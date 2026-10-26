Jak motocykle pokonały największy problem elektrycznych samochodów BEV?

Zastanawiam się jednak, czy nie przyzwyczailiśmy się już zbyt mocno do traktowania ładowania jako nieodłącznej części elektromobilności. Właśnie dlatego szczególnie zainteresowało mnie to, co dzieje się obecnie w Brazylii, gdzie pewna firma postanowiła podejść do elektryfikacji transportu zupełnie inaczej.

Akumulatoromaty, czyli dziesięć milionów wymian

Brazylijska firma Vammo działa od 2022 roku i zamiast sprzedawać wyłącznie elektryczne motocykle, buduje wokół nich cały ekosystem energetyczny. Podstawą są stacje, w których użytkownik może wyjąć rozładowany akumulator ze swojego jednośladu i zastąpić go naładowanym. Wszystko to bez podłączania przewodów i czekania, aż kolejne kilowatogodziny trafią do ogniw. Cała operacja, według producenta, trwa mniej niż minutę i na moje oko wygląda ot jak typowy hot-swap. W elektronice czy e-bike nie jest to niby nic wielkiego, ale kiedy do gry wchodzą kWh akumulatory, robi to wrażenie.

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Oczywiście sam pomysł nie jest nowy. Pisałem już o podobnym rozwiązaniu przy okazji chińskiego CATL, który rozwija system wymiany akumulatorów dla lekkich ciężarówek, a równie dobrze możemy wspomnieć o samochodach NIO. Brazylijczycy postawili jednak na znacznie prostsze pod względem mechanicznym rozwiązanie, bo akumulator motocykla może być na tyle mały, żeby kierowca wymienił go samodzielnie.

Efekty? Vammo przekroczyło właśnie 10 milionów wymian akumulatorów, obsługuje ponad 10000 aktywnych użytkowników i według informacji przekazanych Electrekowi dysponuje około tysiącem punktów wymiany w aglomeracji São Paulo. Pierwszy milion firma osiągnęła na początku 2025 roku, a dziś deklaruje ponad 27000 wymian dziennie. Liczba aktywnych klientów wzrosła w samym 2026 roku o 250 procent, choć na oficjalnej stronie Vammo nadal widnieje informacja o ponad 300 punktach.

Motocykle elektryczne mają jedną przewagę, której samochody BEV mogą im pozazdrościć

W przypadku samochodów elektrycznych wymiana akumulatora oznacza konieczność przenoszenia pakietów ważących często kilkaset kilogramów. Wymaga to specjalistycznych mechanizmów, precyzyjnego pozycjonowania pojazdu oraz kosztownej infrastruktury. Przy motocyklach większość tych problemów znika, bo obsługujemy znacznie mniejsze magazyny energii. Przykładowo oferowany przez Vammo model Comfort korzysta z dwóch akumulatorów zapewniających łącznie od 85 do 100 km deklarowanego zasięgu, podczas gdy CPX z jednym pakietem pozwala pokonać do 45 km.

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Nie oznacza to jednak, że taka infrastruktura jest darmowa. Operator musi utrzymywać zapas naładowanych akumulatorów, kontrolować ich stan techniczny i zapewnić kompatybilność z obsługiwanymi pojazdami. W zamian zyskuje jednak coś, czego typowa publiczna ładowarka nie oferuje – możliwość ładowania akumulatorów niezależnie od obecności motocyklisty.

Co ciekawe, Vammo rozwija już trzecią generację swoich stacji, które mają być o 15 procent tańsze od poprzednich. Firma wykorzystuje również oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji do regulowania mocy ładowania w zależności od prognozowanego zapotrzebowania, pogody, aktywności aplikacji dostawczych oraz temperatury akumulatorów. Zamiast ładować każdy pakiet maksymalną mocą, operator może więc rozłożyć ten proces w czasie, ograniczając obciążenie sieci i potencjalnie spowalniając degradację ogniw. Właśnie tutaj widzę największy potencjał całego systemu.

Ile kosztuje jeżdżenie elektrycznym motocyklem bez ładowania?

Vammo twierdzi, że przeciętny użytkownik oszczędza około 35 procent kosztów eksploatacji względem używanego motocykla spalinowego o pojemności 160 cm³. Nie jest to jednak usługa pozbawiona kosztów, bo firma zarabia przede wszystkim na wynajmie pojazdów połączonym z dostępem do całej infrastruktury.

Przykładowo program Conquista, umożliwiający docelowe przejęcie motocykla na własność, zaczyna się od 209 reali tygodniowo, czyli około 162 złotych, do czego dochodzi 0,24 reala za każdy przejechany kilometr, a więc około 19 groszy. Przy tygodniowym przebiegu 500 km oznacza to wydatek rzędu 254 złotych. Dostępne są również tańsze warianty wynajmu, a opłaty obejmują między innymi wymiany akumulatorów, obsługę serwisową i inne usługi zależne od umowy.

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Vammo uruchomiło też 36-miesięczny program wynajmu z możliwością wykupu motocykla za kwotę odpowiadającą początkowej wpłacie. Po zakończeniu umowy użytkownik może kupić własny akumulator albo dalej korzystać z sieci wymiany. Jest to o tyle istotne, że koszty finansowania pojazdów w Brazylii potrafią według firmy sięgać nawet 45 procent.

Czy samochody elektryczne powinny pójść tą samą drogą?

Brazylijski rynek ma ogromny potencjał, bo elektryczne motocykle odpowiadały w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku za zaledwie 0,7 procent sprzedaży jednośladów, choć ich rejestracje wzrosły o 85 procent. Jednocześnie 86,8 procent energii elektrycznej dostarczonej do brazylijskiego systemu w 2025 roku pochodziło ze źródeł odnawialnych, więc elektryfikacja transportu ma tam dodatkowe uzasadnienie środowiskowe. Nie jestem jednak przekonany, że podobnego sukcesu doczekamy się w świecie prywatnych samochodów. Elektryk, który większość doby spędza w garażu i ładuje się nocą, zwyczajnie nie potrzebuje takiej infrastruktury. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja kuriera, który pokonuje setki kilometrów tygodniowo i zarabia tylko wtedy, kiedy pozostaje w ruchu.

Źródła: Electrek, Vammo