżą wodą pod stałym ciśnieniem, co eliminuje problem rozmazywania brudu po podłodze. Dodatkowo producent zrezygnował z tradycyjnych baterii cylindrycznych na rzecz nowoczesnych ogniw Pouch Cell (używanych m.in. w branży motoryzacyjnej), co zapewnia stabilną moc, długi czas pracy oraz nawet trzykrotnie dłuższą żywotność całego akumulatora. Dopełnieniem całości są rygorystyczne testy laboratoryjne instytutu TÜV, potwierdzające usuwanie do 99,99% bakterii i skuteczną eliminację roztoczy czy sierści, co docenią zwłaszcza alergicy.

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Kampania promocyjna „Tineco Month” trwa od 1 do 31 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów (dlatego lepiej nie zwlekać z zakupem). Przecenione urządzenia można zamawiać zarówno w oficjalnym sklepie marki, jak i u autoryzowanych partnerów handlowych w Polsce, takich jak Media Expert, x-kom, Neonet, Komputronik czy Max Elektro.