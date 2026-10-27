Tym razem nie iPhone (RED), ale urządzenie o innym rodzaju mocy. Chociaż też użyto aluminium i czerwieni

W ramach akcji charytatywnej pojawił się wyjątkowy motocykl (RED)800 w limitowanej edycji, który został stworzony przez Bandit9, w którego wnętrzu drzemie silnik Ducati Testastretta L-Twin. Bywa, że partnerzy tej kampanii po prostu użyją koloru i symbolu w nazwie, lecz to studio tworzące modele na zamówienie, wykorzystało współpracę jako okazję do stworzenia kombinacji godnej szalonego sci-fi.

Nie iPhone, tylko motocykl dołączył do kampanii (RED). Bandit9 stworzyło coś więcej, niż wyłącznie zachętę do wsparcia szczytnego celu

Chyba każdy mnie zrozumie, jeżeli powiem, że moje pierwsze skojarzenie zmusiło myśli do odszukania w głowie kadrów z kultowego anime (najpierw jednak mangi) Akira. To właśnie plakaty promocyjne z tego filmu oraz oczywiście jego kadry, są na stałe wyryte w głowach fanów japońskiej animacji. Ogromny, czerwony motocykl to symbol prędkości, potęgi i chęci uratowania przyjaciela, zaś z tak czysto estetycznej strony, to jest po prostu świetnie wyglądający, trochę futurystyczny pojazd.

Bandit9 (RED)800

(RED)800 także nie wygląda jak przeciętny pojazd mijający samochody na autostradzie. Został stworzony w warsztacie Bandit9 Daryla Villanueva, który stworzył limitowaną edycję tylko 9 sztuk tego motocyklu. Pod karoserią skrywa się technologia odpowiedzialna za ogromną moc, gotowa odpowiedź na wezwanie. Sama wierzchnia strona również jest niczego sobie, wygląda jak rzeźba lub mechaniczna istota. Czerwień kampanii aż gryzie w oczy na wierzchu, po czym spływa w dół przechodząc w gradient, aż nie będzie po niej śladu.

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Skoro mowa o drzemiącej mocy, wewnątrz jest umieszczony silnik 821cc Ducati Testastretta L-Twin dostarczający 110 koni mechanicznych, co pozwala rozpędzić się do “setki” w zaledwie 3 sekundy z kawałkiem o maksymalnym zasięgu 201 km/h.

Bandit9 (RED)800 Bandit9 (RED)800 Bandit9 (RED)800 Bandit9 (RED)800

W ramach współpracy, przerobiono znacząco autorską wersję Ducati 821, które również jest w ofercie studia i także ograniczone w ilości do zaledwie 9 sztuk. Ale różnica między “szklanymi” bestiami jest bardzo szczególna. Firma zadeklarowała:

100% dochodu z każdego zakupu (RED) 800 zostanie przekazane na rzecz (RED), aby wesprzeć ich wysiłki na rzecz wprowadzenia ratujących życie programów opieki zdrowotnej do najbardziej potrzebujących społeczności. W celu uniknięcia wątpliwości, “Dochód” należy rozumiećć jako stałą kwotę czternastu tysięcy dolarów za motocykl

W cenie 50 tysięcy dolarów można otrzymać produkt, który został stworzony w szczytnym celu pomagania innym w potrzebie. W zamian Bandit9 dosłownie wyrzeźbili pojazd, którego nie będzie sposobu spotkać przypadkowo na drodze, chyba że wszyscy właściciele zadecydują się spotkać w jednym miejscu.

Bandit9 (RED)800

Ręcznie wykonano i dopieszczono na każdym milimetrze obudowę z aluminium, prezentującą się w formie przypominającej jednolitą bryłę, starając się, żeby łatwo widoczne elementy, jak kierownica, mogły się łatwo zlać w świetle motocyklu. Trzeba przyznać, że to zadanie udało się zakończyć sukcesem, bo trudno mówić, aby kierownica była rzeczą, na którą się zwraca uwagę w pierwszej kolejności.

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Srebrzyście się mieniące elementy aluminium były szczotkowane ręcznie, dzięki czemu nawet w swojej nieużywanej formie ukazanej na zdjęciach do katalogu, ma się wrażenie, że ten motocykl już swoje przeżył. Kampania (RED) okazała się świetną okazją, aby popuścić wodze fantazji i przygotować dla użytkowników coś więcej niż smartfon, którego czerwień jest inna każdego roku (a czasami robiła się nawet brzoskwiniowa). Motocykl jest dostępny na stronie Bandit9.

Źródło: designboom