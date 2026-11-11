Chcesz zaoszczędzić na Disney+? Plan z reklamami już ruszył

Dycha mniej, a co w zamian?

Zasada planów z reklamami jest prosta – w zamian za oglądanie spotów nasze miesięczne opłaty są obniżone. Różnica jest dość znacząca, bo Disney+ wycenił swój pakiet na 24,99 zł miesięcznie (bez możliwości opłacenia abonamentu na rok z góry). Dla porównania, dotychczasowy plan Standard (bez reklam) to koszt 34,99 zł, a najwyższy wariant Premium – oferujący jakość 4K, obraz HDR i dźwięk Dolby Atmos – wiąże się z wydatkiem 59,99 zł co miesiąc.

Czy to się opłaca? To już każdy powinien sam zdecydować. Ogólnie najtańsze subskrypcje dla osób, które oglądają tylko na telewizorze, jakość HD raczej nie jest wystarczająca, przez co do tej pory i tak korzystali raczej z droższej opcji. Jeśli jednak oglądacie okazjonalnie lub głównie na urządzeniach mobilnych, ta niedogodność może nie przeszkadzać. Oprócz tego w tym planie dostajemy dźwięk przestrzenny w formacie 5.1, możliwość jednoczesnego oglądania treści na maksymalnie dwóch urządzeniach, a także dostęp do pełnej biblioteki filmów i seriali.

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Najważniejsze jest jednak to, jak będą wyświetlane same bloki reklamowe. Przede wszystkim zobaczymy je przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu seansu (rzadziej w trakcie trwania samego filmu). Tym, co dla wielu osób będzie największym minusem, jest brak możliwości pobierania materiałów do pamięci urządzenia w celu oglądania ich w trybie offline, co oczywiście wynika bezpośrednio z faktu obecności reklam.

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Żeby trochę nam osłodzić wprowadzenie tego planu, Disney+ wystartował również za akcją promocyjną, dzięki której zakup subskrypcji naprawdę się opłaca. Oferta obowiązuje do 24 listopada 2026 roku i pozwala obniżyć koszt dostępu przez pierwsze trzy miesiące użytkowania. W ramach promocji opłaty kształtują się następująco:

Standard z reklamami: 16,99 zł miesięcznie (przez 3 miesiące),

Standard (bez reklam): 23,99 zł miesięcznie (przez 3 miesiące),

Premium: 39,99 zł miesięcznie (przez 3 miesiące).

Z oferty mogą skorzystać nowi i powracający użytkownicy.

Zmiany na rynku streamingowym

Nie da się ukryć, że Disney+ zadziałał tu szybko, wyprzedzając u nas pomysłodawcę tej subskrypcji, czyli Netflixa. To właśnie ta platforma jako pierwsza zdecydowała się wprowadzić taki plan, choć na początku działała jedynie w USA i kilku innych krajach. Mimo wielu głosów krytyki, plan z reklamami finalnie okazał się tak dużym sukcesem, że konkurencja szybko poszła tym śladem.

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W Polsce Netflix z reklamami powinien pojawić się na początku przyszłego roku. Skąd takie opóźnienie? Trudno powiedzieć. Pewne jest natomiast to, że krajobraz na rynku streamingu mocno się zmienia, ale było to potrzebne. Obniżenie kosztów za normalne subskrypcje jest nierealne i jedyne, na co można liczyć, to kolejne podwyżki. By zapobiec odpływowi klientów, trzeba więc było wpaść na jakiś pomysł na niższe opłaty bez utraty zysków. Subskrypcja z reklamami jest właśnie tym pomysłem.

Źródło: Disney+