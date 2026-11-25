Bowiem jak się tak zastanowimy, to obraz gimbali, urządzeń w stylu GoPro i podobnych kamer był raczej ten sam. To zawsze są czarne urządzenia, najlepiej o matowym wykończeniu, żeby za bardzo nie przyciągał uwagi. W tę samą stronę kierowano się podczas projektowania tych przedmiotów, kształty były surowe, ostro ścięte z myślą o pragmatycznym zastosowaniu, nie uroczym wyglądzie.

Kamera na gimbalu otrzymała drobną zmianę, która odmieniła natychmiast cały charakter DJI Osmo Pocket 4P

Warto zauważyć, że sprzęt dawniej kojarzony i tworzony dla profesjonalistów, nie jest zawieszony w próżni oraz tajemnicą przekazywaną pocztą pantoflową. Te urządzenia przenikają coraz śmielej do codzienności, w której użytkownikom nie wystarcza już tylko obiektyw w smartfonie, gdyż łaknął czegoś więcej. Oni również chcą pejzaży, slow-mo i wideo wolnych od drżenia rąk.

DJI

Dlatego miło jest zobaczyć gest ze strony DJI, które najwyraźniej rozumie rosnącą potrzebę konsumentów, dla których nie jest ważna wyłącznie niezawodność, lecz chcą więcej. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na wakacjach i ktoś nam robi zdjęcie, nie chcemy mieć tej sceny zepsutej nieestetycznym urządzeniem w rękach. Poza tym, urządzenia, które zadowalają także nasze oczy, chce się po nie częściej sięgać.

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DJI Osmo Pocket 4P w wydaniu Pearl White, to przykład narzędzia o wielu możliwościach, którego wygląd nie jest wyłącznie zaspokojeniem potrzeb rynku, lecz jego integralną cześcią. Porzucając surowość czarnego matu, firma otworzyła się na sektor zainteresowany gadżetami, z którymi aż się chce pokazywać.

DJI DJI DJI DJI

Tym bardziej, że lakier którym pokryto Pocket 4P, zachowuje się tak jakbyśmy tego oczekiwali od muszli znalezionej na plaży. Kierując ją pod różne źródła światła lub po prostu dając promieniom słońca się odbijać pod różnymi kątami, zauważymy ten pożądany przez projektantów mieniący się odblask. Został od odzwierciedlony przez DJI, dzięki czemu ich sprzęt zyskuje teraz bez problemu miejsce obok ozdobnych akcesoriów codziennego użytku.

Jest to subtelna zmiana niosąca ogrom potencjału, którego nie można bagatelizować. Szczególnie, że urządzenie zdaje się już samo w sobie być bardzo atrakcyjne dla osoby szukającej niewielkiej kamery o różnych, efekciarskich funkcjach. Zacznijmy chociażby od 230 gramów, co jest bardzo zbliżone do wagi na przykład iPhone’a Pro 18.

DJI

Do tego dołączmy czysto technologiczny aspekt jak obiektyw szerokokątny 20 mm z nowym, 1-calowym czujnikiem CMOS z technologią LOFIC oraz rozdzielczość 4K przy 240 klatkach na sekundę, co pozwoli robić fajne filmiki, które dadzą przede wszystkim nam samym frajdę, a to jest najważniejsze.

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Zaskakuje mnie również z każdą kolejną premierą tych gadżetów, jak zaskakująco dobrze wyglądają już po prostu zdjęcia. Nie jest to co prawda jakość dedykowanego sprzętu, ale to co DJI i pozostali producenci robią z tymi niewielkimi narzędziami, sprawia, że mnie nie interesuje robienie zdjęć i wideo smartfonem, jeżeli mam coś takiego pod ręką. Szkoda tylko, że chociaż z zewnątrz zrobiło się przystępnie, cenowo, nadal nie będzie to gadżet do kupienia od tak. W polskim sklepie cena wynosi 2799 złotych, zaatem wymaga trochę rozważenia za i przeciw. Niemniej, jest to krok w dobrą stronę.

Źródło: hypebeast