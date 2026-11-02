Zontes przestał celować tylko w tani segment. Nowy motocykl ma wejść między znacznie większych graczy

W przypadku 703RR mówimy o motocyklu, który oferuje aluminiową ramę, regulowane zawieszenie Marzocchi, quickshifter i całkiem pokaźną moc, a to wszystko za pieniądze, które u bardziej renomowanych producentów często wystarczają jedynie na znacznie skromniejszą maszynę. Renoma jest więc tutaj kluczem i to właśnie przed jej wyzwaniem może wkrótce stanąć Zontes, bo ujawnione w Chinach rysunki rejestracyjne oraz zdjęcia prototypu z testów drogowych wskazują na powstawanie zupełnie nowego nakeda o oznaczeniu ZT903-R.

Zontes ZT903-R z zupełnie nowym silnikiem

Nowa maszyna od Zontes ma otrzymać znacznie mocniejszy, trzycylindrowy silnik oraz konstrukcję, która pozwoli jej rywalizować z takimi motocyklami jak Yamaha MT-09 czy Triumph Street Triple. Najciekawsze jest jednak to, że Zontes nie próbuje już wyłącznie przekonywać klientów niską ceną, ale najwyraźniej zamierza zaoferować im coś, co może zainteresować nawet osoby dotychczas omijające chińskie marki. Intrygujące? Najpierw wróćmy jednak do samego początku.

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Pisałem już o Zontesie 703R. Motocyklu, który wraz z pozostałymi modelami rodziny 703 pokazał, że chiński producent potrafi przygotować interesującą platformę techniczną i wykorzystać ją w kilku różnych motocyklach. Nadchodzący ZT903-R ma jednak stanowić coś więcej niż kolejną odmianę tej konstrukcji. Widoczne na grafice i zdjęciu z testów zmiany w odlewach, mocowaniach oraz osłonach silnika sugerują bowiem opracowanie nowej jednostki napędowej, zamiast zwyczajnego zwiększenia pojemności dotychczasowego trzycylindrowca o pojemności 699 cm³.

Według nieoficjalnych informacji silnik ma mieć około 875 cm³ i generować 135 KM, a sam Zontes rzeczywiście zapowiedział przed targami EICMA 2026 nowy motocykl o takiej mocy, deklarując jednocześnie masę 183 kg, przyspieszenie do 100 km/h w 2,8 sekundy oraz prędkość maksymalną 280 km/h. Sęk w tym, że producent nie potwierdził jeszcze, czy zapowiedź dotyczy właśnie ZT903-R, więc nieco tutaj szyjemy, a z tego szycia szczególnie interesująca jest dla mnie kwestia masy. Obecny 703RR waży około 202 kg w stanie gotowym do jazdy, więc osiągnięcie 183 kg przy znacznie większym silniku byłoby naprawdę imponujące.

Chińczycy nie zamierzają oszczędzać na konstrukcji motocykla

Nieoficjalne grafiki ZT903-R wyjawiły aluminiową ramę, jednostronny wahacz, odwrócony widelec teleskopowy, centralny amortyzator z tyłu oraz podwójne tarcze hamulcowe z przodu. Szczególnie ciekawy jest jednostronny wahacz, który wprawdzie prezentuje się efektownie i ułatwia dostęp do tylnego koła, ale wymaga też odpowiednio zaprojektowanej piasty i zachowania właściwej sztywności całej konstrukcji. Nie jest więc automatycznie lepszy od klasycznego rozwiązania, a na dodatek może zwiększać koszty produkcji i z czasem też naprawy.

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Zontes może również wykorzystać radialnie mocowane zaciski Brembo, regulowane podnóżki oraz quickshifter. Do tego dochodzą doniesienia o sześciosiowym module IMU, kontroli trakcji, elektronicznej przepustnicy i ABS uwzględniającym pochylenie motocykla. Ten ostatni system jest szczególnie istotny w mocnych maszynach, ponieważ pozwala odpowiednio modulować hamowanie również podczas pokonywania zakrętów. Na razie jednak ostateczna lista wyposażenia pozostaje niepotwierdzona.

Pod względem stylistyki ZT903-R również próbuje zwracać na siebie uwagę. Piętrowe reflektory LED, krótkie zakończenie nadwozia, dwa wysoko umieszczone tłumiki oraz rozbudowane elementy aerodynamiczne nadają mu agresywnego charakteru. Zastanawiam się tylko, czy widoczne przy przedniej części nadwozia skrzydełka rzeczywiście zapewnią mierzalny docisk, czy będą przede wszystkim elementem stylistycznym.

Najważniejsza będzie cena, ale Zontes może mieć większy problem

Spójrzmy więc na obecną konkurencję. Yamaha MT-09 generuje 119 KM, a Triumph Street Triple 765 RS oferuje 130 KM, więc Zontes chce wejść do segmentu naprawdę szybkich motocykli, gdzie sama moc nie wystarczy już do przekonania klientów. Liczy się również sposób jej oddawania, zachowanie podwozia, precyzja elektroniki oraz jakość wykonania. Pewną wskazówką mogą być dotychczasowe modele producenta, ale skok z 95 do 135 KM oznacza już znacznie większe wymagania wobec całej konstrukcji. W praktyce więc taki ZT903-R może mieć więcej wyposażenia i mocy, a mimo tego ustępować konkurentom pod względem prowadzenia czy dopracowania.

Zontes 703R

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Pozostaje jeszcze cena, której oficjalnie nie znamy. Nieoficjalne szacunki wskazują na poziom 8000-10000 euro. Są to wyłącznie przewidywania, ale jeśli Zontes rzeczywiście utrzyma swoją dotychczasową politykę cenową, to może zaoferować motocykl o imponujących możliwościach za znacznie mniej niż europejscy rywale. Największe pytanie brzmi jednak inaczej, bo czy marka potrafi przekonać klientów, którzy dysponują budżetem na droższego Triumpha lub Yamahę, że warto zrezygnować z ich sprawdzonej konstrukcji na rzecz chińskiej alternatywy? Dotychczas Zontesowi wystarczało oferowanie więcej za mniej. Przy ZT903-R może się okazać, że będzie musiał udowodnić coś znacznie trudniejszego – że jego motocykl jest zwyczajnie równie dobry… i to niezależnie od ceny. Więcej szczegółów możemy poznać podczas targów EICMA rozpoczynających się 3 listopada 2026 roku.

Źródła: Visordown, Motorrad Online, Ścigacz.pl, Jednoślad.pl